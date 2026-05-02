« Même Jürgen Klopp a mis trois ans ici » : Niko Kovac ose la comparaison et pointe le manque de qualité du BVB par rapport au FC Bayern Munich

Lors des trois dernières journées, face au Borussia Mönchengladbach, à l’Eintracht Francfort et au Werder Brême, le Borussia Dortmund doit encore récolter cinq points pour atteindre son objectif. Ce total constituerait la meilleure performance du club depuis la saison 2018-2019, lorsque Lucien Favre avait mené l’équipe à 76 unités.

Dans le même temps, Kovac s’est dit « très satisfait de l’évolution de son équipe au cours des 15 derniers mois », tout en rappelant que, tôt ou tard, ce sont les joueurs qui tranchent sur le terrain, une allusion au fameux débat sur la mentalité à Dortmund. « En tant qu’entraîneur, vous pouvez mener une équipe jusqu’à un certain point, au-delà, ce sont les joueurs qui décident. »

À ce titre, le FC Bayern possède un avantage décisif, a expliqué Kovac. « Ce qui nous manque un peu, c’est ce dont le Bayern dispose en abondance : un effectif incroyablement solide, composé de nombreux individualités exceptionnelles. » Le club le plus titré d’Allemagne, porté par son trio d’attaquants à trois chiffres – Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz –, « parvient à marier attractivité du jeu et efficacité. 113 buts en 31 matchs, c’est exceptionnel. Même les clubs les plus riches d’Angleterre ne peuvent pas proposer cela aujourd’hui. Il faut le reconnaître sans jalousie. »

Le technicien croate estime toutefois que le potentiel technique des Westphaliens n’est pas encore pleinement exploité. « Nous avons de superbes footballeurs, une grande qualité, nous jouons cette saison à un niveau proche du maximum. Malgré tout, je vois au quotidien que nous avons encore une marge de progression. Mais certaines choses demandent du temps, une denrée de plus en plus rare aujourd’hui », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « C’est sur la stabilité que l’on bâtit l’attrait, l’inverse est plus difficile. Nous travaillons pour réussir. Personne n’a jamais remporté de titre en parlant. »

Selon lui, l’attente d’un titre national, qui échappe au club depuis 2012, n’empêche pas le BVB de viser aussi ses objectifs financiers : « En 2023, nous étions tout près du titre en Bundesliga, et en 2024, nous avons atteint la finale de la Ligue des champions. La C1 est essentielle sur le plan économique, mais elle n’interdit pas d’avoir d’autres ambitions », conclut Kovac.