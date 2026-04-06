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GFX Max Dowman Jude BellinghamGetty/GOAL
Moataz Elgammal

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Meilleur que Jude Bellingham ? Max Dowman devance la star du Real Madrid et de l'Angleterre, mais son ancien entraîneur conseille au jeune prodige d'Arsenal de se préparer à « souffrir »

M. Dowman
J. Bellingham
A. Pardew
Arsenal
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Max Dowman, la jeune sensation de 16 ans d'Arsenal, a été classé devant Jude Bellingham au même âge par l'ancien entraîneur de Premier League Alan Pardew. Bien qu'il ait comparé son talent à celui des meilleurs joueurs du monde, Pardew a prévenu l'adolescent qu'il devait s'attendre à des moments difficiles dans sa carrière. De leur côté, les experts exhortent déjà le produit du centre de formation de Hale End à quitter les Gunners afin de réaliser pleinement son immense potentiel.

  • Dowman fait déjà partie de l'élite

    À seulement 16 ans, Dowman est déjà entré dans les annales comme le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League, grâce à son but inscrit en fin de match contre Everton. Il a également déjà disputé des matches de Ligue des champions avec l'équipe de Mikel Arteta, ce qui lui a valu d'être qualifié de « talent générationnel ». À l'inverse, Bellingham évoluait en Championship avec Birmingham City au même âge. Alors que Bellingham a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en 41 apparitions pour les Blues avant son transfert de 25 millions de livres sterling au Borussia Dortmund, Dowman se mesure déjà à l'élite.


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  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pardew place le jeune prodige d'Arsenal devant la star du Real Madrid

    Pardew a fait une déclaration audacieuse concernant le potentiel maximal de Dowman. Après avoir vu l'adolescent dominer avec l'équipe d'Angleterre des moins de 19 ans et avoir un impact significatif au sein de l'équipe première d'Arteta, l'ancien entraîneur de Newcastle United estime que le niveau actuel du milieu de terrain dépasse ce que Bellingham avait montré à ce stade de sa carrière.

    S'exprimant sur talkSPORT, Pardew a déclaré : « Je le place au-dessus de Jude Bellingham, dans le sens où c'est le meilleur que j'ai vu à l'âge dont nous parlons. Il faut se dire : "Eh bien, j'ai vu Ronaldo au Tournoi de France (1997). Il se démarquait nettement de ses pairs. Dowman se démarque nettement de ses pairs." »

  • Faire face aux revers dans le football et grandir à travers l'épreuve

    Malgré ces éloges, Pardew n’a pas manqué de rappeler au jeune espoir que le chemin vers le sommet est rarement sans embûches. Dowman a récemment connu la frustration d’une élimination en quarts de finale de la FA Cup face à Southampton, un match où il a disputé l’intégralité des 90 minutes et tenté sept tirs, mais qui s’est finalement soldé par une défaite. Pardew estime que ces revers sont essentiels. Il a ajouté : « Et s'il parvient à progresser et à mûrir, c'est parce que cette déception qu'il a connue en quart de finale est l'essence même du métier de footballeur. Il ne s'agit pas d'être tout le temps dans la gloire. C'est souvent douloureux. Et il doit continuer à grandir à travers cette douleur, si cela a un sens. »

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Dowman vise le doublé avec Arsenal

    Même si l'adolescent n'a pas pu empêcher Arsenal d'être éliminé de la FA Cup face à Southampton, il espère tout de même jouer un rôle clé dans les campagnes de son équipe en Premier League et en Ligue des champions. Les Gunners affronteront le Sporting CP cette semaine lors du match aller des quarts de finale de la compétition européenne, avant de tenter de conserver leur avance en tête du championnat anglais lorsqu'ils recevront Bournemouth ce week-end.

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