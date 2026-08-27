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« Meilleur que toi » : l’état d’esprit nécessaire pour réussir dans le système de l’académie d’Arsenal expliqué par un ancien du centre de formation qui a travaillé aux côtés de Thierry Henry et des « Invincibles »
Adams, Saka et les stars formées au club d’Arsenal
Des joueurs comme Tony Adams, Liam Brady et Ray Parlour ont acquis le statut de légende après être passés des équipes de jeunes à l’équipe première, tandis que Bukayo Saka, Max Dowman et Myles Lewis-Skelly incarnent actuellement parfaitement la réussite des enfants du club.
Arsenal a toujours tenu à laisser une voie claire vers l’équipe première, jugeant important que les stars confirmées recrutées sur le marché des transferts soient complétées par des joueurs qui ne coûtent rien à faire venir. Ce vivier de talents s’est montré remarquablement productif au fil des années.
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Les « Invincibles » sont entrés dans l’histoire de la Premier League
Il y a eu des époques où les stars de demain trouvaient plus facilement la voie vers l’équipe première, les portes du département se révélant particulièrement difficiles à forcer au tournant du XXIe siècle. En 2003-2004, Arsenal a bouclé toute une campagne de Premier League sans la moindre défaite.
À cette époque, Halls était un jeune plein d’étoiles dans les yeux, l’international anglais U20 étant confronté à la concurrence pour les places en défense de joueurs comme Sol Campbell, Ashley Cole, Martin Keown et Kolo Toure. Il a tout de même disputé trois matches de Coupe de la Ligue et a toujours dû croire qu’il avait le niveau pour s’imposer.
Ce qu’il faut pour réussir à Arsenal
Évoquant cette expérience avec GOAL, Halls, qui s’exprimait via Casivo, experts suédois des casinos, a déclaré au sujet du fait de côtoyer des superstars mondiales et de ce qu’il faut pour transformer le potentiel en quelque chose de plus concret : « Vous savez quoi, c’était une situation étrange. Pour moi, et je pense pour la plupart des gars, ce n’est qu’une fois parti et avec du recul qu’on s’en rend compte. Quand on est dedans, déjà, Arsenal ne vous prendrait dans aucune académie ou équipe si vous ne croyiez pas vraiment, sincèrement, sincèrement, que vous étiez un joueur de tout premier plan et que vous méritiez d’être là.
« Et on nous inculquait ça probablement dès l’âge de 10 ans quand j’y étais : vous êtes les meilleurs, vous vous entraînez et vous mangez ce qu’il y a de mieux, vous marchez comme les meilleurs et c’est parce que vous êtes les meilleurs. Donc quand vous finissez par arriver en équipe première, ou que vous tournez autour, tout ce que vous faites, c’est regarder autour de vous et penser : “non, je suis meilleur que toi, je suis meilleur que toi, je devrais jouer avant toi”. Voilà l’état d’esprit qu’ils vous inculquent, sinon vous ne tiendrez pas là-bas.
« Donc évidemment, le fait d’être dans cet environnement, et j’étais fan d’Arsenal de toute façon, faisait que, quand je repartais de l’entraînement, tes potes disaient : “oh mon Dieu, c’est un pote d’Arsenal”. Votre famille et tout le reste vous donnent un peu cette excitation. Mais, vous-même, vous vous dites : “non, je mérite d’être ici et je devrais jouer avant lui, je devrais jouer avant lui”. Et vous êtes un peu en colère la plupart du temps parce que vous ne jouez peut-être pas. Donc ça, c’était un état d’esprit.
« Mais ensuite, évidemment, quand je me suis éloigné du football plus tard, je me suis dit : “waouh, j’étais à Arsenal”, avec la chance d’être là avec la meilleure équipe, au meilleur moment, mais aussi la malchance d’être là avec les meilleurs, au meilleur moment, parce que je pense que la plupart de nos joueurs auraient eu leur place dans beaucoup d’équipes d’Arsenal, sauf celle-là. »
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Arsenal 2026-27 : d’autres jeunes arrivent en équipe première
Saka a trouvé le chemin des filets pour Arsenal, qui a lancé avec style la défense de son titre de Premier League grâce à une victoire confortable 3-0 contre le promu Coventry au début de la saison 2026-2027. Le jeune prodige Dowman était sur le banc, aux côtés d’un autre joueur issu du centre de formation, Ethan Nwaneri.
Arsenal, sous le regard lointain de Halls, qui est désormais mannequin, sera de retour en action lundi avec un déplacement à Aston Villa. Le club cherchera à voir d’autres talents formés à la maison se mettre en évidence cette saison, avec des occasions de briller qui devraient se présenter dans la lutte pour des trophées majeurs sur plusieurs tableaux.
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