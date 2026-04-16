Mercredi soir, malgré la défaite 3-4 de son équipe à l’Allianz Arena, Güler est entré dans l’histoire du Real Madrid en devenant le premier joueur de l’histoire du club à inscrire deux buts depuis l’extérieur de la surface lors d’un match à élimination directe de la Ligue des champions. Une performance que même Cristiano Ronaldo n’avait pas réussie au cours de ses neuf saisons sous le maillot merengue (2009-2018).
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Même Cristiano Ronaldo n’y était pas parvenu ! En inscrivant un but face au Bayern, Arda Güler, jeune talent du Real Madrid, a ravi à Alessandro Del Piero un record vieux de plusieurs décennies et est entré par la grande porte dans l’histoire de la Ligue des champions
Güler a ouvert le score au bout de seulement 35 secondes. Le gardien du Bayern, Manuel Neuer, a commis une erreur fatale en adressant une passe directement dans les pieds du Turc, qui a contrôlé le ballon d’un superbe coup de pied gauche avant de l’envoyer dans le but vide d’une frappe enroulée à plus de 30 mètres.
D’ailleurs, Güler entre déjà dans l’histoire : il s’agit à la fois du but le plus rapide jamais marqué par le Real et du but encaissé le plus rapide par le Bayern dans l’histoire de la Ligue des champions pour chacun des deux clubs.
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Félicité par Manuel Neuer : Arda Güler bat le record de Del Piero
Après que l'arbitre Slavko Vincic a accordé, de manière très contestable, un coup franc à Real Madrid à la 29e minute, suite à une faute présumée de Konrad Laimer sur Brahim Diaz, Güler s'est installé à une vingtaine de mètres des buts. Avec une finesse remarquable et une puissance impressionnante, le milieu de terrain a envoyé le ballon dans les filets. Neuer, arrivé trop tard, n’a pu empêcher le but qui portait le score à 2-1 en faveur des Madrilènes.
« Il y avait une belle puissance derrière ce tir, il en est capable et c'est ce qui le caractérise », a déclaré Neuer pour rendre hommage à Güler après le match sur DAZN. À 21 ans et 49 jours, l’international turc devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire à marquer un coup franc direct lors d’un match à élimination directe de la Ligue des champions. Il détrône la légende de la Juventus Alessandro Del Piero, dont le record tenait depuis plus de 30 ans, également inscrit contre le Real Madrid.
Le 20 mars 1996, lors du match retour des quarts de finale, la star transalpine, âgée de 21 ans et 132 jours, avait ouvert le score d’un coup franc direct au retour des vestiaires, orientant le cours de la rencontre. Battus 1-0 à l’aller, les Italiens s’imposèrent finalement 2-0, atteignirent le dernier carré et soulevèrent ensuite le trophée après avoir dominé l’Ajax Amsterdam aux tirs au but en finale.
Real Madrid : Arda Güler a reçu un carton rouge après le coup de sifflet final face au Bayern.
Malgré un début de match prometteur de Güler, le Real Madrid ne soulevera pas la Coupe d’Allemagne. À Munich, les Merengues menaient 3-2 jusqu’à la 89^e minute, un score qui les aurait envoyés en prolongation après leur défaite 1-2 à l’aller. Mais à la 89^e minute, Luis Díaz égalise pour le Bayern (3-3), avant que Michael Olise ne scelle la qualification d’une dernière frappe victorieuse.
Les Madrilènes ont pourtant évolué en infériorité numérique dans le temps fort de la rencontre, après l’exclusion très contestée du milieu de terrain remplaçant Eduardo Camavinga, sanctionné d’un carton jaune puis d’un rouge direct à la 86^e minute. Furieux, plusieurs Madrilènes se sont rués vers l’arbitre Slavko Vinčić au coup de sifflet final, et Güler, déjà remplacé, a poussé l’énervement jusqu’à écoper d’un carton rouge.
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Arda Güler entend créer la sensation avec la Turquie lors de la Coupe du monde.
Recruté à 28 millions d’euros par le Real Madrid en 2023, Güler s’est définitivement imposé comme titulaire cette saison, deux ans après son arrivée en provenance de Fenerbahce. Polyvalent et adroit du gauche, il totalise six buts et treize passes décisives en quarante-neuf matchs toutes compétitions confondues.
Malgré ces performances individuelles, la saison s’achèvera très probablement sans titre pour Güler et ses coéquipiers. Bien avant l’élimination en Ligue des champions, le club avait déjà capitulé en huitièmes de finale de la Copa del Rey, et en Liga, les Merengues pointent désormais loin derrière leur rival de toujours, le FC Barcelone. À sept journées de la fin, le leader catalan compte neuf points d’avance sur les Madrilènes, un écart quasi insurmontable.
L’international turc nourrit toutefois un autre grand objectif : briller cet été avec la Turquie lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Fin mars, les Turcs ont décroché leur billet pour le tournoi final en remportant deux victoires étriquées 1-0 contre la Roumanie puis le Kosovo. Ils y affronteront l’Australie, le Paraguay et les États-Unis, coorganisateurs, dans un groupe à leur portée. L’objectif minimum est d’atteindre les huitièmes de finale, et le meneur de jeu Güler devrait y jouer un rôle clé.
Arda Güler : ses statistiques avec le Real Madrid
Jeux
110
Buts
18 passes décisifs.
Passes décisives
24