Malgré sa place de leader au classement FIFA, la sélection espagnole doit résoudre une crise commerciale afin de rester au niveau des grandes nations du football mondial, notamment après sa domination sur le football européen et mondial ces derniers temps, à la suite de son sacre à l'Euro 2024 puis à la Coupe du monde 2026.

Le journal Marca a indiqué dans un rapport publié ce lundi que les ventes et les revenus de sponsoring des maillots de l'Espagne sont cinq fois inférieurs aux revenus des sélections de la France, de l'Allemagne et du Brésil, ajoutant : « Ils sont même inférieurs aux revenus du Portugal et de l'Italie. » La sélection espagnole vit sa meilleure période, mais ses revenus liés aux maillots restent loin de ceux des grandes sélections. Il serait logique que la Fédération espagnole atteigne près de 100 millions d'euros, la valeur que réalisent ces fédérations.

La deuxième étoile de champion du monde, apparue pour la première fois sur le maillot de la « Roja » au stade de Wembley face à l'Angleterre, a enflammé l'enthousiasme du public espagnol. Elle sera officiellement présentée en Espagne demain mardi, dans la ville de Séville.

C'est pourquoi la Fédération espagnole de football a décidé de tirer parti de cet élan, en se fixant un objectif ambitieux et clair : multiplier par cinq, au minimum, les revenus de sponsoring des maillots de la sélection.

Le maillot de l'Espagne avec la deuxième étoile avait été mis en vente le 4 août dernier.

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