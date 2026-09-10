Meilleur buteur et homme de la finale : 5 talents à ne pas manquer lors de la quatrième journée de la Joy Elite League

De l'autre côté, Jefferson Ramos, l'attaquant d'Al-Fateh en provenance du Cap-Vert, aborde ce même match avec une ambition différente, après qu'Al-Hazm a été la seule équipe à échapper à ses morsures lors des phases à élimination directe.
La saison dernière, Ramos a inscrit 6 buts en phases à élimination directe, dont 3 contre Al-Wehda en barrages de quart de finale, 2 face à Al-Nassr en quart de finale, et un seul but dans les filets d'Al-Qadsiah en demi-finale.
En revanche, l'attaquant africain n'est pas parvenu à faire trembler les filets d'Al-Hazm, son équipe s'inclinant en finale sur le score de 1-3 et perdant l'occasion de décrocher le premier titre de la Joy Elite League.
Ramos cherche à se relancer, non seulement face à Al-Hazm, mais aussi après son incapacité à faire trembler les filets lors de la dernière journée.
Et bien qu'Al-Fateh se soit imposé face à Al-Nassr sur le score de 2-1, Ramos n'a pas marqué et s'est contenté de regarder son coéquipier Abdulaziz Al-Fawaz signer un doublé pour son équipe, sans aucune contribution notable dans le match, si ce n'est un carton jaune.
À noter que Jefferson Ramos a inscrit 4 buts en Joy Elite League après trois journées, ce qui lui vaut la deuxième place au classement des buteurs, à égalité avec Ziyad Aba, l'ailier d'Al-Ahli, et à deux buts de Mohammed Al-Aissi, l'attaquant d'Al-Ettifaq.