En évoquant l’immense quantité de talent à la disposition de Mikel Arteta, Merino a fait part de son enthousiasme concernant la concurrence pour les places au sein de l’effectif. « Honnêtement, c’est irréel. Probablement le meilleur milieu de terrain du football », a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde. « La qualité que nous avons dans ce secteur, avec chaque joueur capable d’entrer sur le terrain et de faire le travail. C’est formidable.

« C’est bon pour l’équipe. C’est bon pour l’effectif. Cela élève le niveau de tout le monde parce que si vous avez un mauvais jour, celui qui est proche de vous va faire un excellent travail. »

Merino a poursuivi en évoquant son nouveau coéquipier : « Recrue incroyable. Il a prouvé au fil des années à quel point il est bon à Newcastle. Et il l’a encore montré aujourd’hui.

« Beaucoup de sang-froid, de qualité technique, et aussi beaucoup d’efforts défensifs. C’est donc une très bonne recrue. Un joueur de très haut niveau, mais nous en avons beaucoup dans cette équipe. Donc tous ceux qui viennent pour aider l’équipe sont les bienvenus. »