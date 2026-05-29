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Meilleur ailier droit du monde ? Pourquoi Michael Olise, malgré ses statistiques impressionnantes au Bayern Munich, reste « un cran en dessous » du jeune prodige barcelonais Lamine Yamal
Olise et Yamal se préparent pour la Coupe du monde 2026 avec la France et l’Espagne.
Olise participera à la compétition avec les Bleus, tandis que Yamal, actuellement blessé, devrait être rétabli à temps pour jouer un rôle clé avec la Roja. Les deux nations sont considérées comme de sérieux prétendants au titre mondial nord-américain.
Pour atteindre cet objectif, leur créativité sur les ailes pourrait bien les mener jusqu’au bout. À ce poste, Didier Deschamps et Luis de la Fuente disposent chacun de deux atouts de premier plan.
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Buts et passes décisives : les statistiques d'Olise et Yamal pour la saison 2025-2026
Le Bayern Munich, fraîchement couronné champion de Bundesliga, a pu compter sur un Olise en pleine éclosion : lors de sa deuxième saison à l’Allianz Arena, l’attaquant a marqué 20 buts et délivré 26 passes décisives durant l’exercice 2025-2026. De son côté, Yamal, acteur clé du sacre du Barça en Liga, a fait trembler les filets à 24 reprises tout en distillant 18 passes décisives à ses partenaires.
À seulement 18 ans, le jeune prodige vit une ascension fulgurante, tandis qu’Olise, 24 ans, poursuit un parcours plus sinueux vers les sommets du football mondial.
Qui est le meilleur ? Comparaison entre Olise, la star du Bayern, et Yamal, la révélation du FC Barcelone
Si Olise et Yamal affichent des statistiques similaires à leur poste, l’ancien champion du monde français Marcel Desailly, interrogé par GOAL via MrRaffle.com, estime qu’un écart persiste : « Dans l’intensité d’un grand match, Olise reste un cran en dessous de Yamal.
Yamal possède une meilleure compréhension du jeu, une petite longueur d’avance dans l’anticipation des pièges tendus sur le terrain. On l’a vu lors de PSG-Bayern : Olise n’a pas su gérer la pression défensive. Il doit encore apprendre et s’adapter au système.
Pourtant, bien qu’il soit plus jeune, Yamal sait déjà lire l’intensité nécessaire au plus haut niveau, notamment dans la répétition des efforts. Olise, de son côté, a connu un net passage à vide sur ce plan. J’ai été un peu déçu. Cela n’enlève rien à ses qualités, mais il lui reste une marge de progression significative pour atteindre le même niveau de considération que Yamal. »
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Candidats au Ballon d’Or : Olise ou Yamal ont-ils une chance de remporter le prestigieux trophée en 2026 ?
Si Desailly place Olise juste derrière Yamal dans la hiérarchie mondiale, les deux joueurs figurent déjà parmi les favoris pour remporter le Ballon d’Or 2026.
Un éventuel succès lors de la Coupe du monde cet été, accompagné d’une contribution décisive, propulserait l’un ou l’autre encore plus haut dans la course au Ballon d’Or 2026.