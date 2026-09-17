Mbappé a enfin levé le voile sur le long feuilleton qui l’a conduit au Santiago Bernabéu, révélant que le président du Real Madrid, Perez, a entretenu une relation avec lui pendant une décennie entière avant que l’accord ne soit conclu. L’attaquant français, dans un entretien sans détour accordé à AS, a souligné le rôle personnel joué par Perez pour naviguer dans les complexités de sa trajectoire de carrière.

« C’est lui qui m’a fait venir ici. Nous sommes restés en contact pendant dix ans avant mon arrivée, a expliqué Mbappé. Il a toujours fait preuve d’affection et de compréhension dans le contexte de chaque décision prise, qu’elle soit positive ou négative pour le Real Madrid. Il m’a toujours dit qu’un jour je jouerais pour le Real Madrid, et me voilà, très heureux. »

La reconnaissance de l’attaquant français envers le patron madrilène a également été relayée sur les réseaux sociaux, où ces propos lui ont été attribués : « J’étais en contact avec Perez depuis 10 ans avant de rejoindre le Real Madrid. »



