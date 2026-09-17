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« Me voilà, et très heureux ! » - Kylian Mbappe révèle que Florentino Perez est resté en contact pendant 10 ans avant de finalement l'attirer au Real Madrid
Une décennie de persévérance de la part de Perez
Mbappé a enfin levé le voile sur le long feuilleton qui l’a conduit au Santiago Bernabéu, révélant que le président du Real Madrid, Perez, a entretenu une relation avec lui pendant une décennie entière avant que l’accord ne soit conclu. L’attaquant français, dans un entretien sans détour accordé à AS, a souligné le rôle personnel joué par Perez pour naviguer dans les complexités de sa trajectoire de carrière.
« C’est lui qui m’a fait venir ici. Nous sommes restés en contact pendant dix ans avant mon arrivée, a expliqué Mbappé. Il a toujours fait preuve d’affection et de compréhension dans le contexte de chaque décision prise, qu’elle soit positive ou négative pour le Real Madrid. Il m’a toujours dit qu’un jour je jouerais pour le Real Madrid, et me voilà, très heureux. »
La reconnaissance de l’attaquant français envers le patron madrilène a également été relayée sur les réseaux sociaux, où ces propos lui ont été attribués : « J’étais en contact avec Perez depuis 10 ans avant de rejoindre le Real Madrid. »
- AFP
L’irrésistible attrait du Bernabéu
Si l’influence de Perez a été significative, Mbappe s’est empressé de souligner que le prestige même du Real Madrid rend presque superflu tout argument de recrutement. Pour un joueur qui a grandi avec des posters des légendes madrilènes sur le mur de sa chambre, ce transfert relevait moins de la persuasion que du destin.
« Pour être honnête, rien ni personne n’a besoin de vous convaincre de venir au Real Madrid », a insisté le vainqueur de la Coupe du monde. « Dans mon histoire avec Madrid, je voulais venir, mais ce n’était pas possible et, au final, dans le football, il y a des moments et des décisions qui échappent à votre contrôle. Dans le football, le timing est essentiel, et il faut attendre que tout soit réuni avant de pouvoir venir. »
Mbappé revient sur ses transferts avortés au Real Madrid
Revenant sur le poids émotionnel des précédentes tentatives avortées de rejoindre le géant espagnol, Mbappe a reconnu qu’il y avait eu de la déception, tout en assurant que son regard était toujours tourné vers l’avenir. Il a précisé que même l’homme le plus puissant du football espagnol n’avait pas besoin de le convaincre du projet, tant le prestige du club parle de lui-même. « Bien sûr, il y a de la déception, mais la vie d’un footballeur consiste à regarder vers l’avant, pas vers l’arrière », a-t-il souligné.
« Personne n’avait besoin de me convaincre de venir au Real Madrid, pas même Perez, un club aussi grand que lui. C’était évident. » Le Français a ensuite développé cette idée en déclarant : « Si vous voulez faire partie de l’histoire du football, un jour vous devez jouer pour le Real Madrid. »
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Vivre le rêve madridista
Depuis son arrivée en Espagne, Mbappe s'est adapté à la vie à Valdebebas et au mode de vie de la capitale. Il a reconnu que la transition depuis la France lui avait apporté un nouveau sentiment de sérénité, même si le statut de joueur du Real Madrid élève le profil d'une star à des sommets sans précédent.
« Je m'attendais à ce que le meilleur club du monde suscite énormément d'enthousiasme chez les Madridistas du monde entier, a-t-il déclaré. Quand je suis arrivé ici, j'avais déjà un statut, mais quand on est joueur du Real Madrid, on passe à un autre niveau, à un niveau supérieur. Je pense que si vous voulez appartenir à l'histoire du football, vous devez passer par le Real Madrid. »
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