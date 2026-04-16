Après que l'arbitre Slavko Vincic a accordé, de manière très contestable, un coup franc à Real Madrid à la 29e minute, suite à une faute présumée de Konrad Laimer sur Brahim Diaz, Güler s'est installé à une vingtaine de mètres des buts. Avec une finesse remarquable et une puissance impressionnante, le milieu de terrain a envoyé le ballon dans les filets. Neuer, arrivé trop tard, n’a pu empêcher le but qui portait le score à 2-1 en faveur des Madrilènes.

« Il y avait une belle puissance derrière ce tir, il en est capable et c'est ce qui le caractérise », a déclaré Neuer pour rendre hommage à Güler après le match sur DAZN. À 21 ans et 49 jours, l’international turc devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire à marquer un coup franc direct lors d’un match à élimination directe de la Ligue des champions. Il détrône la légende de la Juventus Alessandro Del Piero, dont le record tenait depuis plus de 30 ans, également inscrit contre le Real Madrid.

Le 20 mars 1996, lors du match retour des quarts de finale, la star transalpine, âgée de 21 ans et 132 jours, avait ouvert le score d’un coup franc direct au retour des vestiaires, orientant le cours de la rencontre. Battus 1-0 à l’aller, les Italiens s’imposèrent finalement 2-0, atteignirent le dernier carré et soulevèrent ensuite le trophée après avoir dominé l’Ajax Amsterdam aux tirs au but en finale.