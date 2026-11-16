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Renuka Odedra
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Meilleures offres sport du Black Friday 2026 : chaussures, maillots, jeux vidéo et matériel d’entraînement

SHOPPING

Les meilleures offres, réunies au même endroit.

Que vous souhaitiez renouveler vos chaussures pour le championnat amateur du dimanche, acheter le dernier maillot d’un club pour la saison 2026-2027 ou améliorer votre équipement d’entraînement à domicile, le Black Friday est la meilleure semaine de l’année pour faire vos achats sportifs.

De grands distributeurs, dont Nike, adidas, Pro: Direct Soccer, Kitbag et Amazon, baissent leurs prix jusqu’à 50 % sur les équipements de performance, les articles pour supporters et les accessoires. Pour vous éviter de parcourir d’innombrables boutiques en ligne, GOAL a sélectionné les meilleures offres sportives disponibles en ce moment.

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    Le Mitre Impel, régulièrement actualisé sous le nom d’Impel One, est l’un des ballons d’entraînement les plus populaires et les plus vendus auprès des écoles et des clubs amateurs. Conçu pour un usage quotidien, il allie prix abordable et bonne tenue de forme, ce qui en fait un équipement indispensable pour les exercices de passe, de tir et de contrôle, sur gazon comme sur surface synthétique.

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    Le filet de but rayé FORZA de 7,32 m x 2,44 m est un filet de remplacement haut de gamme conçu pour les buts réglementaires du football à onze. Fabriqué par Net World Sports, il associe une grande résistance à une esthétique professionnelle, permettant aux clubs amateurs comme professionnels d’assortir leurs buts aux couleurs de leur équipe.

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    Station de musculation SPORTSROYALS Power Tower

    La Sportsroyals Power Tower Dip Station est une station de musculation multifonction au poids du corps, très bien notée et conçue pour l’entraînement à domicile. Avec son cadre robuste en alliage d’acier de 2 mm d’épaisseur et sa base élargie en H munie de pieds antidérapants, elle offre une stabilité à toute épreuve pendant les séances intenses. Cette station 5-en-1 pour le haut du corps et la sangle abdominale permet d’effectuer des tractions, des dips, des relevés de jambes à la verticale, des tirages inversés et des pompes surélevées, le tout dans un espace compact.

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    Protéine en poudre SCI-MX

    SCI-MX Ultra Muscle est un complément tout-en-un puissant, destiné à la prise de masse et de force, formulé pour les athlètes et les personnes qui s’entraînent en salle et souhaitent optimiser le développement de leur masse musculaire maigre et leur récupération. En associant un mélange de protéines de différentes sources à une combinaison de glucides complexes, il apporte une quantité importante de calories ainsi que des ingrédients favorisant la performance, comme la créatine et la glutamine, dans un seul shake pratique.

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