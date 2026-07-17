Lorsque Ruben Amorim a rencontré sa nouvelle équipe pour la première fois lundi, il a dit aux joueurs de l’AC Milan : « En fait, c’est vous qui devriez me présenter le staff, vous connaissez tous ces gens mieux que moi. » La plupart de ses collègues entraîneurs en Serie A ne risqueraient pas que cela leur arrive : ils valsent en effet déjà depuis plus longtemps sur les bancs des entraîneurs.
Même Gennaro Gattuso retombe toujours en douceur : pourquoi les entraîneurs en Italie jouent aux chaises musicales et pourquoi les clubs donnent sans cesse de nouvelles chances aux mêmes coaches
« Valzer delle panchine », soit la valse des bancs de touche : c’est ainsi qu’en Italie on désigne depuis toujours le phénomène de l’éternelle rotation des entraîneurs. Traditionnellement, la valse commence fin avril, lorsque la saison touche à sa fin et que les premiers bancs de touche pour la saison suivante sont à pourvoir.
Sur la piste : les entraîneurs déjà sans club en avril, auxquels viennent s’ajouter des collègues au fil du printemps. L’objectif : avoir trouvé un point de chute quelque part à la fin de l’été. Et comme énormément de clubs italiens changent d’entraîneur durant l’été, et que ce sont toujours les mêmes candidats qui postulent aux postes vacants, cela signifie pour les techniciens : une fois entré dans la rotation, on n’en sort plus si facilement.
C’est un écosystème qui préfère se nourrir de lui-même et dans lequel les clubs servent à leurs tifosi, avec une belle régularité, la « minestra riscaldata », la soupe réchauffée. Comme par exemple Max Allegri qui, après deux passages à l’AC Milan, le dernier s’étant soldé par un échec lors de la dernière journée de la saison écoulée, et autant à la Juventus, a maintenant été présenté à la SSC Naples, où il pourra proposer son football de ruines sans aucune velléité offensive jusqu’à ce que le président en ait assez.
Ou Maurizio Sarri qui, après des passages plus ou moins réussis à Naples, Chelsea, la Juventus, la Lazio Rome (deux mandats séparés par une interruption d’un peu plus d’un an), a désormais signé à l’Atalanta Bergame avec son Sarri-ball, et va pouvoir prouver pour la énième fois que les entraîneurs italiens aussi sont capables de penser de manière offensive et d’apprécier le jeu en passes courtes.
Qu’un entraîneur comme Amorim (en dernier lieu à Manchester United), ou encore l’Italo-Souabe Domenico Tedesco (en Bundesliga à Schalke et au RB Leipzig, en dernier lieu à Fenerbahçe Istanbul), qui a pris les rênes du FC Bologne, débarque pour la première fois en Serie A, cela reste plutôt rare. Le calcio préfère mijoter dans son propre jus (et ainsi sombrer avec lui).
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Les entraîneurs ont le droit d’échouer, mais en Italie, les entraîneurs échouent à la chaîne
Qu’on ne se méprenne pas : il n’y a, sur le principe, rien de problématique à ce qu’un entraîneur, qui a peut-être échoué quelque part, tente à nouveau sa chance ailleurs. Les raisons d’un échec sont multiples et il arrive régulièrement qu’un coach, totalement incapable de trouver la bonne formule avec une équipe, connaisse d’immenses succès dans un autre club. Voir Hansi Flick au FC Barcelone. Un échec, même répété deux ou trois fois, ne fait pas non plus d’un entraîneur un mauvais coach. Dans le système hautement complexe qu’est le football, ce sont souvent des nuances, un peu de karma ou un penalty mal frappé qui font la différence.
Mais les clubs de Serie A poussent ce jeu des chaises musicales à l’extrême. En Italie, les licenciements d’entraîneurs entament généralement moins la réputation que dans d’autres championnats, car ils sont considérés comme un risque normal du métier. Et c’est ainsi que les échecs s’enchaînent. En la matière, les entraîneurs italiens vivent une forme de monogamie en série.
Quand les présidents impatients paniquent, ils n’appellent pas le visionnaire tactique venu de l’étranger. Ils appellent l’homme qui connaît le championnat, qui sait comment enseigner la tactique pendant des heures, comment préserver un 0-0 jusqu’au bout et comment parler avec les confrères de la Gazzetta dello Sport. Il n’est pas rare qu’un seul et même entraîneur ait plusieurs chances avec une équipe avant de passer au club suivant.
Les rivalités entre clubs fonctionnent différemment en Italie qu’en Allemagne ou en Angleterre. Les tifosi peuvent se vouer une haine féroce entre eux, mais on reproche rarement aux joueurs et aux entraîneurs de passer, par exemple, de Milan à l’Inter ou de la Juventus à Milan. Andrea Pirlo a enchanté le milieu de terrain de l’Inter, de Milan et de la Juve, et il est pourtant vénéré dans tout le pays. Zlatan Ibrahimovic, Roberto Baggio, Christian Vieri : la liste de ceux qui ont porté le maillot des ennemis jurés est interminable. Ce qui vaut pour les joueurs vaut encore plus pour les entraîneurs.
Sur le subreddit Reddit à l’ironie mordante “soccercirclejerk”, les mèmes sur le carrousel des entraîneurs italiens ou sur l’usine italienne de recyclage des entraîneurs sont monnaie courante. Des entraîneurs comme Max Allegri y sont transformés en mèmes comme des maîtres du « football-terreur » – cet art cynique d’arracher un 1-0 puis de bétonner sa propre surface pendant 80 minutes – et de retrouver malgré tout toujours un bon poste.
Même Gennaro Gattuso poursuit sa carrière
Même après son dernier fiasco sportif, Gennaro Gattuso a bénéficié d’une indulgence extrême. Comme entraîneur, il n’a encore jamais connu nulle part le moindre succès durable. Plus récemment, Gattuso a fait un naufrage catastrophique et laissé l’Italie manquer une Coupe du monde pour la troisième fois de suite. Son football se situait alors, en termes de rythme, quelque part entre les années 1970 et 1980, et se montrait à peu près aussi créatif qu’un travail à la chaîne. Malgré cela, le carrousel continue de tourner pour lui : depuis le 1er juillet, il est le successeur de Maurizio Sarri à la Lazio Rome.
Gattuso est censé ramener vers le haut l’ancien participant à la Ligue des champions, seulement neuvième la saison passée. « Mon objectif est de mettre sur le terrain une équipe prête à mouiller le maillot et qui respecte la tradition de ce club », a déclaré le champion du monde 2006 lors de sa présentation. Il a promis vouloir instaurer une atmosphère familiale et tout donner lui-même. Ceux à qui cela a rappelé la présentation de Gattuso à la tête de la sélection nationale en juin 2025 ne se trompent pas. « Je promets de l’engagement », disait-il alors, pour lui comme pour ses joueurs, il voulait « former une famille, nous devons être honnêtes les uns envers les autres ».
C’est ainsi, ou à peu près, que s’étaient également déroulées ses présentations à l’US Palerme (2013), à l’AC Pise (2015-2017), à l’AC Milan (2017-2019), au SSC Naples (2019-2021) et à l’AC Florence (2021, limogé avant même le début des entraînements). Ensuite, Gattuso n’était provisoirement plus recherché en Italie, et il a travaillé au FC Valence, à l’Olympique de Marseille et à l’Hajduk Split, avant que son vieil ami Gigi Buffon ne le propose comme sélectionneur national. Cela avait déjà suscité de l’étonnement à l’époque, et pas seulement à l’international. Mais échec retentissant en qualifications pour la Coupe du monde ou non : pour les patrons du calcio, une raison suffisante pour réintégrer Gattuso dans la rotation. Son grand nom a visiblement suffi à calmer au moins à court terme le nerveux président Claudio Lotito à Rome.
Les exceptions à la règle : Conte s’en va de lui-même, Spalletti a tout de même un tatouage
Bien sûr, il existe aussi de subtiles différences au sein de cette élite. Antonio Conte, par exemple, a lui aussi notamment travaillé (avec succès) à la Juventus, à Chelsea, à Naples, à l’Inter et à Naples, mais il démissionne le plus souvent au bout d’un certain temps : généralement dans un fracas retentissant et en abreuvant la direction du club d’insultes virulentes, parce qu’un transfert souhaité n’a pas abouti. Avant de formuler, quelques mois plus tard, exactement les mêmes exigences au prochain grand club. Mais Conte s’est ainsi préservé une certaine indépendance vis-à-vis du système.
Le cas de Luciano Spalletti est aussi remarquable, dans une certaine mesure. Après le Scudetto tant attendu, il s’est fait tatouer le SSC Naples — un peu de romantisme a finalement encore sa place dans ce jeu permanent de chaises musicales. Bon, après le tatouage, il a quitté le club pour s’occuper de la sélection italienne. Après la fin de son aventure avec les Azzurri (où il a passé le relais à Gattuso, dont il avait auparavant repris Naples), il est désormais à la Juventus, ce qui signifie qu’il ne lui manque plus, parmi les grands clubs historiques, que Milan et la Lazio dans sa collection.
Fabio Grosso, lui aussi, le héros de la Coupe du monde 2006 (Vérone, Brescia, Frosinone, Lyon, US Sassuolo, désormais Florence), et Daniele de Rossi (AS Rome, CFC Gênes) sont également en très bonne voie pour devenir des membres permanents de cette valse des entraîneurs.
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Maresca, De Zerbi, Farioli : pourquoi les innovateurs italiens travaillent à l’étranger
Pour autant, ce n’est nullement comme si le football italien avait désappris à penser. La célèbre école des entraîneurs de Coverciano forme toujours de brillants tacticiens. Ils existent bel et bien, ces entraîneurs italiens novateurs et sans usure. Simplement, ils travaillent à l’étranger. Enzo Maresca a pris la suite de Pep Guardiola à Manchester City, l’ancien flirt du Bayern Roberto De Zerbi a d’abord révolutionné Brighton et Marseille, avant de sauver Tottenham Hotspur de la chute, et l’ex-étudiant en philosophie Francesco Farioli a prouvé, après son spectaculaire échec dans le sprint final de la saison à l’Ajax Amsterdam, qu’il pouvait faire mieux, en remportant le titre au Portugal avec le FC Porto grâce à un football flamboyant. Tous les trois incarnent un football offensif, proactif et dominateur, soit l’exact opposé du calcio actuel, qui n’était déjà plus dans l’air du temps dans un passé récent.
Le football italien porte depuis toujours en lui un certain dogme de la « Sofferenza », cette souffrance sur le terrain. Une victoire qui n’a pas été arrachée de haute lutte et sécurisée par la défense paraît plutôt suspecte aux yeux de nombreux traditionalistes. La profondeur de la méfiance envers un football qui s’écarte de cette sofferenza cultivée est actuellement illustrée par Cesc Fabregas. L’Espagnol connaît un grand succès avec Côme 1907, est monté et fait pratiquer un football moderne de possession, magnifique à regarder. Pourtant, il est jugé de manière extrêmement critique dans les médias italiens. Dès que Côme encaisse un but, le verdict tombe aussitôt sur les plateaux télé : « Trop naïf ! » On lui pardonne presque son succès, parce qu’il ne l’a pas obtenu de la manière classique et cynique.
Tant que cette peur structurelle de l’échec primera sur l’aspiration à l’innovation, rien ne changera dans le carrousel des entraîneurs. Et Ruben Amorim ferait bien de retenir rapidement les noms des membres de son staff à Milan, avant qu’un autre vieux visage familier ne récupère bientôt sa place de parking à Milanello.
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