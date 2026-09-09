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« Meilleur joueur du monde » : le président de la Liga Javier Tebas lâche une énorme déclaration sur Rodri après le transfert du FC Barcelone
L’arrivée fracassante de Rodri à Barcelone
Rodri a bouclé un sensationnel transfert estival au FC Barcelone, mettant fin à des semaines d’intenses spéculations concernant son avenir en club. Avant d’engager son avenir avec le Barça, Rodri avait été fortement annoncé du côté de son grand rival, le Real Madrid. La féroce bataille pour s’attacher ses services a dominé les gros titres, faisant de sa décision finale de choisir la Catalogne l’une des grandes histoires du mercato estival.
Sa décision d’évoluer en Liga a suscité une vive excitation dans tout le football espagnol. La présence d’un talent d’un tel calibre constitue un énorme coup de pouce pour l’attrait mondial du championnat à l’aube de la nouvelle saison.
- Getty Images Sport
Tebas ne tarit pas d’éloges
Tebas a chaleureusement salué l’arrivée de Rodri dans l’élite espagnole, balayant toute inquiétude concernant le club qui a réussi à s’attacher ses services. Présent mercredi lors de la présentation officielle du nouvel album Panini de Liga EA Sports, Tebas n’a pas tardé à encenser le milieu de terrain.
Le dirigeant n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer la place actuelle de Rodri sur la scène mondiale. Il a souligné que la présence d’un joueur de son calibre constitue une immense victoire pour le football espagnol dans son ensemble.
« Je suis heureux que Rodri joue pour Barcelone », a déclaré Tebas, cité par Mundo Deportivo. « Peu m’importe qu’il soit au Real Madrid, à Barcelone ou ailleurs. Je pense qu’il est actuellement le joueur le plus performant du monde, et j’en suis très heureux. »
Remporter la bataille du transfert
La bataille pour la signature de Rodri a été l’un des feuilletons les plus commentés de l’été. Pendant plusieurs semaines, de fortes rumeurs ont laissé entendre que Madrid était sérieusement en course pour recruter l’imposant milieu de terrain.
Le faire venir dans la capitale espagnole aurait représenté un renfort majeur pour le Real Madrid. À la place, le Barça a réussi à traverser cette intense vague de spéculations en sécurisant ses services afin de renforcer ses propres options au milieu de terrain.
- AFP
Démarrer sur les chapeaux de roues
Après le feuilleton de l’été, Rodri est désormais pleinement concentré sur l’idée d’avoir un impact immédiat sur le terrain. Le milieu de terrain a déjà effectué ses débuts officiels sous les couleurs du Barça, en s’intégrant parfaitement à l’équipe première.
Il a rapidement pris ses marques sur la scène nationale, avec déjà trois apparitions en Liga pour le club catalan jusqu’ici. De plus, Rodri a eu la confiance du Barça dès le début de sa campagne européenne. Il a été titularisé pour le match d’ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions du club contre Feyenoord, un signe de son rôle crucial en vue des échéances importantes à venir.
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