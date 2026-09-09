Tebas a chaleureusement salué l’arrivée de Rodri dans l’élite espagnole, balayant toute inquiétude concernant le club qui a réussi à s’attacher ses services. Présent mercredi lors de la présentation officielle du nouvel album Panini de Liga EA Sports, Tebas n’a pas tardé à encenser le milieu de terrain.

Le dirigeant n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer la place actuelle de Rodri sur la scène mondiale. Il a souligné que la présence d’un joueur de son calibre constitue une immense victoire pour le football espagnol dans son ensemble.

« Je suis heureux que Rodri joue pour Barcelone », a déclaré Tebas, cité par Mundo Deportivo. « Peu m’importe qu’il soit au Real Madrid, à Barcelone ou ailleurs. Je pense qu’il est actuellement le joueur le plus performant du monde, et j’en suis très heureux. »