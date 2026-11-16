Meilleures offres sport du Black Friday 2026 : chaussures de foot, maillots, jeux vidéo et matériel d’entraînement

Que vous souhaitiez renouveler vos chaussures pour vos matches du dimanche, acheter le dernier maillot de votre club pour la saison 2026-2027 ou améliorer votre équipement d’entraînement à domicile, le Black Friday est la meilleure semaine de l’année pour faire des achats sportifs.

De grandes enseignes, dont Nike, adidas, Pro: Direct Soccer, Kitbag et Amazon, réduisent leurs prix jusqu’à 50 % sur les équipements de performance, les articles pour supporters et les accessoires. Pour vous éviter de parcourir une multitude de boutiques en ligne, GOAL a sélectionné les meilleures offres sport disponibles actuellement.