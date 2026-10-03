Wilshere, lui aussi issu du centre de formation et révélé très jeune avec une immense cote, a rapidement identifié l’énorme potentiel de Dowman. L’ancien international anglais a intégré ce grand espoir à son équipe de jeunes avec trois ans d’avance sur le calendrier prévu.

« Max a joué pour mon équipe des moins de 18 ans quand il avait 13 ans », a déclaré Wilshere à BBC Sport. « Je me souviens avoir appelé mon père parce que j’ai joué avec les moins de 18 ans quand j’avais 14 ans. Je me suis dit : “13 ans, ce n’était pas trop jeune ?” »

Les doutes ont vite été balayés dès que le jeune joueur est entré sur le terrain. Désireux de partager sa découverte, Wilshere a invité son père à voir le milieu de terrain de ses propres yeux, ce qui a débouché sur un verdict élogieux.

« Dès le premier match, on a clairement vu qu’il était prêt », a ajouté Wilshere. « Et je me souviens avoir appelé mon père en lui disant : “Tu dois venir voir ce gamin”. Mon père l’a fait, et mon père est très partial, comme vous pouvez l’imaginer. Mais même lui a dit : “Il est meilleur que toi.” »



