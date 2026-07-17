En Italie, on parle depuis toujours du « Valzer delle panchine », ou la valse des bancs, pour désigner la rotation incessante des entraîneurs. Traditionnellement, cette danse s’ouvre fin avril : la saison se termine et les premiers postes pour l’exercice suivant se libèrent.

Sur le terrain, les techniciens déjà sans club en avril sont rapidement rejoints par leurs collègues évincés au fil du printemps. L’objectif pour chacun : décrocher un banc avant la fin de l’été. Comme de très nombreux clubs italiens procèdent à un changement d’entraîneur durant l’intersaison, et que les candidats sont toujours les mêmes, le mécanisme, une fois enclenché, est difficile à quitter.

Un écosystème qui se nourrit de lui-même et dans lequel les clubs servent régulièrement à leurs tifosi la « minestra riscaldata », la soupe réchauffée. Prenons Max Allegri : après deux passages à l’AC Milan – le dernier s’étant soldé par un échec lors de la dernière journée de la saison écoulée – et autant à la Juventus, il vient d’être présenté au SSC Naples pour y pratiquer son football défensif jusqu’à ce que le président en ait assez.

Même constat avec Maurizio Sarri : après des passages plus ou moins fructueux à Naples, Chelsea, la Juventus et la Lazio de Rome (deux mandats séparés par une interruption d’un peu plus d’un an), il vient d’être engagé avec son « Sarri-Ball » à l’Atalanta de Bergame, où il pourra prouver une énième fois que les techniciens transalpins savent aussi jouer offensif et pratiquer un football de passes courtes.

Rares sont les formations qui osent confier leur banc à un profil comme Amorim, fraîchement débarqué de Manchester United, ou à l’Italo-Souabe Domenico Tedesco, passé par Schalke, le RB Leipzig et, plus récemment, Fenerbaçhe Istanbul, avant de prendre les rênes du FC Bologne. Le Calcio préfère mijoter dans son propre jus, quitte à s’y noyer.



