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« Meilleur milieu de terrain du football ! » - Mikel Merino fait une déclaration audacieuse sur l'effectif d'Arsenal après le transfert à 75 millions de livres sterling de Bruno Guimaraes
L’entrejeu d’Arsenal atteint des niveaux « irréels »
Merino a affirmé de façon sensationnelle qu’Arsenal possède « probablement » le « meilleur milieu de terrain du football » après l’arrivée très médiatisée de Guimaraes. La star brésilienne a quitté St James’ Park pour l’Emirates Stadium dans le cadre d’un transfert de 75 M£, mettant fin à un feuilleton prolongé qui a finalement vu l’ancien talisman de Newcastle signer un contrat de quatre ans avec le géant du nord de Londres.
- APL
« Probablement le meilleur milieu de terrain du football »
En évoquant l’immense quantité de talent à la disposition de Mikel Arteta, Merino a fait part de son enthousiasme concernant la concurrence pour les places au sein de l’effectif. « Honnêtement, c’est irréel. Probablement le meilleur milieu de terrain du football », a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde. « La qualité que nous avons dans ce secteur, avec chaque joueur capable d’entrer sur le terrain et de faire le travail. C’est formidable.
« C’est bon pour l’équipe. C’est bon pour l’effectif. Cela élève le niveau de tout le monde parce que si vous avez un mauvais jour, celui qui est proche de vous va faire un excellent travail. »
Merino a poursuivi en évoquant son nouveau coéquipier : « Recrue incroyable. Il a prouvé au fil des années à quel point il est bon à Newcastle. Et il l’a encore montré aujourd’hui.
« Beaucoup de sang-froid, de qualité technique, et aussi beaucoup d’efforts défensifs. C’est donc une très bonne recrue. Un joueur de très haut niveau, mais nous en avons beaucoup dans cette équipe. Donc tous ceux qui viennent pour aider l’équipe sont les bienvenus. »
Guimaraes a un impact immédiat pour ses débuts
La nouvelle recrue n’a pas perdu de temps pour s’intégrer au groupe, en faisant sa première apparition sous le maillot d’Arsenal lors d’un match de pré-saison contre le club italien de Côme. Malgré son arrivée récente, Arteta a été impressionné par l’empressement du joueur à contribuer immédiatement, révélant que le Brésilien poussait vraiment pour jouer quelques minutes quelques jours seulement après avoir rejoint ses nouveaux coéquipiers.
« Il n’a eu que trois séances d’entraînement, mais il a été bon. Il poussait vraiment pour jouer quelques minutes aujourd’hui, a déclaré Arteta aux journalistes. Il voulait faire ses débuts et ressentir immédiatement l’émotion de jouer devant nos supporters. On le sent tout de suite. Je pense qu’il y a un lien fort en train de se créer et cela va nous rendre meilleurs. »
- AFP
La faim de défendre le titre reste intacte
Malgré ses récents succès, Merino a insisté sur le fait que l’équipe est loin d’être satisfaite de son palmarès actuel. L’Espagnol a souligné que la profondeur et la qualité de l’effectif s’accompagnent d’une faim inextinguible de remporter chaque compétition dans laquelle il est engagé.
« Je pense que nous avons un effectif incroyable. La faim est toujours là. Ce n’est pas parce que nous l’avons gagné la saison dernière que nous allons nous en contenter », a ajouté Merino. « Nous en voulons toujours plus, et nous voulons tous les trophées possibles. C’est la meilleure qualité de cette équipe. Pas seulement la profondeur de notre effectif, la qualité que nous avons à chaque poste, mais aussi cette faim. »
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