« Même le Bayern Munich peut parfois commettre une erreur » : Toni Kroos n'a pas encore fait une croix sur le Real Madrid, loin s'en faut, et explique ce qui l'a surpris lors du match aller

« Avec ce deuxième but, le Bayern avait complètement pris le contrôle du match », a analysé Kroos. « Je m’attendais à ce qu’ils continuent de dominer et, éventuellement, d’accroître leur avance. Je pensais qu’ils garderaient la main grâce à leur possession et qu’ils pourraient inscrire un troisième, un quatrième ou même un cinquième but, mais la tendance s’est inversée. »

Au lieu de maintenir sa mainmise, le Bayern a peu à peu cédé l’initiative. Un Manuel Neuer des grands soirs a multiplié les arrêts, mais, à la 74^e minute, même le gardien de 40 ans n’a pu repousser la frappe de Kylian Mbappé, qui a fixé le score final à 2-1 en faveur des Madrilènes.

Pour le retour, Kroos mise sur la classe de Mbappé et Vinicius Junior : « On l’a vu : le Bayern n’est pas infaillible, une erreur peut toujours arriver », rappelle l’ancien international allemand, retraité depuis 2024. « Tu as Vini et Mbappé, par exemple, face à un Stanisic ou un Laimer ; en un contre un, il y a toujours quelque chose à faire, ça ne fait aucun doute. »

À l’Allianz Arena, le Real devra toutefois « trouver d’autres solutions avec le ballon que la simple contre-attaque », analyse Kroos. « À un moment, il faudra s’ouvrir un peu, jouer le jeu pour créer soi-même des solutions. C’est souvent là que le bât blesse : ils ont peiné à le faire. »