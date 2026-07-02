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« Même à 80 % de ses capacités, il doit être titulaire ! » Micah Richards exhorte Thomas Tuchel à écarter Noni Madueke et à aligner la star anglaise qu’il juge mieux armée pour affronter le Mexique
« Saka doit être titulaire ! »
Les « Three Lions » ont dû batailler ferme lors de leur match des 32^(es) de finale contre la RD Congo, avant de finalement remonter au score pour s'imposer 2-1 et décrocher leur billet pour les huitièmes de finale. Cependant, leur prestation a laissé beaucoup à désirer, notamment sur les ailes, où l'Angleterre a semblé désorganisée et en manque d'idées.
Interrogé sur les ajustements que Tuchel doit opérer, Richards a déclaré à la BBC : « Il doit régler le problème du poste d’arrière droit et décider quels ailiers il souhaite aligner. Je pense que [Marcus] Rashford n’a pas vraiment été à la hauteur des attentes, et [Anthony] Gordon s’est très bien débrouillé sur le côté gauche lorsqu’il est entré en jeu. Mais si Saka est en forme, c’est lui qui doit être titulaire – c’est aussi simple que ça. Même s’il n’est qu’à 80 % de ses capacités, il doit être titulaire. »
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Comment les statistiques de Madueke se comparent-elles à celles de Saka ?
Sur le plan statistique, Madueke totalise 15 sélections avec l’Angleterre, un but et quatre passes décisives. Lors de cette Coupe du monde, il a été titulaire à trois reprises et est entré en jeu une fois, délivrant notamment une passe décisive contre la Croatie lors du premier match de poules des Three Lions.
Saka, de son côté, possède une expérience internationale nettement plus solide : 53 sélections, 14 buts et 11 passes décisives avec les Three Lions. Dans ce tournoi, il n’a été titulaire qu’une fois, entrant en jeu comme remplaçant lors des trois autres rencontres, mais il a tout de même créé deux buts – contre la Croatie et le Panama.
La « brillante idée » de Barry
Tuchel a attribué la remontée spectaculaire de l’Angleterre face à la RD Congo à une « idée géniale » de son adjoint Anthony Barry : repositionner Declan Rice en arrière droit. Effectué à la 70^e minute, ce changement, accompagné de l’entrée d’Eberechi Eze à la place de Djed Spence, a immédiatement payé : Kane a inscrit un doublé pour sceller la victoire 2-1.
« Anthony Barry a eu l’idée géniale de placer Declan à ce poste », a expliqué Tuchel après la rencontre. « Nous avons ainsi pu exploiter ses qualités sur le côté, obtenir des centres plus difficiles à contrer et multiplier les centres en retrait. Cela a aussi offert un meilleur soutien à Saka, et avec Ebs Eze, nous avons créé une connexion plus fluide sur le flanc droit qui a ouvert le jeu. Tout le mérite revient à mon assistant. »
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Prochain match : le Mexique
L'Angleterre se prépare pour un choc majeur contre le Mexique, l'un des coorganisateurs, dans l'intimidant stade Azteca. Le match se jouera en altitude, un facteur, selon Tuchel, qui avantage nettement les Mexicains.
L’entraîneur allemand a ajouté : « L’altitude sera un gros désavantage, car nous ne pouvons pas nous y adapter physiquement. Cela prend tout simplement trop de temps. Nous n’avons que trois jours entre ces deux matchs. Physiquement, il est tout simplement impossible de s’adapter à l’altitude. »