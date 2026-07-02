« Même à 80 % de ses capacités, il doit être titulaire ! » Micah Richards exhorte Thomas Tuchel à écarter Noni Madueke et à aligner la star anglaise qu’il juge mieux armée pour affronter le Mexique

Les « Three Lions » ont dû batailler ferme lors de leur match des 32^(es) de finale contre la RD Congo, avant de finalement remonter au score pour s'imposer 2-1 et décrocher leur billet pour les huitièmes de finale. Cependant, leur prestation a laissé beaucoup à désirer, notamment sur les ailes, où l'Angleterre a semblé désorganisée et en manque d'idées.

Interrogé sur les ajustements que Tuchel doit opérer, Richards a déclaré à la BBC : « Il doit régler le problème du poste d’arrière droit et décider quels ailiers il souhaite aligner. Je pense que [Marcus] Rashford n’a pas vraiment été à la hauteur des attentes, et [Anthony] Gordon s’est très bien débrouillé sur le côté gauche lorsqu’il est entré en jeu. Mais si Saka est en forme, c’est lui qui doit être titulaire – c’est aussi simple que ça. Même s’il n’est qu’à 80 % de ses capacités, il doit être titulaire. »