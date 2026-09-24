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Mécontent à Manchester City ? La Juventus prépare une opération de sauvetage en janvier pour le défenseur mis au placard Rayan Ait-Nouri
La Juventus vise un défenseur de City en disgrâce
La Juventus se prépare à lancer une offensive sur le marché des transferts de janvier pour le latéral gauche de City, Ait-Nouri. Le géant de la Serie A suit activement la situation du défenseur en vue du mercato hivernal.
Selon la Gazzetta dello Sport, le club italien a déjà pris contact avec l’entourage de l’international algérien. Il tient à déterminer sa disponibilité pour un transfert à Turin en cours de saison. Ait-Nouri a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier avec Manchester City sous les ordres d’Enzo Maresca cette saison. Par conséquent, la Juventus espère lui offrir une porte de sortie loin de l’Etihad Stadium.
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La frustration monte à l’Etihad
La décision de rester à City durant l’été n’a pas produit les résultats espérés pour Ait-Nouri. Malgré son talent évident, le défenseur s’est retrouvé clairement en marge de l’équipe première.
Le latéral a été limité à seulement deux apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Au total, il n’a disputé que 105 minutes sur le terrain. Cependant, l’Algérien a tout de même réussi à avoir un impact significatif lors de ses opportunités limitées. Il a remarquablement délivré trois passes décisives sur cette courte période, dont une contribution notable contre le FC Porto en Ligue des champions.
Rallumer un intérêt de longue date sur le marché des transferts
Ce n’est pas la première fois que la Juventus manifeste son intérêt pour s’attacher les services d’Ait-Nouri. La Juventus, aux côtés de son rival national l’AC Milan, a été fortement associée au défenseur l’année dernière.
Les deux clubs italiens ont relancé leur offensive lors du récent mercato estival, et des négociations auraient eu lieu. Au final, le joueur a choisi de rester et de se battre pour sa place à Manchester.
Cette décision est intervenue seulement un an après son arrivée très médiatisée en provenance de Wolverhampton. City s’est attaché les services du défenseur dans le cadre d’un transfert de 36,8 millions d’euros, mais son avenir à long terme en Angleterre semble désormais de plus en plus incertain.
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Une possible porte de sortie en janvier
À l’approche rapide du mercato hivernal, la Juventus se prépare à tester la détermination de City. Le club italien tient à renforcer ses options défensives pour la seconde moitié de la saison.
Compte tenu du très faible temps de jeu du joueur, Manchester City pourrait se montrer réceptif à des négociations. Le même rapport affirme qu’un prêt avec option d’achat a été évoqué comme la formule la plus probable pour ce transfert.
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