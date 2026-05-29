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Meilleur ailier droit du monde ? Pourquoi Michael Olise reste « un cran en dessous » de la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, malgré ses statistiques impressionnantes en matière de buts marqués et de passes décisives au Bayern Munich
Olise et Yamal se préparent pour la Coupe du monde 2026 avec la France et l’Espagne.
Olise participera à la compétition avec les Bleus, tandis que Yamal, actuellement blessé, devrait être rétabli à temps pour jouer un rôle clé avec la Roja. Les deux nations sont considérées comme de sérieux prétendants au titre mondial nord-américain.
Pour atteindre cet objectif, leur créativité sur les ailes pourrait bien les mener au bout. À ce poste, Didier Deschamps et Luis de la Fuente disposent chacun d’un atout majeur.
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Buts et passes décisives : les statistiques d'Olise et Yamal pour la saison 2025-2026
Le Bayern Munich, fraîchement sacré champion de Bundesliga, a pu compter sur un Olise en pleine éclosion : lors de sa deuxième saison à l’Allianz Arena, l’attaquant a marqué 20 buts et délivré 26 passes décisives durant l’exercice 2025-2026. De son côté, Yamal, acteur clé du titre du Barça en Liga, a fait trembler les filets à 24 reprises tout en servant 18 offrandes à ses partenaires.
À seulement 18 ans, Yamal poursuit une ascension fulgurante, tandis qu’Olise, 24 ans, international français né à Londres, emprunte un chemin plus sinueux vers les sommets du football mondial.
Qui est le meilleur ? Comparaison entre Olise, la star du Bayern, et Yamal, la révélation du FC Barcelone
Si Olise et Yamal affichent des statistiques similaires à leur poste respectif, l’ancien champion du monde français Marcel Desailly, interrogé par GOAL via MrRaffle.com, estime qu’un écart persiste : « Dans l’intensité d’un grand match, Olise reste un cran en dessous de Yamal.
« Yamal possède une meilleure compréhension du jeu ; il a déjà une longueur d’avance dans la lecture des pièges qui lui sont tendus sur le terrain. On l’a vu lors de PSG-Bayern Munich : Olise n’a pas su gérer la pression défensive. Il doit encore s’adapter au système et apprendre.
Pourtant, Yamal, légèrement plus jeune, sait déjà lire l’intensité nécessaire au plus haut niveau, notamment dans la répétition des efforts. Olise, lui, a connu un net passage à vide dans ce domaine. J’ai été un peu déçu, car, sans rien lui retirer, il lui reste une marge de progression significative pour atteindre le même niveau de considération que Yamal. »
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Candidats au Ballon d’Or : Olise ou Yamal pourraient-ils remporter le Ballon d’Or en 2026 ?
Si Desailly place Olise juste derrière Yamal dans la hiérarchie mondiale, les deux jeunes talents figurent déjà parmi les favoris pour le Ballon d’Or 2026.
Un éventuel succès lors de la Coupe du monde cet été, assorti d’une contribution décisive, propulserait l’un ou l’autre encore plus haut dans la course au Ballon d’Or 2026.