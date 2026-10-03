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Meilleur que moi ! Jack Wilshere encense la sensation d’Arsenal Max Dowman alors que le jeune prodige d’Arsenal se prépare à un possible départ en prêt
Une hausse record
Dowman s’est rapidement imposé comme l’un des plus grands talents du centre de formation d’Arsenal. Lors d’une campagne d’éclosion sensationnelle la saison dernière, l’adolescent a totalisé 13 apparitions en équipe première et inscrit son premier but chez les seniors.
Sa progression l’a vu réécrire les livres d’histoire dans plusieurs compétitions. L’extraordinaire liste de jalons du jeune joueur comprend déjà le fait d’être devenu le plus jeune vainqueur de la Premier League, le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue des champions, ainsi que le plus jeune titulaire de l’histoire d’Arsenal.
S’appuyant sur cet élan, Dowman a démarré la campagne actuelle dans une forme redoutable. Il a récemment livré une prestation de premier plan contre Ipswich Town en Carabao Cup, inscrivant un doublé pour souligner sa progression continue dans le nord de Londres.
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« Il est meilleur que vous »
Wilshere, lui aussi issu du centre de formation et révélé très jeune avec une immense cote, a rapidement identifié l’énorme potentiel de Dowman. L’ancien international anglais a intégré ce grand espoir à son équipe de jeunes avec trois ans d’avance sur le calendrier prévu.
« Max a joué pour mon équipe des moins de 18 ans quand il avait 13 ans », a déclaré Wilshere à BBC Sport. « Je me souviens avoir appelé mon père parce que j’ai joué avec les moins de 18 ans quand j’avais 14 ans. Je me suis dit : “13 ans, ce n’était pas trop jeune ?” »
Les doutes ont vite été balayés dès que le jeune joueur est entré sur le terrain. Désireux de partager sa découverte, Wilshere a invité son père à voir le milieu de terrain de ses propres yeux, ce qui a débouché sur un verdict élogieux.
« Dès le premier match, on a clairement vu qu’il était prêt », a ajouté Wilshere. « Et je me souviens avoir appelé mon père en lui disant : “Tu dois venir voir ce gamin”. Mon père l’a fait, et mon père est très partial, comme vous pouvez l’imaginer. Mais même lui a dit : “Il est meilleur que toi.” »
Apprendre d’Arteta
Alors que Dowman continue de s’épanouir, Wilshere attribue à Mikel Arteta un rôle central dans la définition de la philosophie footballistique plus large du club. L’entraîneur d’Arsenal a accompagné la progression de Dowman tout en ayant un impact profond sur la propre transition de Wilshere vers le métier d’entraîneur.
« J’ai pu observer Mikel et sa manière d’entraîner, ainsi que l’influence qu’il avait », a poursuivi l’entraîneur principal de Luton Town. « Je lui posais des questions, sur les raisons pour lesquelles il faisait certaines choses, et j’ai commencé à en tomber amoureux, ainsi que de sa manière de préparer les séances d’entraînement. J’avais l’occasion de mettre cela en pratique avec les moins de 18 ans l’après-midi, et c’était quelque chose dans lequel je n’étais pas très bon, et je me sentais parfois mal à l’aise. »
Wilshere a reconnu que l’approche méticuleuse d’Arteta l’avait poussé à repenser sa propre compréhension du jeu.
« J’ai été influencé par Mikel, mais ensuite j’ai dû apprendre à transmettre. J’ai dû apprendre à faire passer cela, à planifier une séance et à obtenir les résultats que l’on voulait », a ajouté Wilshere. « J’ai joué sous les ordres de bons entraîneurs et j’étais assez bon pour comprendre ce qu’un entraîneur veut, mais je ne m’étais jamais vraiment demandé : “Pourquoi me demande-t-il de faire ça ?” Mikel a vraiment clarifié cela et j’ai eu la chance d’avoir une relation avec lui dans laquelle je pouvais dire : “Eh bien, pourquoi veux-tu ça ?” Et il était suffisamment ouvert pour le partager avec moi. »
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Un possible prêt
Alors que la cote de Dowman continue de grimper, la direction d'Arsenal évalue désormais la prochaine étape de sa carrière. Le club serait ouvert à l'idée d'autoriser un prêt afin d'assurer à ce grand espoir du temps de jeu régulier au plus haut niveau.
Obtenir des minutes de manière régulière dans un environnement compétitif en équipe première représenterait le test ultime pour le joueur de 16 ans. Après avoir dominé les catégories de jeunes et impressionné dans les compétitions de coupe nationales, un départ temporaire pourrait s'avérer crucial pour le préparer aux exigences d'un rythme hebdomadaire sous les ordres d'Arteta.
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