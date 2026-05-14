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Ameé Ruszkai

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Meilleure recrue de la saison en WSL : Jess Park, Alyssa Thompson et le top 10 de GOAL pour la saison 2025-2026 – le classement

WSL Série printemps
WOMEN'S FOOTBALL
Arsenal Women
Manchester City Women
Manchester United Women
Chelsea FC Women
Brighton & Hove Albion Women
Liverpool FC Women
Tottenham Hotspur Women
London City Lionesses
Aston Villa Women
FEATURES
J. Falk
B. Olsson
O. Smith
L. Kendall
C. Nnadozie
A. Thompson
F. Godfrey
J. Rose
J. Park
T. Koga

Le marché des transferts du football féminin a connu une explosion sans précédent au cours des 18 derniers mois. C’est en janvier de l’année dernière que Naomi Girma est devenue la première joueuse à atteindre le million de dollars, et pourtant, elle n’est aujourd’hui plus que la sixième joueuse la plus chère de l’histoire, les indemnités à sept chiffres se multipliant à mesure que le sport gagne en popularité.

Trois des joueuses classées devant Girma ont rejoint la WSL l’été dernier, et deux d’entre elles figurent parmi les meilleures recrues de la division selon GOAL cette saison. Mais le succès ne se limite pas aux transferts onéreux. La ligue a aussi bénéficié de recrutements malins : arrivées libres, prêts et jeunes talents prometteurs venus renforcer le championnat.

Voici, en exclusivité pour GOAL, le top 10 des meilleures recrues de la saison 2025-2026 de WSL : des noms qui ont propulsé leurs nouveaux clubs vers des sommets historiques, des titres et, surtout, loin de la zone de relégation.

  • Lucia Kendall Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    10Lucia Kendall (Aston Villa)

    La saison d’Aston Villa a été pour le moins mouvementée, ponctuée de pics éclatants, de revers cinglants et de rencontres à haut rendement offensif. Si le parcours en dents de scie rend difficile l’évaluation précise du projet du club, le mercato a tout de même apporté quelques notes positives. L’internationale japonaise Maya Hijikata s’est révélée être un véritable joyau, tandis que l’arrière latérale néerlandaise Lynn Wilms figure ex aequo en tête de la WSL pour le nombre de passes décisives lors d’une autre première saison remarquée. Toutefois, c’est Lucia Kendall qui se détache parmi les meilleures recrues de ce mercato.

    Titulaire à cinq reprises sous le maillot des Lionesses, elle a immédiatement pesé dans l’entrejeu villan, imposant sa puissance physique et sa polyvalence.

    Alors que sa première saison à Villa touche à sa fin, elle figure parmi les meilleures joueuses de l’équipe dans plusieurs catégories : en tête pour le nombre d’interceptions, deuxième pour les passes réussies dans la moitié de terrain adverse et pour les fautes obtenues, tout en intégrant le top 5 de Villa pour les passes décisives et le pourcentage de duels au sol remportés. Sa deuxième saison en WSL s’annonce donc passionnante.

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  • Freya Godfrey London City Lionesses 2025-26Getty Images

    9Freya Godfrey (Lionnes de Londres)

    La saison de WSL a mis en lumière la profondeur du vivier local, comme l’atteste l’arrivée continue de nouvelles joueuses dans le groupe des Lionesses de Sarina Wiegman, dont Kendall. Freya Godfrey, non encore sélectionnée en A mais convoquée à deux reprises cette saison, illustre cet impact avec les London City Lionesses.

    Prêtée la saison passée, elle a contribué à la montée du club avant de s’engager définitivement cet été, quittant ainsi Arsenal où elle a été formée pendant sept ans. La jeune femme de 20 ans récolte aujourd’hui les fruits de ce pari audacieux, s’étant imposée comme l’une des meilleures joueuses de London City lors de la première saison du club et de Godfrey en première division.

    Meilleure buteuse et passeuse de son équipe, elle totalise neuf participations directes aux buts (neuf réalisations ou passes décisives) en 17 matchs, soit une tous les 124 minutes. Des statistiques remarquables pour une joueuse aussi peu expérimentée, au sein d’un effectif qui, malgré des performances irrégulières, se dirige vers une encourageante septième place finale.

  • Jennifer Falk Liverpool Women 2025-26Getty Images

    8Jennifer Falk (Liverpool)

    Le mercato hivernal de Liverpool a été déterminant pour assurer le maintien du club en WSL, et aucune recrue n’a été aussi décisive que Jennifer Falk. Avant son arrivée, l’entraîneur Gareth Taylor avait tourné entre Faye Kirby et Rafaela Borggrafe, sans que l’une ou l’autre ne parvienne à garder les cages inviolées lors des 11 premières journées. En sept matchs seulement, Falk a réalisé quatre clean sheets, a permis à Liverpool de sortir de la zone de relégation et d’assurer quasiment son maintien.

    En WSL, les Reds ont encaissé 21 buts en 11 matchs avant son arrivée, contre seulement 10 en 10 rencontres avec elle, l’internationale suédoise affichant un pourcentage d’arrêts impressionnant de 71,4 %. Selon plusieurs sources, Gareth Taylor souhaiterait donc la recruter définitivement alors que son prêt en provenance de Hacken touche à sa fin.

  • Olivia Smith Arsenal 2025-26Getty

    7Olivia Smith (Arsenal)

    Alors que le marché des transferts féminins a connu plusieurs opérations retentissantes l’an dernier, Olivia Smith est devenue la première joueuse de l’histoire évaluée à 1 million de livres sterling. Arsenal a en effet investi cette somme pour recruter la jeune ailière canadienne, après une première saison très prometteuse chez Liverpool. Ses performances sur les bords de la Mersey l’avaient consacrée meilleure recrue de la saison précédente de WSL, et ses exploits dans la capitale lui valent de figurer à nouveau sur la liste cette année.

    Seules les attaquantes Alessia Russo et Stina Blackstenius, ainsi que la milieu Frida Maanum, en pleine forme en fin de saison, ont participé à davantage de buts pour Arsenal que l’internationale canadienne, une menace constante sur les ailes. Son jeu direct, sa capacité à marquer et à faire marquer, ainsi que sa régularité précieuse, constituent des atouts majeurs pour l’équipe de Renee Slegers, qui devrait continuer à profiter pleinement de son talent au fil des saisons, d’autant plus qu’elle n’a que 21 ans.

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    6Jess Park (Manchester United)

    La saison de Manchester United en WSL s’est avérée décevante. Certes, les Red Devils ont atteint une nouvelle finale de coupe et se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions féminine lors de leur première participation, mais leur quatrième place finale les exclut de toute compétition européenne l’an prochain, une situation frustrante. Au-delà des performances en coupes, quelques transferts ont néanmoins apporté des motifs de satisfaction, même si le club n’a pas été aussi actif qu’il l’aurait dû. Julia Zigiotti Olme a brillé au milieu de terrain, mais c’est Jess Park qui s’est imposée comme l’une des meilleures recrues estivales de la division.

    L’internationale anglaise, repositionnée dans un rôle inédit par Marc Skinner, s’est révélée redoutable en attaque : six buts et cinq passes décisives, soit sa saison la plus productive en WSL.

    Si la saison a été globalement délicate pour les Red Devils, les prestations de Park offrent un vrai motif d’espoir. À seulement 24 ans, elle devrait continuer à progresser à mesure qu’elle s’adaptera pleinement à ce nouveau positionnement.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    5Alyssa Thompson (Chelsea)

    Après un triplé national historique et invaincu lors de la première saison de Sonia Bompastor, la deuxième campagne de Chelsea sous la houlette de la technicienne française s’est avérée plus terne, même si elle a tout de même débouché sur un trophée. Les Blues ont perdu leur couronne de championnes de WSL pour la première fois depuis sept ans, mais elles se qualifieront tout de même pour la Coupe d’Europe à l’issue d’une saison pourtant touchée par une série de blessures. Le secteur offensif a été le plus touché, ce qui a placé une pression supplémentaire sur les épaules d’Alyssa Thompson, arrivée en provenance d’Angel City l’été dernier pour un transfert à sept chiffres.

    Malgré son transfert, l’un des plus onéreux de l’histoire du football féminin, la jeune Américaine est arrivée à 20 ans avec une expérience encore limitée au plus haut niveau. Le club ne comptait sans doute pas s’appuyer sur elle aussi vite. Pourtant, elle a assumé le rôle de leader offensif et occupait, avant la dernière journée, la tête du classement des buteurs et des passeurs de la WSL.

    Et ce, même si l’Américaine a parfois été alignée à des postes qui ne lui ont pas toujours permis d’exprimer tout son potentiel, en raison des blessures. Cette première année en Angleterre s’est avérée très prometteuse pour la jeune Américaine, qui ne devrait que s’améliorer.

  • Beata Olsson Liverpool Women 2025-26Getty Images

    4Beata Olsson (Liverpool)

    Si le mercato hivernal de Liverpool a largement contribué à éloigner le club de la menace de relégation, les Reds ont aussi renforcé leur effectif lors du mercato estival. Risa Shimizu, arrivée en prêt, a brillé dès sa première saison malgré un passé récent marqué par une rupture des ligaments croisés. Sa performance laisse présager que Liverpool pourrait bientôt négocier son transfert définitif avec Manchester City. Mais c’est Beata Olsson qui s’est imposée comme la pièce maîtresse des Reds et l’une des meilleures recrues de la WSL. Ses buts ont été décisifs pour assurer le maintien du club.

    La Suédoise de 25 ans est arrivée en Angleterre en pleine confiance, après avoir inscrit neuf buts en quinze matchs en 2025 en Damallsvenskan. Elle a mis quelque temps à s’adapter à la WSL, mais une fois lancée, elle a marqué quatre fois lors des six dernières journées avant la trêve, offrant trois points précieux à son équipe malgré une série sans victoire et un nombre d’occasions limité. En janvier, elle a également ouvert le score lors de la victoire 2-0 contre Leicester, alors lanterne rouge, un succès crucial vers le maintien.

    Avec six buts et deux passes décisives, la Suédoise a participé à 40 % des réalisations des Reds cette saison. En clair, Liverpool ne se serait pas sorti du piège sans elle. Recruter une attaquante aussi infatigable, qui affiche le deuxième meilleur taux de conversion des tirs parmi les joueuses ayant tenté au moins dix frappes en WSL, doit être une priorité absolue cet été.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    3Toko Koga (Tottenham)

    Quelle saison pour Tottenham ! Pour sa première année à la tête du club londonien, l’entraîneur Martin Ho a immédiatement imposé sa patte, notamment grâce à un recrutement ciblé. Signe Gaupset, arrivée cet hiver, semble promise à un brillant avenir, tandis que l’impact de Cathinka Tandberg en attaque a été très impressionnant. Mais c’est Toko Koga qui s’est distinguée parmi les nouvelles recrues, la jeune joueuse de 20 ans s’imposant comme l’une des meilleures joueuses de la WSL cette saison.

    En formant avec l’Australienne Clare Hunt une charnière centrale hermétique, Koga a repoussé plus de tirs que toute autre joueuse de WSL cette saison, contribuant aux clean sheets contre Arsenal et Manchester United. Grâce à ces performances, les Spurs occupent la 5e place, leur meilleur classement historique, assorti du plus grand nombre de points jamais récoltés à ce niveau.

    En phase de possession, Koga se montre tout aussi décisive : aucune joueuse de champ des Spurs n’a réussi davantage de longues passes, et l’internationale japonaise pointe au deuxième rang pour la précision des passes, et dans le top 5 dans la moitié de terrain adverse. Si le club parvient à la conserver, elle s’imposera comme un pilier de ce projet.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    2Jade Rose (Manchester City)

    Nombreuses sont les raisons qui expliquent la domination de Manchester City cette saison, alors que le club se dirige vers son premier titre de WSL depuis dix ans. Disposer de la meilleure attaque du championnat constitue évidemment un atout majeur, mais la défense mérite elle aussi d’être mise en lumière. Si cette audace les expose parfois derrière, les Citizens affichent tout de même la deuxième meilleure défense du championnat. Arrivée l’été dernier en provenance de Harvard, Jade Rose a immédiatement apporté sa pierre à l’édifice.

    Bien qu’elle fût déjà une internationale canadienne confirmée à son arrivée à Manchester l’été dernier, cette saison marque ses débuts en senior après quatre années passées à l’université de Harvard. Elle s’est néanmoins intégrée sans difficulté, prenant part à 18 des 21 matchs de City et s’imposant comme l’une des joueuses phares de l’équipe championne.

    Cinquième ex æquo du championnat pour le nombre de tirs bloqués, elle arrive en tête du club pour les dégagements et figure dans le top 5 des intercepteurs et des gagnants de duels aériens. Son impact se voit aussi dans la possession : seules deux joueuses font mieux qu’elle au nombre de passes réussies, et elle pointe au deuxième rang des joueuses de champ de City pour les longues passes abouties.

    À seulement 23 ans, elle possède encore une marge de progression significative, et le recrutement gratuit de la Canadienne par City s’avérera sans doute de plus en plus astucieux au fil des saisons.

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    1Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    Aucune gardienne, et plus largement aucune recrue, n’a été aussi impressionnante en WSL cette saison que Chiamaka Nnadozie, arrivée libre à Brighton en provenance du Paris FC l’été dernier.

    L’internationale nigériane, déjà reconnue comme l’une des meilleures gardiennes du moment grâce à ses performances en Coupe du monde, à la CAN et en France – où elle a permis au club parisien de remporter la Coupe de France l’an passé après un parcours surprise en Ligue des champions –, a confirmé son statut.

    Lors de sa première saison en WSL, aucune gardienne n’a empêché autant de buts, selon les statistiques des buts attendus encaissés. Grâce à ses arrêts, Brighton aurait dû concéder au moins 5,7 buts de plus sans elle, ce qui lui vaut le meilleur pourcentage d’arrêts du championnat.

    Se classer deuxième ex aequo de la WSL pour le nombre de clean sheets, au sein d’une équipe qui devrait terminer sixième après avoir encaissé plus de buts que toutes les formations devant elle sauf une, n’est pas une mince affaire. Si d’autres facteurs entrent en jeu, son apport personnel est incontestable. Seules Hannah Hampton (Chelsea), Ayaka Yamashita (Man City) et Phallon Tullis-Joyce (Man Utd) font mieux qu’elle au classement des clean sheets. Pour GOAL, Nnadozie est donc logiquement la meilleure recrue de la WSL cette saison.