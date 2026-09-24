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Martin O'Neill Gerard HoullierGetty/GOAL
Chris Burton
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Meilleur entraîneur ? L’ex-star de l’Angleterre Emile Heskey met en avant le coach du Celtic et l’icône de Liverpool tout en aidant à trouver les entraîneurs de Premier League du futur

Premier League
Liverpool
Martin O´Neill
Celtic
E. Heskey
Leicester

Dans un entretien exclusif accordé à GOAL, Emile Heskey a désigné l’entraîneur du Celtic Martin O’Neill et l’icône de Liverpool Gerard Houllier comme les meilleurs entraîneurs sous lesquels il a joué. L’ancien international anglais, qui a évolué à Leicester et à Anfield durant sa carrière, aide désormais à repérer de potentiels entraîneurs de Premier League de demain dans le cadre d’une nouvelle initiative inspirante.

  • Formé au centre de formation de Leicester, Heskey a remporté six trophées avec Liverpool

    Originaire des East Midlands, Heskey est passé par le centre de formation des Foxes avant de faire ses débuts en équipe première à l’âge de 17 ans, alors qu’il n’était encore qu’en première année de formation. Plus rien ne pouvait ensuite l’arrêter, Leicester retrouvant la Premier League lors de sa première saison complète en tant que titulaire régulier.

    Après avoir pris l’élite d’assaut, avec O’Neill aux commandes depuis le banc, le puissant attaquant n’a pas mis longtemps à susciter l’intérêt bien au-delà de son club. Il a honoré la première de ses 62 sélections avec l’Angleterre en 1999, avant de rejoindre le Merseyside l’année suivante dans le cadre d’un transfert record à l’époque de 11 millions de livres (15 M$).

    Se révélant être le complément parfait de Robbie Fowler et Michael Owen, Heskey a remporté la FA Cup, la League Cup, le Community Shield, la Coupe de l’UEFA et la Supercoupe de l’UEFA durant son passage à Liverpool, avec cinq de ces trophées glanés lors de la mémorable année civile 2001, quand le technicien français Houllier enchaînait les succès.

    Il a ensuite porté les couleurs de Birmingham, Wigan, Aston Villa, Newcastle Jets et Bolton avant de raccrocher les crampons en 2016, à l’âge de 38 ans. Il a pris sa retraite avec 110 buts inscrits en Premier League, après avoir également disputé des Championnats d’Europe et des Coupes du monde avec sa sélection.

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  • Emile Heskey Chase football coaching programmeChase

    Quels sont les meilleurs entraîneurs sous lesquels l’ex-star de l’Angleterre Heskey a travaillé ?

    Au cours de sa carrière, Heskey a travaillé avec plusieurs entraîneurs très titrés et, s’exprimant en association avec le programme de formation d’entraîneurs de football de Chase, qui offre un accès gratuit à des qualifications d’entraîneur aux personnes issues de milieux modestes à travers le Royaume-Uni, il a confié à GOAL, lorsqu’on lui a demandé de désigner le meilleur du lot : « Je dirais Gerard Houllier, sur le plan du coaching. Le meilleur manager ? Je dirais lui, Gerard Houllier, et Martin O'Neill. Martin ne coachait pas vraiment tant que ça, donc si vous parlez de coaching, je dirais Gerard Houllier.

    « Très méticuleux dans tout ce qu’il faisait. Très détaillé. C’était difficile de passer d’un environnement à un autre, où il y avait beaucoup d’informations et beaucoup de compréhension. Mais une fois que vous commencez à assimiler, cela ouvre simplement le football à un autre niveau. »

  • Programme conçu pour trouver les entraîneurs de Premier League du futur

    Heskey fera partie de ceux qui suivront cela, quand l’Angleterre, après son parcours jusqu’en demi-finales et sa troisième place à la Coupe du monde 2026, retrouvera la compétition samedi en Ligue des nations de l’UEFA face à l’Espagne, détentrice du titre mondial.

    Aujourd’hui âgé de 48 ans, l’ancien attaquant était à St George’s Park avec Chase pour évoquer la manière dont l’impact du parcours de l’Angleterre lors de l’épreuve phare de la FIFA inspire une nouvelle génération à envisager une carrière d’entraîneur de football.

    Le programme d’entraînement de football de Chase offre une voie d’accès à davantage de personnes vers le métier d’entraîneur, en proposant un accès entièrement financé à des qualifications d’initiation à l’entraînement ainsi qu’à des bourses d’entraînement professionnelles pour des personnes issues de milieux à faibles revenus à travers le Royaume-Uni.

    Heskey a déclaré, à propos de ce que représente le programme de Chase et de son importance : « Le programme d’entraînement de football de Chase est une fantastique initiative qui donne à des personnes à faibles revenus l’occasion de faire ce premier pas sur l’échelle du coaching, alors qu’elles ne pensaient probablement pas que cette possibilité existait.

    « Que ce soit leur milieu, que ce soit financièrement, quelle qu’en soit la raison, cela leur donne maintenant l’opportunité de franchir ce cap. Qu’ils veuillent aller jusqu’au niveau B ou qu’ils veuillent rester dans le football amateur, cela leur donne l’opportunité de le faire.

    « Je pense qu’en grandissant dans le football, tout le monde se souvient de ses entraîneurs, surtout quand il s’agit du football amateur. Je pense que ce que fait Chase, c’est donner à de plus en plus d’entraîneurs locaux l’opportunité de monter sur cette échelle. On ne sait jamais, ils pourraient finir par arriver en Premier League. »

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  • Heskey garde un œil attentif sur le développement des joueurs et des entraîneurs

    La seule expérience d’Heskey dans la vie d’entraîneur a été relativement brève, puisqu’il a pris en charge l’équipe féminine de Leicester City à titre intérimaire en novembre 2021. Il n’a dirigé qu’un seul match et travaille depuis avec la Fédération anglaise de football (FA) et la Professional Footballers’ Association (PFA) dans le cadre de leur England Elite Coach Programme (EECP).

    Il continue de suivre de près tous les niveaux du jeu, ainsi que ceux qui gravissent les échelons, avec deux de ses fils, Jaden et Reigan, qui profitent des installations et de l’expertise offertes par le système de l’académie de Manchester City.

    Pour plus d’informations sur le programme d’entraînement de football Chase, rendez-vous sur : https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme