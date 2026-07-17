Lors de sa première rencontre avec l’effectif, lundi, Ruben Amorim a lancé aux joueurs de l’AC Milan : « En réalité, c’est à vous de me présenter le staff, vous connaissez ces personnes bien mieux que moi. » Une situation impensable pour la plupart de ses homologues de Serie A, habitués depuis longtemps à leur banc.
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Même Gennaro Gattuso échoue sans cesse en douceur : pourquoi les sélectionneurs italiens font la valse et pourquoi les clubs continuent de donner sans cesse de nouvelles chances aux mêmes entraîneurs
En Italie, on parle depuis toujours du « Valzer delle panchine », ou la valse des bancs, pour désigner la rotation incessante des entraîneurs. Traditionnellement, cette danse s’ouvre fin avril : la saison se termine et les premiers postes pour l’exercice suivant se libèrent.
Sur le terrain, les techniciens déjà sans club en avril sont rapidement rejoints par leurs collègues évincés au fil du printemps. L’objectif pour chacun : décrocher un banc avant la fin de l’été. Comme de très nombreux clubs italiens procèdent à un changement d’entraîneur durant l’intersaison, et que les candidats sont toujours les mêmes, le mécanisme, une fois enclenché, est difficile à quitter.
Un écosystème qui se nourrit de lui-même et dans lequel les clubs servent régulièrement à leurs tifosi la « minestra riscaldata », la soupe réchauffée. Prenons Max Allegri : après deux passages à l’AC Milan – le dernier s’étant soldé par un échec lors de la dernière journée de la saison écoulée – et autant à la Juventus, il vient d’être présenté au SSC Naples pour y pratiquer son football défensif jusqu’à ce que le président en ait assez.
Même constat avec Maurizio Sarri : après des passages plus ou moins fructueux à Naples, Chelsea, la Juventus et la Lazio de Rome (deux mandats séparés par une interruption d’un peu plus d’un an), il vient d’être engagé avec son « Sarri-Ball » à l’Atalanta de Bergame, où il pourra prouver une énième fois que les techniciens transalpins savent aussi jouer offensif et pratiquer un football de passes courtes.
Rares sont les formations qui osent confier leur banc à un profil comme Amorim, fraîchement débarqué de Manchester United, ou à l’Italo-Souabe Domenico Tedesco, passé par Schalke, le RB Leipzig et, plus récemment, Fenerbaçhe Istanbul, avant de prendre les rênes du FC Bologne. Le Calcio préfère mijoter dans son propre jus, quitte à s’y noyer.
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Les entraîneurs ont le droit à l’échec, mais en Italie, ils collectionnent les revers.
Ne vous y trompez pas : un entraîneur qui a connu un échec à un poste donné peut tout à fait rebondir ailleurs. Les causes d’un revers sont multiples, et il n’est pas rare qu’un coach en difficulté avec un groupe connaisse ensuite un immense succès dans un autre club. Pensez à Hansi Flick au FC Barcelone. Un, deux ou trois revers ne suffisent pas pour étiqueter un entraîneur « mauvais ». Dans le labyrinthe du football, des détails, un brin de chance ou un penalty mal tiré peuvent tout inverser.
Toutefois, les clubs de Serie A poussent le « tour de rôle » à son paroxysme. En Italie, les licenciements d’entraîneurs entachent rarement la réputation, car ils sont vus comme un risque professionnel inhérent. Résultat : les échecs s’enchaînent. À cet égard, les techniciens transalpins pratiquent une forme de « monogamie en série ».
Quand les présidents, souvent impatients, cèdent à la panique, ils ne font pas appel à un stratège étranger plein d’idées novatrices. Ils contactent l’homme qui connaît par cœur le championnat, capable d’enseigner la tactique pendant des heures, de préserver un 0-0 jusqu’au coup de sifflet final et de gérer avec doigté les relations avec la Gazzetta dello Sport. Il n’est pas rare qu’un même entraîneur ait plusieurs chances avec un club avant de passer au suivant.
En Italie, les rivalités entre clubs s’expriment différemment qu’en Allemagne ou en Angleterre. Si les tifosi se livrent une opposition acharnée, joueurs et entraîneurs ne sont presque jamais sanctionnés lorsqu’ils passent, par exemple, du Milan à l’Inter ou de la Juventus au Milan. Andrea Pirlo a brillé au milieu de terrain pour l’Inter, le Milan et la Juve, sans rien perdre de son statut de légende nationale. Zlatan Ibrahimovic, Roberto Baggio ou Christian Vieri : la liste des joueurs ayant changé de camp est longue. Même constat, a fortiori, pour les entraîneurs.
Sur le sous-forum Reddit « soccercirclejerk », à l’ironie cinglante, les mèmes sur le carrousel des entraîneurs italiens ou sur l’usine de recyclage des entraîneurs italiens sont monnaie courante. Des techniciens comme Max Allegri y sont d’ailleurs régulièrement moqués comme les maîtres du « football de la terreur » – cet art cynique qui consiste à s’accrocher à un 1-0 puis à bétonner sa propre surface de réparation pendant 80 minutes – tout en réussissant malgré tout à décrocher sans cesse de bons postes.
Même Gennaro Gattuso poursuit sa carrière.
Même Gennaro Gattuso a bénéficié d’une indulgence surprenante après son dernier fiasco sportif. En tant qu’entraîneur, il n’a jamais obtenu de succès durable, quel que soit le club ou la sélection. Son dernier échec, retentissant, a privé l’Italie d’une qualification pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. Son football, lent et peu inventif, évoque les années 1970–1980, avec une créativité proche de celle d’une chaîne de montage. Pourtant, la roue continue de tourner pour lui : depuis le 1er juillet, il succède à Maurizio Sarri à la Lazio de Rome.
Sa mission : ramener au sommet cet ancien participant à la Ligue des champions, seulement neuvième la saison passée. « Mon objectif est d’aligner une équipe prête à transpirer pour le maillot et qui respecte la tradition de ce club », a déclaré le champion du monde 2006 lors de sa présentation. Il a promis de créer une ambiance familiale et de tout donner lui-même. Ce discours rappelle celui tenu lors de son arrivée à la tête de la Nazionale en juin 2025 : « Je promets de l’engagement », avait-il déclaré, évoquant à la fois son propre comportement et celui de ses joueurs ; il voulait « former une famille, nous devons être honnêtes les uns envers les autres ».
Ses prises de fonction à l’US Palerme (2013), à l’AC Pise (2015-2017), à l’AC Milan (2017-2019), au SSC Naples (2019-2021) et à l’AC Florence (2021, où il a été limogé avant même le début de la préparation estivale) ont toutes suivi le même script. Par la suite, peu de clubs italiens le sollicitent : il passe par Valence, l’OM et Hajduk Split avant que son ancien coéquipier Gigi Buffon ne le propose comme sélectionneur. Cette nomination avait alors surpris, y compris en Italie. Malgré l’élimination en qualifications, ce parcours a suffi aux dirigeants du calcio pour le remettre dans le circuit. Un pedigree qui a suffi, au moins pour l’instant, à rassurer le président Claudio Lotito, visiblement nerveux.
Deux exceptions notables : Conte quitte de son plein gré, tandis que Spalletti se distingue au moins par son tatouage.
Bien sûr, des nuances existent au sein de cette élite. Antonio Conte, par exemple, a déjà entraîné avec succès la Juventus, Chelsea, Naples, l’Inter et Naples, entre autres, mais il a tendance à démissionner de lui-même au bout d’un certain temps : généralement dans un grand tapage et en proférant des insultes virulentes à l’encontre de la direction du club, parce qu’un transfert souhaité n’a pas abouti. Quelques mois plus tard, il pose les mêmes exigences au club suivant. Cette stratégie lui permet de rester relativement indépendant du système.
Le cas de Luciano Spalletti mérite également d’être évoqué. Après le titre tant attendu, il s’est fait tatouer le logo du SSC Naples – une touche de romantisme dans un univers de va-et-vient permanents. Puis, il a quitté le club pour prendre les rênes de l’équipe nationale italienne. Après avoir quitté les Azzurri (il a cédé sa place à Gattuso, dont il avait auparavant repris les rênes à Naples), il est désormais à la Juventus, ce qui signifie que parmi les grands clubs traditionnels, il ne lui manque plus que le Milan et la Lazio dans sa collection.
Fabio Grosso, héros du Mondial 2006 (Vérone, Brescia, Frosinone, Lyon, Sassuolo, désormais à Florence), et Daniele De Rossi (AS Rome, Genoa) sont eux aussi en passe de s’imposer dans cette valse des bancs.
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Maresca, De Zerbi, Farioli : pourquoi ces entraîneurs italiens innovants travaillent à l'étranger
Contrairement aux apparences, le football italien n’a pas perdu son flair tactique. La prestigieuse école d’entraîneurs de Coverciano continue de former des stratèges de premier plan. Ces techniciens innovants et pleins d’idées neuves existent bel et bien, mais ils exercent à l’étranger. Enzo Maresca a pris les rênes de Manchester City après Pep Guardiola, Roberto De Zerbi, qui avait failli rejoindre le Bayern, a d’abord révolutionné Brighton puis Marseille, avant de sauver Tottenham Hotspur de la relégation, et Francesco Farioli, ancien étudiant en philosophie, a prouvé, après son échec spectaculaire en fin de saison à l’Ajax d’Amsterdam, qu’il pouvait faire mieux, remportant le titre au Portugal avec le FC Porto grâce à un football fulgurant. Tous trois incarnent un football offensif, proactif et dominant, à l’opposé du « calcio » actuel, déjà dépassé il y a peu.
Le football italien reste ancré dans un dogme de la « sofferenza », la souffrance sur le terrain. Une victoire non disputée et non sécurisée défensivement reste, aux yeux de nombreux traditionalistes, suspecte. Cesc Fàbregas en fait actuellement l’amère expérience avec le Como 1907. L’Espagnol remporte des succès éclatants, obtient la promotion et propose un football moderne axé sur la possession, un régal pour les yeux. Pourtant, les médias italiens le perçoivent de manière extrêmement critique. Dès que Como encaisse un but, on entend immédiatement dans les studios de télévision : « Trop naïf ! » On ne lui pardonne presque pas son succès, car il ne l’a pas remporté à la manière classique et cynique.
Tant que cette peur structurelle de l’échec l’emportera sur la quête d’innovation, le carrousel des entraîneurs ne s’arrêtera pas. Ruben Amorim ferait donc bien de mémoriser vite les noms des membres de son staff à Milan – avant qu’une autre vieille connaissance ne prenne bientôt sa place sur le parking de Milanello.
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