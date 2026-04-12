« D’après moi, du point de vue du Real, il faut encore être en course à la 70^e minute pour croire à la qualification », a estimé Kroos dans le podcast « Einfach mal Luppen », qu’il co-anime avec son frère Felix, en amont du match retour de mercredi. « Si tu arrives à la 70^e avec un 0-0, un 1-1 ou même une victoire 1-0, tu es encore dans le coup. Le Real sera toujours dangereux et sera toujours considéré comme tel, même par le Bayern à domicile. »
Traduit par
« Même le Bayern Munich peut parfois commettre une erreur » : Toni Kroos n'a pas encore fait une croix sur le Real Madrid, loin s'en faut, et explique ce qui l'a surpris lors du match aller
Lors du match aller mardi, le Bayern avait pris l’avantage juste avant la mi-temps grâce à Luis Díaz, avant que Harry Kane ne double la mise dès la reprise. Kroos s’est étonné que le champion d’Allemagne en titre n’ait pas tué le match plus tôt.
« Avec deux buts d’avance, on aurait pu tuer le match mentalement et dissiper tout doute. J’ai été surpris de voir le Bayern reculer et défendre avec moins d’intensité par la suite », a analysé Kroos, qui avait quitté Munich pour Madrid en 2014 et a remporté cinq Ligue des champions avec les Merengues en dix ans.
- (C)Getty Images
Toni Kroos garde confiance en Real Madrid : « Le Bayern ne peut pas tout défendre non plus. »
« Avec ce deuxième but, le Bayern avait complètement pris le contrôle du match », a analysé Kroos. « Je m’attendais à ce qu’ils continuent de dominer et, éventuellement, d’accroître leur avance. Je pensais qu’ils garderaient la main grâce à leur possession et qu’ils pourraient inscrire un troisième, un quatrième ou même un cinquième but, mais la tendance s’est inversée. »
Au lieu de maintenir sa mainmise, le Bayern a peu à peu cédé l’initiative. Un Manuel Neuer des grands soirs a multiplié les arrêts, mais, à la 74^e minute, même le gardien de 40 ans n’a pu repousser la frappe de Kylian Mbappé, qui a fixé le score final à 2-1 en faveur des Madrilènes.
Pour le retour, Kroos mise sur la classe de Mbappé et Vinicius Junior : « On l’a vu : le Bayern n’est pas infaillible, une erreur peut toujours arriver », rappelle l’ancien international allemand, retraité depuis 2024. « Tu as Vini et Mbappé, par exemple, face à un Stanisic ou un Laimer ; en un contre un, il y a toujours quelque chose à faire, ça ne fait aucun doute. »
À l’Allianz Arena, le Real devra toutefois « trouver d’autres solutions avec le ballon que la simple contre-attaque », analyse Kroos. « À un moment, il faudra s’ouvrir un peu, jouer le jeu pour créer soi-même des solutions. C’est souvent là que le bât blesse : ils ont peiné à le faire. »
FC Bayern contre Real Madrid : des répétitions générales contrastées avant le match retour
Trois jours après sa défaite contre le Bayern, le Real a concédé un nouveau revers vendredi. En Liga, les Madrilènes n’ont pas réussi à faire mieux qu’un 1-1 à domicile contre le FC Gérone, malgré une nouvelle polémique arbitrale. Le FC Barcelone, emmené par l’exceptionnel Lamine Yamal, ayant remporté le derby contre l’Espanyol 4-1 le lendemain, le Real compte désormais neuf points de retard sur le leader à sept journées de la fin.
De son côté, le Bayern a peaufiné sa préparation pour le match retour en dominant aisément le FC St. Pauli 5-0 samedi soir. Les Bavarois ont ainsi battu leur propre record de buts en Bundesliga (101 en 1971/72), Leon Goretzka inscrivant la balle du 102^e succès. Après 29 journées, le club munichois totalise désormais 105 réalisations dans l’épreuve.
- AFP
Voici un aperçu complet des quarts de finale de la Ligue des champions.
Atlético Madrid - FC Barcelone
Match aller : 2-0
Le match retour est programmé pour mardi 14 avril à 21 h.
Liverpool FC vs Paris Saint-Germain
Match aller : 0-2
Match retour : mardi 14 avril à 21 h
Bayern Munich–Real Madrid
Match aller : 2-1
Match retour : mercredi 15 avril à 21h00.
FC Arsenal contre Sporting Lisbonne
Match aller : 1-0
Match retour : mercredi 15 avril à 21 h.