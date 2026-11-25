Le Black Friday 2026 est officiellement lancé et les premières offres affluent déjà. Que vous souhaitiez transformer votre salon en véritable quartier général pour les jours de match, dominer le championnat sur EA FC 27 ou suivre votre condition physique pendant la présaison, novembre est le moment idéal pour renouveler votre matériel technologique et votre équipement de football.

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