Meilleur buteur et homme de la finale : 5 talents à ne pas manquer lors de la quatrième journée de la Joy Elite League

Il ne fait aucun doute que le joueur vers qui tous les regards se tourneront sera l'homme de la finale de la dernière édition de la Joy Elite League, lorsque cette confrontation se répétera lors de la quatrième journée entre Al-Hazem et Al-Fateh.

Lorsque les deux équipes se sont affrontées, il y a environ 4 mois, en finale du championnat saoudien des moins de 21 ans, Hassan Idris n'était pas le joueur dont beaucoup attendaient l'éclosion, mais il a réussi à être l'homme de la première finale.

Hassan Idris a inscrit deux buts en près de 5 minutes, menant Al-Hazem à une victoire 3-1 face à Al-Fateh, puis à la conquête du titre de la première édition de la Joy Elite League.

Et lorsque la confrontation se répétera, lors de la quatrième journée, lundi, Hassan Idris sera le joueur que les supporters d'Al-Hazem attendent de voir briller à nouveau, afin de mener l'équipe vers une deuxième victoire consécutive.

Hassan Idris s'est enfin illustré lors de la saison actuelle, au cours de la dernière journée, lorsqu'il a inscrit le troisième but dans la victoire d'Al-Hazem sur Al-Feiha 3-1, ce qui signifie qu'il est prêt à briller de nouveau face à Al-Fateh.