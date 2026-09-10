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حسان إدريس لاعب فريق الحزم تحت 21 عامًاAl Hazem's X Official Account

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Meilleur buteur et homme de la finale : 5 talents à ne pas manquer lors de la quatrième journée de la Joy Elite League

FEATURES
Al Nassr U21 vs Al Fayha U21
Al Nassr U21
Al Fayha U21
Jawwy Elite League U-21
Al Ettifaq U21 vs Al Wehda U21
Al Ettifaq U21
Al Wehda U21
Al Hazem U21 vs Al Fateh U21
Al Hazem U21
Al Fateh U21
Al Ittihad U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Arabie saoudite

Des jeunes talents brillent dans le championnat saoudien des moins de 21 ans

Les supporters de football saoudiens auront de nouveau rendez-vous pour savourer le talent de quelques joueurs, avec la reprise des matchs de la Ligue Joy Elite (le championnat saoudien des moins de 21 ans).

Les matchs de la quatrième journée de la Ligue Joy Elite débuteront le dimanche 13 septembre, avec 7 affrontements, avant de se conclure par 5 autres rencontres le lendemain.

  • Hassan Idriss, l'homme de la finale

    Il ne fait aucun doute que le joueur vers qui tous les regards se tourneront sera l'homme de la finale de la dernière édition de la Joy Elite League, lorsque cette confrontation se répétera lors de la quatrième journée entre Al-Hazem et Al-Fateh.

    Lorsque les deux équipes se sont affrontées, il y a environ 4 mois, en finale du championnat saoudien des moins de 21 ans, Hassan Idris n'était pas le joueur dont beaucoup attendaient l'éclosion, mais il a réussi à être l'homme de la première finale.

    Hassan Idris a inscrit deux buts en près de 5 minutes, menant Al-Hazem à une victoire 3-1 face à Al-Fateh, puis à la conquête du titre de la première édition de la Joy Elite League.

    Et lorsque la confrontation se répétera, lors de la quatrième journée, lundi, Hassan Idris sera le joueur que les supporters d'Al-Hazem attendent de voir briller à nouveau, afin de mener l'équipe vers une deuxième victoire consécutive.

    Hassan Idris s'est enfin illustré lors de la saison actuelle, au cours de la dernière journée, lorsqu'il a inscrit le troisième but dans la victoire d'Al-Hazem sur Al-Feiha 3-1, ce qui signifie qu'il est prêt à briller de nouveau face à Al-Fateh.

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  • Jefferson Ramos, la bête noire d'Al Hazm

    De l'autre côté, Jefferson Ramos, l'attaquant d'Al-Fateh en provenance du Cap-Vert, aborde ce même match avec une ambition différente, après qu'Al-Hazm a été la seule équipe à échapper à ses morsures lors des phases à élimination directe.

    La saison dernière, Ramos a inscrit 6 buts en phases à élimination directe, dont 3 contre Al-Wehda en barrages de quart de finale, 2 face à Al-Nassr en quart de finale, et un seul but dans les filets d'Al-Qadsiah en demi-finale.

    En revanche, l'attaquant africain n'est pas parvenu à faire trembler les filets d'Al-Hazm, son équipe s'inclinant en finale sur le score de 1-3 et perdant l'occasion de décrocher le premier titre de la Joy Elite League.

    Ramos cherche à se relancer, non seulement face à Al-Hazm, mais aussi après son incapacité à faire trembler les filets lors de la dernière journée.

    Et bien qu'Al-Fateh se soit imposé face à Al-Nassr sur le score de 2-1, Ramos n'a pas marqué et s'est contenté de regarder son coéquipier Abdulaziz Al-Fawaz signer un doublé pour son équipe, sans aucune contribution notable dans le match, si ce n'est un carton jaune.

    À noter que Jefferson Ramos a inscrit 4 buts en Joy Elite League après trois journées, ce qui lui vaut la deuxième place au classement des buteurs, à égalité avec Ziyad Aba, l'ailier d'Al-Ahli, et à deux buts de Mohammed Al-Aissi, l'attaquant d'Al-Ettifaq.

  • Mohamed Al-Issa, le buteur

    À propos d'Al-Aïssa, l'attaquant d'Al-Ettifaq dispose d'une occasion en or de marquer lors d'un quatrième match consécutif et d'accroître son avance en tête du classement des buteurs, lorsqu'il affrontera Al-Wehda lors de la quatrième journée.

    Al-Aïssa a inscrit 6 buts en 3 journées, soit une moyenne de deux buts par match, et n'a jamais cessé de marquer, une série qui semble bien partie pour se poursuivre face à Al-Wehda.

    Al-Wehda a clairement souffert défensivement lors de la dernière journée, s'inclinant face à Al-Ittihad sur le score de 4-1, ce qui signifie qu'il a encaissé 5 buts sur ses deux derniers matches seulement.

    Cela semble constituer une occasion idéale pour Mohammed Al-Aïssa de marquer à nouveau, d'autant plus que ses concurrents pour la tête du classement des buteurs, Ziyad Aba et Jefferson Ramos, n'ont pas marqué lors de la dernière journée.

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  • Adnan Al Bishri

    Et à propos du match entre Al-Ittihad et Al-Wehda, un talent prometteur y a émergé, en la personne d'Adnan Al-Bishri, qui a inscrit le troisième but des « Tigres » dans la rencontre.

    Le but marqué par Al-Bishri a démontré une capacité exceptionnelle en matière de contrôle de balle, de dribble, ainsi que de frappe puissante et précise, ce qui laisse présager un nouvel attaquant capable de porter le football saoudien dans les années à venir.

    Al-Bishri pourrait profiter du renforcement du marquage des défenseurs d'Al-Qadisiya sur son coéquipier Ammar Al-Ghamdi, considéré comme le premier buteur d'Al-Ittihad depuis la saison dernière, ce qui lui donnera l'occasion d'échapper à un marquage allégé et de marquer à nouveau.

    Rappelons qu'Adnan Al-Bishri faisait partie des talents en pleine ascension à Al-Ahli, voisin et rival traditionnel d'Al-Ittihad, avant que « Al-Amid » ne parvienne à le recruter gratuitement à l'été 2025.

  • Salman Saghir

    Quant au dernier talent que tout le monde attend de voir à l'œuvre, il s'agit de Salman Sagheer, joueur d'Al-Nassr, lorsque son équipe affrontera Al-Fayha, dimanche.

    Bien qu'Al-Nassr ait perdu son dernier match contre Al-Fateh sur le score de 1-2, l'équipe est tout de même sortie avec un seul gain, incarné par son talent Salman Sagheer, qui a inscrit l'unique but du club de la capitale dans le temps additionnel.

    Ce but a reflété une superbe qualité individuelle du jeune joueur, qui a dribblé plus d'un adversaire avant de placer le ballon au fond des filets, et a également témoigné d'une confiance en soi sans limite, puisqu'il ne s'est pas laissé ébranler par le niveau de l'équipe ni par son retard au score.

    Salman Sagheer pourrait être le prolongement des nombreux talents apparus à Al-Nassr en Roshn Saudi League depuis la saison dernière, à l'image d'Abdulmalik Al-Jaber, Abdulrahman Sofyani, Saad Haqawi, Haidar Abdulkarim et Assem Mohamed.

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