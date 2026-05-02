« Bien sûr, les attentes au Borussia Dortmund sont bien plus élevées que dans les 16 autres clubs de Bundesliga. Je vous le demande : quel club, hormis le Bayern Munich, propose un jeu attractif de manière constante en Bundesliga ? Et l’attractivité est-elle plus importante que le succès ? » Kovac répondait ainsi aux critiques récurrentes soulignant l’écart entre le nombre impressionnant de points récoltés depuis son arrivée et l’attrait de son style de jeu.
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« Même Jürgen Klopp a mis trois ans ici » : Niko Kovac ose la comparaison et pointe le manque de qualité du BVB par rapport au FC Bayern Munich
« Il faut savoir que la Bundesliga n’est pas une scène de théâtre où chaque représentation se déroule de la même manière ; beaucoup de choses sont imprévisibles », a ajouté le Berlinois d’origine, avant de souligner : « Presque aucun club n’offre chaque semaine à son public quatre buts et un spectacle offensif. Je pense que nous avons tout à fait montré cette saison des matchs très bons et attrayants. »
Pour étayer son propos, il invoque ses propres statistiques à la tête du BVB : « On a collé une étiquette au “football de Kovac”, on dit qu’il est trop passif, trop défensif. Mais les chiffres parlent d’eux-mêmes : En moyenne, nous marquons plus de deux buts par match ; seuls le Bayern et Stuttgart ont fait mieux. » Et d’ajouter, en appelant à la patience : « Même Jürgen Klopp a mis trois ans, lorsqu’il entraînait ici, avant de remporter son premier titre. »
En 69 matchs, il a remporté 41 victoires et concédé seulement 15 défaites, pour une moyenne de 1,97 point par rencontre. Malgré les deux dernières défaites et le titre déjà attribué au FC Bayern, l’entraîneur garde un grand objectif en vue. « Je suis convaincu que mon équipe peut atteindre 72 points – total qui aurait couronné le Borussia Dortmund champion d’Allemagne en 2023. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant cette fois-ci. »
- AFP
Kovac : « Nous manquons de ce que le Bayern possède en quantité »
Lors des trois dernières journées, face au Borussia Mönchengladbach, à l’Eintracht Francfort et au Werder Brême, le Borussia Dortmund doit encore récolter cinq points pour atteindre son objectif. Ce total constituerait la meilleure performance du club depuis la saison 2018-2019, lorsque Lucien Favre avait mené l’équipe à 76 unités.
Dans le même temps, Kovac s’est dit « très satisfait de l’évolution de son équipe au cours des 15 derniers mois », tout en rappelant que, tôt ou tard, ce sont les joueurs qui tranchent sur le terrain, une allusion au fameux débat sur la mentalité à Dortmund. « En tant qu’entraîneur, vous pouvez mener une équipe jusqu’à un certain point, au-delà, ce sont les joueurs qui décident. »
À ce titre, le FC Bayern possède un avantage décisif, a expliqué Kovac. « Ce qui nous manque un peu, c’est ce dont le Bayern dispose en abondance : un effectif incroyablement solide, composé de nombreux individualités exceptionnelles. » Le club le plus titré d’Allemagne, porté par son trio d’attaquants à trois chiffres – Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz –, « parvient à marier attractivité du jeu et efficacité. 113 buts en 31 matchs, c’est exceptionnel. Même les clubs les plus riches d’Angleterre ne peuvent pas proposer cela aujourd’hui. Il faut le reconnaître sans jalousie. »
Le technicien croate estime toutefois que le potentiel technique des Westphaliens n’est pas encore pleinement exploité. « Nous avons de superbes footballeurs, une grande qualité, nous jouons cette saison à un niveau proche du maximum. Malgré tout, je vois au quotidien que nous avons encore une marge de progression. Mais certaines choses demandent du temps, une denrée de plus en plus rare aujourd’hui », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « C’est sur la stabilité que l’on bâtit l’attrait, l’inverse est plus difficile. Nous travaillons pour réussir. Personne n’a jamais remporté de titre en parlant. »
Selon lui, l’attente d’un titre national, qui échappe au club depuis 2012, n’empêche pas le BVB de viser aussi ses objectifs financiers : « En 2023, nous étions tout près du titre en Bundesliga, et en 2024, nous avons atteint la finale de la Ligue des champions. La C1 est essentielle sur le plan économique, mais elle n’interdit pas d’avoir d’autres ambitions », conclut Kovac.
Pas de promotion des jeunes talents ? Kovac réplique en citant des exemples célèbres
Kovac a fermement rejeté l’idée selon laquelle il ne misait pas assez sur les jeunes talents. « On dit que je miserais davantage sur l’expérience que la plupart des autres entraîneurs, mais la réalité est différente. Sous ma direction et celle de mon staff, plusieurs jeunes joueurs se sont très bien développés ces dernières années, avant d’être vendus à prix d’or par leurs clubs respectifs », a-t-il déclaré. Il cite notamment les exemples de Luka Jovic et Aurélien Tchouameni, qu’il a fait éclore à Francfort et Monaco.
Il a également lancé Felix Nmecha à Wolfsburg, et Jobe Bellingham est désormais « presque chaque semaine dans le onze de départ » au BVB. Il est toutefois exact que le jeune frère de ce dernier a joué un rôle secondaire lors de la phase aller, ce qui a provoqué quelques remous en coulisses.
Arrivé aux commandes du BVB en février 2025, Kovac a prolongé son contrat jusqu’en 2027 après une seconde partie de saison réussie.