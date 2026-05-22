James a évolué à Munich de 2017 à 2019, prêté par le Real Madrid. « Ma première année, j’ai eu de la chance : Carlo (Ancelotti) et Heynckes parlaient espagnol », rappelle le Colombien, aujourd’hui âgé de 34 ans. Ancelotti fut limogé en septembre 2017 après une défaite 3-0 contre le PSG, et Jupp Heynckes prit le relais à titre intérimaire jusqu’en fin de saison, conduisant l’équipe au titre de champion.
Traduit par
« Me prend-on pour un cycliste du Tour de France ? » Un ancien joueur star du FC Bayern critique ouvertement Niko Kovac
Nommé à la tête du club estivale 2018, Niko Kovac impose immédiatement sa méthode. « Chaque entraîneur a ses chouchous, et je n'étais pas l'un des siens », rappelle James. La barrière de la langue complique davantage la relation : le joueur avoue ne faire aucun effort pour maîtriser l'allemand, jugeant les cours « soporifiques ».
Parallèlement, le meneur de jeu peine à s’adapter aux méthodes d’entraînement du technicien croate. « Il voulait que les joueurs fassent 30 minutes de vélo après chaque séance. Je lui ai alors répondu : “Non, je ne m’entraîne pas pour le Tour de France, je suis footballeur.” »
Sous Ancelotti puis Heynckes, James était encore un titulaire indiscutable et compilait huit buts et quatorze passes décisives en 2 645 minutes. Lors de sa deuxième saison sous Kovac, son temps de jeu chutait à 1 654 minutes, en partie à cause de deux longues blessures. Au final, il inscrivait sept buts et délivrait six passes décisives.
- AFP
James a pris le rôle d’un véritable « Wandervogel » – ce qui n’empêche pas le joueur de continuer à porter les couleurs de la Colombie.
À l’été 2019, son prêt de deux ans, conclu pour 13 millions d’euros, expire sans être prolongé. James retourne alors au Real pour une saison, mais ne parvient pas à retrouver son niveau d’antan. Après des performances éclatantes lors de la Coupe du monde 2014 avec la Colombie, le club madrilène l’avait recruté 75 millions d’euros auprès de l’AS Monaco.
Au Bayern, Niko Kovač fut limogé dès novembre 2019 malgré le doublé, en raison d’une série de résultats décevants ; il rejoignit ensuite le Borussia Dortmund.
Depuis son départ du Real en 2020, James est devenu un véritable nomade : Everton (Angleterre), Al-Rayyan (Qatar), Olympiakos (Grèce), São Paulo (Brésil), Rayo Vallecano (Espagne), Club León (Mexique), puis Minnesota United en MLS en février.
En sélection colombienne, il demeure un pilier. Lors de la Coupe du monde, la Colombie croisera le Portugal, l’Ouzbékistan et la République démocratique du Congo en phase de groupes. Un documentaire Netflix lui a été consacré ; il est disponible depuis jeudi.