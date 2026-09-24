Originaire des East Midlands, Heskey est passé par le centre de formation des Foxes avant de faire ses débuts en équipe première à l’âge de 17 ans, alors qu’il n’était encore qu’en première année de formation. Plus rien ne pouvait ensuite l’arrêter, Leicester retrouvant la Premier League lors de sa première saison complète en tant que titulaire régulier.

Après avoir pris l’élite d’assaut, avec O’Neill aux commandes depuis le banc, le puissant attaquant n’a pas mis longtemps à susciter l’intérêt bien au-delà de son club. Il a honoré la première de ses 62 sélections avec l’Angleterre en 1999, avant de rejoindre le Merseyside l’année suivante dans le cadre d’un transfert record à l’époque de 11 millions de livres (15 M$).

Se révélant être le complément parfait de Robbie Fowler et Michael Owen, Heskey a remporté la FA Cup, la League Cup, le Community Shield, la Coupe de l’UEFA et la Supercoupe de l’UEFA durant son passage à Liverpool, avec cinq de ces trophées glanés lors de la mémorable année civile 2001, quand le technicien français Houllier enchaînait les succès.

Il a ensuite porté les couleurs de Birmingham, Wigan, Aston Villa, Newcastle Jets et Bolton avant de raccrocher les crampons en 2016, à l’âge de 38 ans. Il a pris sa retraite avec 110 buts inscrits en Premier League, après avoir également disputé des Championnats d’Europe et des Coupes du monde avec sa sélection.