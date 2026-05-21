Goal.com
En directBillets
EPL Signing of the Season GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Meilleur recrutement de la saison en Premier League : Rayan Cherki, Dominic Calvert-Lewin et le top 20 de GOAL pour 2025-2026 – classement

Opinion
Premier League
R. Cherki
M. Guehi
G. Donnarumma
A. Semenyo
S. Lammens
M. Cunha
B. Mbeumo
V. Gyoekeres
M. Zubimendi
P. Hincapie
H. Ekitike
J. Pedro
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Liverpool
Chelsea
Leeds
Everton
Sunderland
Brighton
D. Calvert-Lewin
G. Xhaka
K. Dewsbury-Hall
P. Gross
A. Stach
N. Sadiki
N. Mukiele
R. Roefs
FEATURES

Alors que la saison 2025-2026 de Premier League touche à sa fin, l’heure est venue de revenir sur une campagne riche en rebondissements. Arsenal a finalement réussi à repousser les assauts de Manchester City pour décrocher le titre, mais les places européennes et la dernière place dans la zone de relégation restent encore à déterminer jusqu’à la dernière journée.

Comme chaque saison, plusieurs nouvelles recrues se sont avérées déterminantes, même si, pour les clubs de Premier League, dénicher des perles rares devient de plus en plus ardu, en raison de la visibilité grandissante du football mondial. Dépenser sans compter pour des valeurs sûres comporte toutefois ses propres risques : les sommes en jeu font que le moindre échec est interdit.

Heureusement pour l’élite anglaise, plusieurs investissements ont déjà porté leurs fruits ces neuf derniers mois. Chez GOAL, notre équipe de rédacteurs et de journalistes au Royaume-Uni s’est donc réunie pour classer les 20 meilleures recrues de la saison, en se basant sur les performances globales, les attentes avant le transfert et le rapport qualité-prix :

À noter : les joueurs transférés avant le mercato estival 2025 (comme Eli Junior Kroupi) ou passés d’un prêt à un transfert définitif (à l’image de Kevin Danso) ont été exclus de cette sélection.

  • Wolverhampton Wanderers v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Noah Sadiki (Sunderland) - 15 millions de livres sterling

    Sunderland ne s’est pas contenté de se maintenir en Premier League ; le club a immédiatement postulé pour les places européennes, grâce à un recrutement estival judicieux. Plusieurs nouvelles têtes des Black Cats ont été décisives, parmi elles le milieu Noah Sadiki.

    Si l’on se concentre sur le milieu de terrain, Noah Sadiki, arrivé en provenance de l’Union Saint-Gilloise, championne de Belgique, a su se rendre indispensable. Discret en dehors de Wearside, il a été comparé à N’Golo Kanté pour son pressing incessant et sa capacité à orienter le jeu avec justesse. L’international congolais a répondu aux attentes, au point que des rumeurs l’envoient déjà vers Chelsea ou Manchester United.

    • Publicité
  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-BURNLEYAFP

    19Pascal Gross (Brighton) - 1,75 million de livres sterling

    Après deux ans et demi d’absence, Pascal Gross a fait son retour à Brighton en janvier, les Seagulls ayant négocié un transfert à prix réduit avec le Borussia Dortmund pour rapatrier le milieu allemand sur la côte sud. Si l’on ne peut pas affirmer que le joueur a totalement transformé l’équipe de Fabian Hurzeler, il a néanmoins joué un rôle clé dans le redressement des Albionnais, qui se dirigeaient vers une lutte pour le maintien en fin d’hiver.

    À bientôt 35 ans, le milieu allemand reste un moteur : ses courses (plus de 13 km parcourus à plusieurs reprises lors d’un même match de Premier League) et sa précision sur coups arrêtés ont donné une nouvelle dimension au jeu des Seagulls, faisant de son recrutement l’un des plus rentables de la saison.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Piero Hincapie (Arsenal) est cédé en prêt.

    Arsenal disposait déjà de plusieurs options à gauche de la défense ou dans l’axe central en fin de saison dernière ; donc, lorsque les Gunners ont finalisé un accord pour recruter Piero Hincapie en provenance du Bayer Leverkusen lors des derniers jours du mercato estival, la nouvelle a surpris. L’international équatorien est d’abord arrivé en prêt, a dû attendre son tour avant de s’imposer, puis il a rapidement become un élément incontournable du onze d’Arteta.

    Alliant puissance physique et assurance balle au pied, il est progressivement devenu le latéral gauche titulaire de Mikel Arteta, jouant un rôle clé dans la neutralisation des ailiers adverses durant la course au titre. Les 45 millions de livres que le club s’apprête à débourser cet été pour le recruter définitivement semblent donc être un investissement judicieux.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    17Bryan Mbeumo (Manchester United) - 65 millions de livres sterling

    Très courtisé l’été dernier, l’ancien attaquant de Brentford a repoussé les avances de Tottenham et Newcastle pour rejoindre le club de son cœur, Manchester United. S’il n’a pas pu reproduire les 20 buts marqués lors de sa dernière saison au Gtech Community Stadium, il a tout de même franchi la barre des dix réalisations lors de son premier exercice à Old Trafford.

    Il a d’ailleurs pris un excellent départ et, début février, il avait déjà inscrit neuf buts en 20 matches de championnat, tandis que son duo sur l’aile droite avec Amad Diallo constituait l’un des rares points positifs de l’ère Ruben Amorim. Sa forme a toutefois fléchi au fil des mois suivants, ce qui l’a conduit à connaître une période sur le banc sous les ordres de Michael Carrick. Son impact sur les Red Devils demeure, dans l’ensemble, positif.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Matheus Cunha (Manchester United) - 62,5 millions de livres sterling

    La saison de Matheus Cunha a suivi une trajectoire diamétralement opposée à celle de son coéquipier Mbeumo, autre nouvelle recrue offensive de Manchester United. Arrivé cet été en provenance des Wolves, le Brésilien a connu un début difficile à Old Trafford avant de retrouver progressivement son niveau sous les ordres de Carrick.

    Ses six buts et ses trois passes décisives, inscrits depuis que l’ancien milieu de terrain anglais a pris les rênes, incluent un superbe coup franc victorieux à l’Emirates Stadium contre Arsenal ainsi que l’unique but de la victoire d’avril à Stamford Bridge face à Chelsea. Cette série lui permet d’enregistrer une troisième saison consécutive à deux chiffres en Premier League, tandis que sa polyvalence sur le front de l’attaque s’est révélée précieuse.

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Hugo Ekitike (Liverpool) - 69 millions de livres sterling

    Si la campagne de recrutement estivale de Liverpool, qui a fait les gros titres avec ses 450 millions de livres sterling dépensés, n’a pas totalement répondu aux attentes à Anfield, un rayon de soleil émerge toutefois : Hugo Ekitike. Arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort juste devant Newcastle, l’attaquant a été surnommé le « nouveau Fernando Torres » après avoir marqué 11 buts et délivré quatre passes décisives en Premier League, avant que sa saison ne soit stoppée net en mars par une rupture du tendon d’Achille.

    Sa sang-froid devant le but, associé à un contrôle de balle raffiné et à une vision du jeu aigüe, en fait déjà l’un des attaquants les plus polyvalents de Premier League. Son retour, attendu avec impatience, ne devrait toutefois pas intervenir avant six mois, le temps pour lui de retrouver sa pleine forme.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Martin Zubimendi (Arsenal) - 56 millions de livres sterling

    Après avoir décliné l’offre de Liverpool durant l’été 2024, Martin Zubimendi a finalement posé ses valises en Premier League douze mois plus tard, s’engageant avec Arsenal malgré une tentative de dernière minute du Real Madrid pour conserver le milieu de terrain en Espagne. Dès son arrivée, il a formé, aux côtés de Declan Rice, l’un des meilleurs duos de milieux centraux du championnat, apportant énergie et intelligence au cœur du jeu des Gunners.

    L’ancien milieu de la Real Sociedad a même trouvé le chemin des filets à cinq reprises. Si un léger essoufflement en fin de saison lui a coûté sa place dans le onze de départ lors des dernières semaines, il peut tout de même tirer un bilan très positif de sa première année londonienne.

  • Gyokeres arsenal(C)Getty images

    13Viktor Gyokeres (Arsenal) - 55 millions de livres sterling

    Viktor Gyokeres est-il le joueur le plus doué techniquement à avoir jamais porté les couleurs d’Arsenal ? Est-il le buteur le plus naturel de l’illustre histoire des Gunners ? Est-il même la solution tant recherchée au problème du numéro 9 ? La réponse à ces questions est probablement « non ». Cela n’empêche pas Gyokeres d’avoir apporté sa pierre à l’édifice de Mikel Arteta.

    À l’aube de la dernière journée, seuls quatre joueurs de toute la division ont inscrit plus des 14 buts en Premier League que Gyokeres a marqués depuis son arrivée en provenance du Sporting CP. Certes, ses détracteurs rappelleront que la majorité de ces réalisations sont intervenues face à des équipes du bas de tableau, mais ces buts devaient tout de même être marqués, et Gyokeres a répondu présent là où ses prédécesseurs à ce poste auraient pu échouer.

  • Fulham v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Kiernan Dewsbury-Hall (Everton) - 24 millions de livres sterling

    La saison 2024-2025 a été un exercice blanc pour Kiernan Dewsbury-Hall. Son transfert de Leicester City à Chelsea paraissait déjà surprenant à l’époque ; il s’est révélé être un mauvais choix, puisqu’il n’a été titularisé que deux fois en Premier League sous les ordres d’Enzo Maresca. Un nouveau départ s’imposait, et le milieu de terrain a cette fois fait le bon choix en rejoignant Everton.

    Sous les ordres de David Moyes, le joueur de 27 ans s’est rapidement rendu indispensable, inscrivant huit buts et délivrant six passes décisives, dont un but victorieux mémorable à Old Trafford, lorsque les Toffees, réduits à dix, ont battu Manchester United. Ses performances éclatantes sur les bords de la Mersey ont même suscité des rumeurs de sélection en équipe d’Angleterre en milieu de saison.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-NEWCASTLEAFP

    11Nordi Mukiele (Sunderland) - 9,5 millions de livres sterling

    Sunderland n’a pas hésité à recruter des joueurs ayant évolué au plus haut niveau lors de sa campagne de transferts estivale, mais convaincre Nordi Mukiele – qui avait passé les six dernières saisons à disputer la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen – de rejoindre le projet de Régis Le Bris au Stadium of Light relève tout de même de l’exploit.

    D’autant plus impressionnant que les Black Cats n’ont déboursé qu’une somme modique, rapidement amortie au vu de l’apport du joueur. Polyvalent, l’arrière droit a déjà participé à trois buts (trois réalisations et trois passes décisives) tout en apportant, grâce à son expérience, une précieuse stabilité défensive à Wearside.

  • Wolverhampton Wanderers v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Anton Stach (Leeds United) - 17 millions de livres sterling

    Tout comme Sunderland, Leeds United a assuré son maintien en Premier League bien avant la fin de la saison, grâce à un recrutement ciblé : Daniel Farke a pu s’appuyer sur plusieurs éléments d’expérience dès son retour dans l’élite. Parmi les arrivées les plus marquantes à Elland Road, Anton Stach, venu d’Hoffenheim, s’est rapidement imposé comme le chouchou des fans du West Yorkshire.

    Milieu de terrain à la fois combatif et techniquement doué, il a également régalé les supporters par ses coups francs magnifiquement frappés, inscrivant trois des cinq buts au total de cette manière. Sa première sélection en équipe d’Allemagne, la première en quatre ans, a couronné une première saison anglaise très réussie.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Marc Guehi (Manchester City) - 20 millions de livres sterling

    Le mercato estival a connu un tournant majeur le jour de sa clôture en septembre : Crystal Palace a abruptement annulé le transfert de Marc Guehi à Liverpool, déjà retardé par l’incapacité des Eagles à trouver un remplaçant à leur capitaine. Privés de renfort défensif, les Reds ont ensuite enchaîné les performances défensives désastreuses. Profitant de cette opportunité, Manchester City a négocié la signature de l’international anglais à un coût réduit en janvier.

    Le contrat du joueur à Selhurst Park arrivant à échéance, les Citizens ont profité de la situation pour pallier leurs propres problèmes défensifs liés aux blessures. Il a disputé chaque minute de Premier League depuis son arrivée à l’Etihad, et si tout n’a pas été parfait – sa passe en retrait manquée contre Everton s’est révélée décisive dans la course au titre –, Guehi a néanmoins confirmé, par des performances solides, pourquoi tant de cadors du championnat le convoitaient.

  • Sunderland v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Robin Roefs (Sunderland) - 9 millions de livres sterling

    De nombreux clubs de Premier League ont cherché à recruter un nouveau gardien durant l'été 2025, mais peu ont fait mieux que Sunderland, qui a attiré Robin Roefs, alors peu connu, en provenance du NEC en Eredivisie. Le Néerlandais s'est immédiatement imposé comme un héros aux yeux des supporters du Stadium of Light et compte parmi les meilleures affaires du mercato européen.

    Seuls cinq gardiens comptent plus de clean sheets que ses 10 matchs sans encaisser, et son taux d’arrêts de 70,4 % dépasse celui de David Raya, Jordan Pickford et Alisson Becker.

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Gianluigi Donnarumma (Manchester City) : 26 millions de livres sterling.

    L’été dernier, l’annonce a surpris : le Paris Saint-Germain était prêt à céder Gianluigi Donnarumma. Les exploits de l’international italien avaient pourtant été déterminants dans le parcours européen de Luis Enrique. Même s’il ne correspond pas au profil de gardien cher à Pep Guardiola, sa venue à prix réduit à l’Etihad semblait trop belle pour être refusée.

    S’il a parfois souffert balle au pied et sur les coups de pied arrêtés, l’Italien s’est révélé intouchable entre les perches : meilleur taux d’arrêts de Premier League (72,9 %), plus grand nombre de buts évités (5,8) et 15 clean sheets, seulement devancé par David Raya, lauréat du Gant d’or.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Antoine Semenyo (Manchester City) - 62,5 millions de livres sterling

    Antoine Semenyo s’est imposé comme l’un des joueurs les plus en vue lors de la première partie de la saison de Premier League. On a donc appris que le contrat de l’international ghanéen à Bournemouth incluait une clause libératoire activable dès l’ouverture du mercato de janvier, suscitant l’intérêt des cadors du championnat.

    C’est finalement Manchester City qui a remporté la course. L’attaquant n’a pas failli à sa réputation malgré le saut de niveau et la pression liée à la performance. Il a inscrit cinq buts lors de ses huit premiers matchs de Premier League sous les couleurs des hommes de Guardiola, en lice pour le titre. Bien qu’il n’ait pas réussi à maintenir ce rythme jusqu’à la fin de la saison, il est resté un pilier de l’équipe citizen. Son sublime coup de pied pour remporter la finale de la FA Cup n’était pas mal non plus.

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Joao Pedro (Chelsea) – 60 millions de livres sterling

    João Pedro savait qu’il lui serait difficile de maintenir le rythme effréné imposé dès ses débuts avec Chelsea lors de la Coupe du monde des clubs. Néanmoins, l’ancien attaquant de Brighton a continué à donner du fil à retordre aux défenses de Premier League tout au long de sa première saison à Stamford Bridge.

    À une journée de la clôture du championnat, il pointe à la quatrième place des meilleurs buteurs (15 réalisations) et du classement combiné buts-passes décisives (20), tandis que son excellent jeu de conservation et ses dribbles percutants lui ont valu l’adhésion des supporters, au point d’être couronné Joueur de l’année par le club. Cette reconnaissance rend d’autant plus surprenante son absence de la sélection brésilienne pour la Coupe du monde cet été.

  • Leeds United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) est libre.

    De retour en Premier League l’été dernier, Leeds United avait besoin d’un avant-centre fiable. En recrutant mi-août Dominic Calvert-Lewin, joueur souvent blessé, en transfert libre, le club a donc surpris. Âgé de 29 ans, l’attaquant n’avait marqué que 17 buts en championnat au cours des quatre saisons précédentes sous les couleurs d’Everton.

    Dans le West Yorkshire, l’attaquant a toutefois retrouvé un second souffle : entre novembre et décembre, il a inscrit au moins un but lors de six matchs consécutifs, relançant ainsi sa saison et celle de Leeds. À une journée de la fin, seuls quatre joueurs ont fait mieux que ses 14 réalisations ; un doublé lors de la dernière levée lui permettrait d’égaler son meilleur total en Premier League. Sa convocation en équipe d’Angleterre en mars s’est donc révélée pleinement méritée.

  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Senne Lammens (Manchester United) - 18 millions de livres sterling

    Il est vrai que la barre que doit franchir un gardien de Manchester United pour gagner le soutien des supporters a été abaissée ces dernières années, mais cela ne doit pas occulter les performances de Senne Lammens lors de sa première saison à Old Trafford. Préféré à Emiliano Martinez alors que les Red Devils évaluaient leurs options à la fin du mercato estival, Lammens a géré avec une relative aisance son passage du Royal Antwerp, malgré son manque d’expérience au plus haut niveau.

    Le Belge de 23 ans a insufflé de la confiance à la défense mancunienne tout en gérant avec autorité le déluge de coups de pied arrêtés qui caractérise le football anglais. Statistiquement, il pointe même à la deuxième place du classement des gardiens ayant évité le plus de buts (4,1), juste derrière Donnarumma.

  • Granit Xhaka Sunderland 2025Getty Images

    2Granit Xhaka (Sunderland) - 17 millions de livres sterling

    Peu de transferts ont été plus surprenants l'été dernier que la décision de Granit Xhaka de quitter le Bayer Leverkusen pour rejoindre Sunderland, fraîchement promu. Même l'entraîneur de Leverkusen, Erik ten Hag, a été pris au dépourvu par le départ de l'international suisse vers Wearside. Les Black Cats savaient qu'ils avaient réalisé un coup de maître et ont immédiatement confié le brassard de capitaine à Xhaka. Il ne les a pas déçus.

    Le milieu helvétique a immédiatement endossé le rôle de leader sur le terrain, apportant son expérience de haut niveau à un effectif encore en construction après sa promotion via les barrages. Ses passes, toujours d’une grande précision, lui ont permis de délivrer six passes décisives, un total seulement surpassé par cinq joueurs dans le championnat. Sans le ballon, il figure dans le top 5 % des joueurs pour les tirs bloqués et les dégagements, illustrant son impact aussi bien en phase défensive qu’offensive.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Rayan Cherki (Manchester City) - 30,5 millions de livres sterling

    À son arrivée à Manchester City, Rayan Cherki suscitait des interrogations quant à son attitude et à sa capacité à s’intégrer dans l’équipe de Guardiola, eu égard à sa personnalité flamboyante. Bien qu’il n’ait pas toujours été titulaire à l’Etihad, le jeune Français s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus passionnants de Premier League lors de sa première saison en Angleterre.

    Seul Bruno Fernandes a délivré plus de passes décisives que ses 12 offrandes, et si son total de quatre buts devra être amélioré, l’international français s’impose déjà comme un élément clé pour Enzo Maresca, une fois que Guardiola aura quitté ses fonctions cet été. À seulement 22 ans, ses meilleures années sont devant lui.