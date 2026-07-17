« Valzer delle panchine », soit la valse des bancs de touche : c’est ainsi qu’en Italie on désigne depuis toujours le phénomène de l’éternelle rotation des entraîneurs. Traditionnellement, la valse commence fin avril, lorsque la saison touche à sa fin et que les premiers bancs de touche pour la saison suivante sont à pourvoir.

Sur la piste : les entraîneurs déjà sans club en avril, auxquels viennent s’ajouter des collègues au fil du printemps. L’objectif : avoir trouvé un point de chute quelque part à la fin de l’été. Et comme énormément de clubs italiens changent d’entraîneur durant l’été, et que ce sont toujours les mêmes candidats qui postulent aux postes vacants, cela signifie pour les techniciens : une fois entré dans la rotation, on n’en sort plus si facilement.

C’est un écosystème qui préfère se nourrir de lui-même et dans lequel les clubs servent à leurs tifosi, avec une belle régularité, la « minestra riscaldata », la soupe réchauffée. Comme par exemple Max Allegri qui, après deux passages à l’AC Milan, le dernier s’étant soldé par un échec lors de la dernière journée de la saison écoulée, et autant à la Juventus, a maintenant été présenté à la SSC Naples, où il pourra proposer son football de ruines sans aucune velléité offensive jusqu’à ce que le président en ait assez.

Ou Maurizio Sarri qui, après des passages plus ou moins réussis à Naples, Chelsea, la Juventus, la Lazio Rome (deux mandats séparés par une interruption d’un peu plus d’un an), a désormais signé à l’Atalanta Bergame avec son Sarri-ball, et va pouvoir prouver pour la énième fois que les entraîneurs italiens aussi sont capables de penser de manière offensive et d’apprécier le jeu en passes courtes.

Qu’un entraîneur comme Amorim (en dernier lieu à Manchester United), ou encore l’Italo-Souabe Domenico Tedesco (en Bundesliga à Schalke et au RB Leipzig, en dernier lieu à Fenerbahçe Istanbul), qui a pris les rênes du FC Bologne, débarque pour la première fois en Serie A, cela reste plutôt rare. Le calcio préfère mijoter dans son propre jus (et ainsi sombrer avec lui).



