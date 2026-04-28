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Meilleur que Kylian Mbappé ? Voici pourquoi Harry Kane est désormais considéré comme le meilleur numéro 9 de la planète, et comment l’attaquant du Bayern Munich pourrait, à terme, changer de position sur le terrain
Kane, auteur de performances exceptionnelles, brille tant en club qu'en sélection nationale
Cristiano Ronaldo domine logiquement tout classement des meilleurs buteurs du XXIᵉ siècle. Pourtant, ce Portugais, souvent désigné comme le plus grand de tous les temps, n’a pas toujours été un avant-centre : il a d’abord émergé comme un ailier technique avant de s’imposer dans une catégorie à part.
Chez les avant-postes purs et durs, rares sont ceux qui peuvent prétendre rivaliser avec le rendement et l’impact de Kane. Son statut de meilleur buteur de l’histoire des Spurs et des Three Lions en témoigne.
Il a maintenu un niveau de performance individuel remarquable en club comme en sélection, ce qui lui a permis de mettre fin à sa disette de titres en Allemagne en remportant deux fois la Bundesliga avec le Bayern. Il a trouvé le chemin des filets à 138 reprises en 141 apparitions avec ce club, réécrivant ainsi les livres d’histoire.
Figure emblématique de l’Angleterre, il arborera le brassard de capitaine lors de la Coupe du monde 2026 et demeure un candidat crédible au Ballon d’Or, distinction suprême du football mondial.
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L’attaquant du Bayern Kane est-il actuellement le meilleur numéro 9 du football mondial ?
Interrogé sur le fait de savoir si ce joueur de 32 ans, toujours au sommet de sa forme, est le meilleur représentant de son métier sur la scène internationale, M’Poku – qui a évolué aux côtés de Kane à Tottenham et à Leyton Orient – a déclaré à GOAL : « J’ai souvent ce débat avec des amis qui adorent Kylian Mbappé. Oui, c’est probablement le meilleur. C’est indéniable. Je dirais que oui. »
Interrogé sur la hiérarchie entre Kane, Karim Benzema, Luis Suárez et Robert Lewandowski, l’ancien coéquipier, désormais évoluant dans la Baller League UK sous les couleurs de Yanited, a ajouté : « Chacun possède des qualités uniques, mais tous ne savent pas faire ce que réalise Harry Kane.
Je vois un peu Harry Kane comme un Benzema : il joue pour l’équipe, il aide ses partenaires, pas seulement en marquant mais aussi en distillant des passes décisives ou en créant des occasions. Tous ces joueurs méritent notre respect, ils sont exceptionnels, mais tous ne savent pas faire ce que fait Harry Kane. Peut-être Benzema. »
Kane pourrait-il se replier pour jouer un rôle de meneur de jeu plus en retrait ?
L’avenir de Kane fait encore débat : la prolongation de son contrat à l’Allianz Arena, qui expire en 2027, n’a pas encore été signée.
M’Poku affirme qu’il n’y a « aucune chance » pour un retour émotionnel dans le nord de Londres, mais, interrogé sur un éventuel départ vers le FC Barcelone ou le Real Madrid – afin de suivre les traces de Ronaldo en jouant jusqu’à la fin de la trentaine, voire au-delà, et peut-être en évoluant vers un nouveau rôle –, il déclare : « Je veux qu’il continue à jouer au plus haut niveau autant qu’il le peut.
Comme Lewandowski, qui évolue encore au plus haut niveau, ou Ronaldo, toujours compétitif, ainsi que Luka Modric. C’est précisément ce genre de longévité que l’on souhaite pour lui.
Harry Kane est un joueur capable de s’adapter : s’il ne peut plus jouer en neuf, il pourra évoluer en dix ou en huit, sans aucun problème. »
- Baller League UK
Kane espère guider le Bayern vers la victoire en Ligue des champions.
Kane sera de retour dans la course au titre mardi, lorsqu’il évoluera sous les couleurs du Bayern lors du match aller de cette demi-finale très attendue de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre européen.
M’Poku figurera parmi les spectateurs de ce choc, lui qui a récemment contribué au match nul 2-2 de Yanited face au Gold Devils FC. Il espère revivre des émotions similaires au Parc des Princes.
La Baller League est diffusée en direct chaque lundi soir à partir de 17 h sur www.youtube.com/@BallerLeagueUK.