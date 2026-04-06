Meilleur que Jude Bellingham ? Max Dowman devance la star du Real Madrid et de l'Angleterre, mais son ancien entraîneur conseille au jeune prodige d'Arsenal de se préparer à « souffrir »

Pardew a fait une déclaration audacieuse concernant le potentiel maximal de Dowman. Après avoir vu l'adolescent dominer avec l'équipe d'Angleterre des moins de 19 ans et avoir un impact significatif au sein de l'équipe première d'Arteta, l'ancien entraîneur de Newcastle United estime que le niveau actuel du milieu de terrain dépasse ce que Bellingham avait montré à ce stade de sa carrière.

S'exprimant sur talkSPORT, Pardew a déclaré : « Je le place au-dessus de Jude Bellingham, dans le sens où c'est le meilleur que j'ai vu à l'âge dont nous parlons. Il faut se dire : "Eh bien, j'ai vu Ronaldo au Tournoi de France (1997). Il se démarquait nettement de ses pairs. Dowman se démarque nettement de ses pairs." »