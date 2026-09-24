La Juventus se prépare à lancer une offensive sur le marché des transferts de janvier pour le latéral gauche de City, Ait-Nouri. Le géant de la Serie A suit activement la situation du défenseur en vue du mercato hivernal.

Selon la Gazzetta dello Sport, le club italien a déjà pris contact avec l’entourage de l’international algérien. Il tient à déterminer sa disponibilité pour un transfert à Turin en cours de saison. Ait-Nouri a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier avec Manchester City sous les ordres d’Enzo Maresca cette saison. Par conséquent, la Juventus espère lui offrir une porte de sortie loin de l’Etihad Stadium.