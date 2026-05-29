Si Olise et Yamal affichent des statistiques similaires à leur poste respectif, l’ancien champion du monde français Marcel Desailly, interrogé par GOAL via MrRaffle.com, estime qu’un écart persiste : « Dans l’intensité d’un grand match, Olise reste un cran en dessous de Yamal.

« Yamal possède une meilleure compréhension du jeu ; il a déjà une longueur d’avance dans la lecture des pièges qui lui sont tendus sur le terrain. On l’a vu lors de PSG-Bayern Munich : Olise n’a pas su gérer la pression défensive. Il doit encore s’adapter au système et apprendre.

Pourtant, Yamal, légèrement plus jeune, sait déjà lire l’intensité nécessaire au plus haut niveau, notamment dans la répétition des efforts. Olise, lui, a connu un net passage à vide dans ce domaine. J’ai été un peu déçu, car, sans rien lui retirer, il lui reste une marge de progression significative pour atteindre le même niveau de considération que Yamal. »