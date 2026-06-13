Au son des cornemuses pittoresques, les supporters sont prêts pour le coup d’envoi au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts : Placés dans un Groupe C très relevé, en présence des Verdeoro d’Ancelotti et des champions d’Afrique, les Écossais doivent absolument s’imposer face à la sélection caribéenne, et de préférence avec la manière, puisque les huit meilleurs troisièmes sur douze se qualifieront également. McTominay sera bien aligné, malgré un problème d’estomac survenu ces derniers jours, tout comme McGinn, tout juste vainqueur de la Ligue Europa avec Aston Villa, et Che Adams, joueur de Turin. Ils accompagneront la révélation Shankland, auteur d’une grande saison sous le maillot des Hearts, deuxièmes au photo-finish de la Premier League écossaise derrière le Celtic et qui vient de rejoindre les Rangers de Glasgow. L’enthousiasme monte chez les supporters écossais, derrière Andy Robertson, fraîchement recruté par Tottenham sous les ordres de Roberto De Zerbi. Trente mille fans sont attendus à Boston, et le Premier ministre John Swinney a même obtenu du roi Charles un jour férié spécial lundi afin que les supporteurs puissent suivre le match sans craindre pour leur emploi.







