Meilleures offres football avant le Black Friday 2026 : grosses réductions sur les chaussures, maillots et équipements

Le Black Friday tombe officiellement le 27 novembre cette année, mais les premières promotions ont déjà commencé. Que vous cherchiez à remplacer vos chaussures pour le football amateur du dimanche, à acheter un maillot réplique 2026-27 à moindre prix ou à prendre de l’avance sur vos cadeaux de Noël, novembre est le moment idéal pour en profiter.

De grandes marques comme Nike, adidas et FORZA, ainsi que des distributeurs comme Pro: Direct Soccer, ont déjà lancé leurs premières promotions.

Pour vous éviter de parcourir sans fin des pages de déstockage, nous avons sélectionné les meilleures offres football disponibles dès maintenant avant le Black Friday.