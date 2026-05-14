La saison d’Aston Villa a été pour le moins mouvementée, ponctuée de pics éclatants, de revers cinglants et de rencontres à haut rendement offensif. Si le parcours en dents de scie rend difficile l’évaluation précise du projet du club, le mercato a tout de même apporté quelques notes positives. L’internationale japonaise Maya Hijikata s’est révélée être un véritable joyau, tandis que l’arrière latérale néerlandaise Lynn Wilms figure ex aequo en tête de la WSL pour le nombre de passes décisives lors d’une autre première saison remarquée. Toutefois, c’est Lucia Kendall qui se détache parmi les meilleures recrues de ce mercato.

Titulaire à cinq reprises sous le maillot des Lionesses, elle a immédiatement pesé dans l’entrejeu villan, imposant sa puissance physique et sa polyvalence.

Alors que sa première saison à Villa touche à sa fin, elle figure parmi les meilleures joueuses de l’équipe dans plusieurs catégories : en tête pour le nombre d’interceptions, deuxième pour les passes réussies dans la moitié de terrain adverse et pour les fautes obtenues, tout en intégrant le top 5 de Villa pour les passes décisives et le pourcentage de duels au sol remportés. Sa deuxième saison en WSL s’annonce donc passionnante.