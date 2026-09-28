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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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Même l'Italie les surpasse ! Une défaillance catastrophique paralyse la sélection espagnole : va-t-elle suivre les traces de Mbappé ?

Espagne vs Croatie
Espagne
Croatie
UEFA Nations League A
Portugal
Italie
Allemagne
France
Brésil
L. Yamal
Kylian Mbappé
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Une génération mondiale : la Roja a besoin d'un bond historique

Malgré sa place de leader au classement FIFA, la sélection espagnole doit résoudre une crise commerciale afin de rester au niveau des grandes nations du football mondial, notamment après sa domination sur le football européen et mondial ces derniers temps, à la suite de son sacre à l'Euro 2024 puis à la Coupe du monde 2026.

Le journal Marca a indiqué dans un rapport publié ce lundi que les ventes et les revenus de sponsoring des maillots de l'Espagne sont cinq fois inférieurs aux revenus des sélections de la France, de l'Allemagne et du Brésil, ajoutant : « Ils sont même inférieurs aux revenus du Portugal et de l'Italie. » La sélection espagnole vit sa meilleure période, mais ses revenus liés aux maillots restent loin de ceux des grandes sélections. Il serait logique que la Fédération espagnole atteigne près de 100 millions d'euros, la valeur que réalisent ces fédérations.

La deuxième étoile de champion du monde, apparue pour la première fois sur le maillot de la « Roja » au stade de Wembley face à l'Angleterre, a enflammé l'enthousiasme du public espagnol. Elle sera officiellement présentée en Espagne demain mardi, dans la ville de Séville.

C'est pourquoi la Fédération espagnole de football a décidé de tirer parti de cet élan, en se fixant un objectif ambitieux et clair : multiplier par cinq, au minimum, les revenus de sponsoring des maillots de la sélection.

Le maillot de l'Espagne avec la deuxième étoile avait été mis en vente le 4 août dernier.

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  • Une question d'équité

    Selon Marca, l'Espagne devrait figurer parmi les fédérations qui tirent le plus de profits des maillots, au regard de ses performances sportives, de ses résultats récents et de son avenir prometteur, aussi bien du côté de la sélection masculine que féminine, d'autant plus qu'elles occupent toutes deux la tête du classement de la « FIFA », un exploit rare.

    Les sélections de jeunes disputent également tous les titres et les remportent, le dernier en date étant la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans.

    Approche aussi la Coupe du monde 2030, que l'Espagne accueille conjointement avec le Portugal et le Maroc, et qui sera un événement mondial exceptionnel comme il n'y en a pas eu depuis des décennies.

    Sur cette base, la Fédération espagnole estime que « La Roja » doit rivaliser avec les nations de premier plan pour la valeur de ses maillots et son poids commercial.

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  • Une caractéristique unique : une génération mondiale à l'impact incomparable

    La Fédération espagnole dispose de solides arguments pour négocier une hausse de la valeur de son maillot, le principal étant qu'elle possède ce nombre rare de stars à l'influence mondiale, jeunes et affichant des valeurs marchandes élevées.

    Lamine Yamal domine la scène : il est la star la plus en vue et une icône mondiale sans égale malgré son jeune âge. Son maillot se vend sur tous les continents, tout comme ceux de Pau Cubarsí et de Nico Williams. Il en va de même pour l'équipe féminine, où Vicky López mène une génération qui a fait de l'Espagne une référence du football féminin, et Clara Serrajordi suit ses traces.

    Pour les équipementiers sportifs, cela représente un atout d'une immense valeur. Ce ne sont pas des stars en fin de carrière, mais des joueurs qui atteindront la Coupe du monde 2030 à leur apogée et qui façonneront les contours du football au cours de la prochaine décennie.

    La présence de ces stars constitue un avantage que la France, l'Allemagne ou le Brésil ne peuvent actuellement pas offrir avec le même mélange de jeunesse, de titres et de potentiel, selon le même rapport.

    À lire aussi : payer le prix de son éclat au Mondial, Fofana souffre après la célébrité et évoque les offres de l'Arabie saoudite

  • « Comme un club de deuxième division » : 100 millions d'euros exigés par an

    La France, l'Allemagne et le Brésil sont en tête de la liste, leurs fédérations percevant environ 100 millions d'euros par an au titre des contrats d'équipementiers, certaines dépassant même ce chiffre.

    L'Allemagne revêt une importance particulière après avoir renégocié la valeur de son maillot pour un montant plus élevé, mettant fin à un partenariat de 72 ans avec Adidas pour rejoindre son concurrent Nike.

    C'est pourquoi l'écart actuel paraît considérable. Et si l'objectif de l'Espagne est de multiplier ses revenus par cinq, cela révèle la distance entre la valeur commerciale du maillot de la sélection et sa valeur sportive.

    Marca a affirmé : « L'Espagne gagne, suscite l'enthousiasme et fait vendre, mais elle perçoit une contrepartie comparable à celle d'une équipe de deuxième division. C'est pourquoi la fédération espagnole doit améliorer ses performances commerciales. »

    À lire aussi : un plan de sauvetage en attente de justice, la vente de l'ancien club de Zidane pour un euro !

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  • Le paradoxe italien et portugais : un dysfonctionnement manifeste

    Fait remarquable, l'Italie et le Portugal devancent l'Espagne dans ce classement. Le cas de l'Italie paraît encore plus surprenant : la sélection a manqué les trois dernières éditions de la Coupe du monde, et pourtant son maillot possède une valeur supérieure à celui de l'Espagne.

    Quant au Portugal, il jouit d'un attrait mondial grâce à ses stars, au premier rang desquelles Cristiano Ronaldo, mais ses résultats récents ne sont pas comparables au palmarès de l'Espagne.

    Marca a commenté : « Ce paradoxe montre que le marché des maillots récompense l'histoire et le marketing accumulés au fil des années, et non la seule performance actuelle. La fédération espagnole cherche précisément à corriger ce déséquilibre. »

    La prochaine étape porte le nom d'Adidas : l'entreprise, partenaire actuel et de longue date de la sélection, bénéficiera de la priorité.

    Les grandes marques suivent la situation de près, et l'arrivée d'une autre entreprise, comme celle qui a signé avec Kylian Mbappé, pourrait changer la donne.

    Le journal a poursuivi : « La fédération espagnole s'est longtemps enorgueillie de sa solide relation avec Adidas, mais il est clair que le football espagnol a besoin d'un saut qualitatif dans ce domaine. La sélection doit rester en tête, et la valeur des équipements de joueurs comme Lamine Yamal, Vicky López, Pau Cubarsí, Nico Williams et Clara Serrajordi doit refléter leur statut sportif et marketing. »

    Il a conclu : « Le contrat actuel expire en 2030, l'année même où l'Espagne accueille la Coupe du monde. Mais les négociations débutent généralement au lancement d'un nouveau cycle de Coupe du monde ; attendre jusqu'en 2030 pourrait donc signifier gâcher quatre années d'une occasion rare. »

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