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Early Black Friday deals 2026 GOAL / various
Renuka Odedra
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Meilleures offres football avant le Black Friday 2026 : grosses réductions sur les chaussures, maillots et équipements

SHOPPING

Chaussures, maillots ou nouvel équipement d’entraînement ? ⚽️💰

Le Black Friday tombe officiellement le 27 novembre cette année, mais les premières promotions ont déjà commencé. Que vous cherchiez à remplacer vos chaussures pour le football amateur du dimanche, à acheter un maillot réplique 2026-27 à moindre prix ou à prendre de l’avance sur vos cadeaux de Noël, novembre est le moment idéal pour en profiter.

De grandes marques comme Nike, adidas et FORZA, ainsi que des distributeurs comme Pro: Direct Soccer, ont déjà lancé leurs premières promotions.

Pour vous éviter de parcourir sans fin des pages de déstockage, nous avons sélectionné les meilleures offres football disponibles dès maintenant avant le Black Friday.

  • Christmas football boots 2026GOAL / various

    Chaussures de football

    Le Black Friday tombe officiellement le 27 novembre cette année, mais les premières promotions ont déjà commencé. Que vous cherchiez à remplacer vos chaussures pour le football amateur du dimanche, à acheter un maillot réplique 2026/27 à moindre prix ou à prendre de l’avance sur vos cadeaux de Noël, novembre est le moment idéal pour en profiter.

    De grandes marques comme Nike, adidas et FORZA, ainsi que des distributeurs comme Pro: Direct Soccer, ont déjà lancé leurs premières promotions.

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  • England home kitNike

    Maillots et tenues répliques des clubs

    Le prix des tenues s’est envolé ces dernières années, ce qui rend le Black Friday incontournable pour les supporters souhaitant porter les couleurs de leur club.

    Les premières promotions de Nike pour le Black Friday offrent déjà jusqu’à 30 % de réduction sur des modèles phares, dont les tenues 2025/26 et 2026/27. Parmi les offres à retenir, le maillot extérieur de Chelsea 25/26 est passé à 39,99 £ et les tenues domicile Stadium de l’Angleterre 2024/25 bénéficient de fortes réductions. Chez JD Sports, les prix de références internationales ont eux aussi fortement baissé, notamment ceux de baskets très attendues.

  • Forza Black Friday 15% dealsForza

    Équipement d’entraînement indispensable

    La technologie et les chaussures, c’est bien, mais rien ne vaut le plaisir de retrouver le terrain. Si vous entraînez une équipe et préparez des séances hivernales, ou si vous cherchez le cadeau de Noël idéal pour un enfant passionné de football, FORZA a lancé une grande promotion d’avant Black Friday, avec 15 % de réduction supplémentaire sur l’ensemble de son site.

    • FORZA 6 x 4 Football Goal Post : son prix est passé de 69,99 £ à seulement 33,99 £. Ce but de jardin en PVC rigide, résistant aux intempéries, se monte sans aucun outil et comprend tous les piquets et clips nécessaires pour commencer à jouer immédiatement.
    • FORZA RapidFire Wave Rebound Board : son prix est descendu à 50,99 £. Pour améliorer votre premier contrôle, ce panneau de rebond réversible 4-en-1 renvoie le ballon de façon aussi imprévisible qu’en match, ce qui en fait un équipement indispensable pour s’entraîner seul.

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  • EAFC 27 EA

    Technologie et EA FC 27

    Enfin, pour les adeptes du football virtuel, le Black Friday est sans conteste le meilleur moment pour améliorer leur expérience de jeu.

    Si vous souhaitez renforcer votre Ultimate Team, les boutiques numériques proposent déjà des promotions sur les points EA FC 27, avec des réductions notables sur les lots de 5 900 et 12 000 points. Par ailleurs, si vous envisagez de renouveler votre matériel, la nouvelle PlayStation 5 Pro est enfin disponible en quantité régulière chez Argos et Amazon UK, tandis que le PlayStation Store organise une vaste vente anticipée de jeux pour le Black Friday.