Si Olise et Yamal affichent des statistiques similaires à leur poste, l’ancien champion du monde français Marcel Desailly, interrogé par GOAL via MrRaffle.com, estime qu’un écart persiste : « Dans l’intensité d’un grand match, Olise reste un cran en dessous de Yamal.

Yamal possède une meilleure compréhension du jeu, une petite longueur d’avance dans l’anticipation des pièges tendus sur le terrain. On l’a vu lors de PSG-Bayern : Olise n’a pas su gérer la pression défensive. Il doit encore apprendre et s’adapter au système.

Pourtant, bien qu’il soit plus jeune, Yamal sait déjà lire l’intensité nécessaire au plus haut niveau, notamment dans la répétition des efforts. Olise, de son côté, a connu un net passage à vide sur ce plan. J’ai été un peu déçu. Cela n’enlève rien à ses qualités, mais il lui reste une marge de progression significative pour atteindre le même niveau de considération que Yamal. »