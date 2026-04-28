Meilleur que Kylian Mbappé ? Voici pourquoi Harry Kane est désormais considéré comme le meilleur numéro 9 de la planète, et comment l’attaquant du Bayern Munich pourrait, à terme, changer de position sur le terrain

Cristiano Ronaldo domine logiquement tout classement des meilleurs buteurs du XXIᵉ siècle. Pourtant, ce Portugais, souvent désigné comme le plus grand de tous les temps, n’a pas toujours été un avant-centre : il a d’abord émergé comme un ailier technique avant de s’imposer dans une catégorie à part.

Chez les avant-postes purs et durs, rares sont ceux qui peuvent prétendre rivaliser avec le rendement et l’impact de Kane. Son statut de meilleur buteur de l’histoire des Spurs et des Three Lions en témoigne.

Il a maintenu un niveau de performance individuel remarquable en club comme en sélection, ce qui lui a permis de mettre fin à sa disette de titres en Allemagne en remportant deux fois la Bundesliga avec le Bayern. Il a trouvé le chemin des filets à 138 reprises en 141 apparitions avec ce club, réécrivant ainsi les livres d’histoire.

Figure emblématique de l’Angleterre, il arborera le brassard de capitaine lors de la Coupe du monde 2026 et demeure un candidat crédible au Ballon d’Or, distinction suprême du football mondial.