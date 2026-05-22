Nommé à la tête du club estivale 2018, Niko Kovac impose immédiatement sa méthode. « Chaque entraîneur a ses chouchous, et je n'étais pas l'un des siens », rappelle James. La barrière de la langue complique davantage la relation : le joueur avoue ne faire aucun effort pour maîtriser l'allemand, jugeant les cours « soporifiques ».

Parallèlement, le meneur de jeu peine à s’adapter aux méthodes d’entraînement du technicien croate. « Il voulait que les joueurs fassent 30 minutes de vélo après chaque séance. Je lui ai alors répondu : “Non, je ne m’entraîne pas pour le Tour de France, je suis footballeur.” »

Sous Ancelotti puis Heynckes, James était encore un titulaire indiscutable et compilait huit buts et quatorze passes décisives en 2 645 minutes. Lors de sa deuxième saison sous Kovac, son temps de jeu chutait à 1 654 minutes, en partie à cause de deux longues blessures. Au final, il inscrivait sept buts et délivrait six passes décisives.