Évoquant cette expérience avec GOAL, Halls, qui s’exprimait via Casivo, experts suédois des casinos, a déclaré au sujet du fait de côtoyer des superstars mondiales et de ce qu’il faut pour transformer le potentiel en quelque chose de plus concret : « Vous savez quoi, c’était une situation étrange. Pour moi, et je pense pour la plupart des gars, ce n’est qu’une fois parti et avec du recul qu’on s’en rend compte. Quand on est dedans, déjà, Arsenal ne vous prendrait dans aucune académie ou équipe si vous ne croyiez pas vraiment, sincèrement, sincèrement, que vous étiez un joueur de tout premier plan et que vous méritiez d’être là.

« Et on nous inculquait ça probablement dès l’âge de 10 ans quand j’y étais : vous êtes les meilleurs, vous vous entraînez et vous mangez ce qu’il y a de mieux, vous marchez comme les meilleurs et c’est parce que vous êtes les meilleurs. Donc quand vous finissez par arriver en équipe première, ou que vous tournez autour, tout ce que vous faites, c’est regarder autour de vous et penser : “non, je suis meilleur que toi, je suis meilleur que toi, je devrais jouer avant toi”. Voilà l’état d’esprit qu’ils vous inculquent, sinon vous ne tiendrez pas là-bas.

« Donc évidemment, le fait d’être dans cet environnement, et j’étais fan d’Arsenal de toute façon, faisait que, quand je repartais de l’entraînement, tes potes disaient : “oh mon Dieu, c’est un pote d’Arsenal”. Votre famille et tout le reste vous donnent un peu cette excitation. Mais, vous-même, vous vous dites : “non, je mérite d’être ici et je devrais jouer avant lui, je devrais jouer avant lui”. Et vous êtes un peu en colère la plupart du temps parce que vous ne jouez peut-être pas. Donc ça, c’était un état d’esprit.

« Mais ensuite, évidemment, quand je me suis éloigné du football plus tard, je me suis dit : “waouh, j’étais à Arsenal”, avec la chance d’être là avec la meilleure équipe, au meilleur moment, mais aussi la malchance d’être là avec les meilleurs, au meilleur moment, parce que je pense que la plupart de nos joueurs auraient eu leur place dans beaucoup d’équipes d’Arsenal, sauf celle-là. »