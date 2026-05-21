Comme chaque saison, plusieurs nouvelles recrues se sont avérées déterminantes, même si, pour les clubs de Premier League, dénicher des perles rares devient de plus en plus ardu, en raison de la visibilité grandissante du football mondial. Dépenser sans compter pour des valeurs sûres comporte toutefois ses propres risques : les sommes en jeu font que le moindre échec est interdit.

Heureusement pour l’élite anglaise, plusieurs investissements ont déjà porté leurs fruits ces neuf derniers mois. Chez GOAL, notre équipe de rédacteurs et de journalistes au Royaume-Uni s’est donc réunie pour classer les 20 meilleures recrues de la saison, en se basant sur les performances globales, les attentes avant le transfert et le rapport qualité-prix :

À noter : les joueurs transférés avant le mercato estival 2025 (comme Eli Junior Kroupi) ou passés d’un prêt à un transfert définitif (à l’image de Kevin Danso) ont été exclus de cette sélection.