Dans un spot publicitaire inspiréde « Trainspotting », le milieu du Napoli Scott McTominay lance un message clair : « Choisis l’Écosse ». Ces derniers jours, une publicité mettant en scène le milieu de terrain napolitain fait le buzz sur les réseaux sociaux. Inspirée du film culte de Danny Boyle, tourné à Édimbourg avec Ewan McGregor dans le rôle principal, elle montre le meilleur joueur de Serie A de l’année dernière arpenter sa ville d’adoption en rappelant qu’« on ne choisit pas où naître, mais qui soutenir ».Sous le regard bienveillant du Vésuve, nombreux seront les supporters azzurri à encourager le joueur emblématique de la sélection de Steve Clarke, la célèbre Tartan Army, qualifiée pour la Coupe du monde après vingt-huit ans d’absence grâce à McFratm, comme le surnomment affectueusement les fans napolitains. Rendez-vous est pris cette nuit à 3 heures pour le premier test face à Haïti, avant d’affronter le Maroc puis le Brésil, deux adversaires déjà croisés en France.
Traduit par
McTominay, surnommé « Trainspotting », mène l'Écosse : en route pour la Coupe du monde avec la Tartan Army la plus forte de tous les temps
L’Armée tartan, plus motivée que jamais, a reçu l’assentiment du roi Charles.
Au son des cornemuses pittoresques, les supporters sont prêts pour le coup d’envoi au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts : Placés dans un Groupe C très relevé, en présence des Verdeoro d’Ancelotti et des champions d’Afrique, les Écossais doivent absolument s’imposer face à la sélection caribéenne, et de préférence avec la manière, puisque les huit meilleurs troisièmes sur douze se qualifieront également. McTominay sera bien aligné, malgré un problème d’estomac survenu ces derniers jours, tout comme McGinn, tout juste vainqueur de la Ligue Europa avec Aston Villa, et Che Adams, joueur de Turin. Ils accompagneront la révélation Shankland, auteur d’une grande saison sous le maillot des Hearts, deuxièmes au photo-finish de la Premier League écossaise derrière le Celtic et qui vient de rejoindre les Rangers de Glasgow. L’enthousiasme monte chez les supporters écossais, derrière Andy Robertson, fraîchement recruté par Tottenham sous les ordres de Roberto De Zerbi. Trente mille fans sont attendus à Boston, et le Premier ministre John Swinney a même obtenu du roi Charles un jour férié spécial lundi afin que les supporteurs puissent suivre le match sans craindre pour leur emploi.
De Dalglish à Hendry, « Flower of Scotland » fait son retour.
Après vingt années sombres, l’Écosse connaît enfin une renaissance. Portée par des joueurs de légende comme Kenny Dalglish et Colin Hendry, la sélection avait brillé dans les années 70 et 90, se qualifiant pour cinq Coupes du monde consécutives (1974-1990) et pour trois Championnats d’Europe (1992, 1996, 2020). cinq participations consécutives à la Coupe du monde (1974-1990) et trois aux Championnats d’Europe (1992, 1996, 2020). Le sélectionneur Steve Clarke, natif des bassins miniers de sel et de charbon, y est pour beaucoup. Après avoir été entraîneur adjoint à Aston Villa puis coach principal à Kilmarnock, il a pris les rênes de la sélection en 2019 et réussit avec brio à redonner un second souffle aux Tartans. Esprit des joueurs et des supporters ne font qu’un, comme le prouve l’hymne « Flower of Scotland », entonné à plein poumons lors des soirées magiques à Hampden Park.
KILT ET ESPOIRS
Cette fois, le rêve est permis : la sélection écossaise, que la presse nationale présente déjà comme la « meilleure Tartan Army de l’histoire », aligne des joueurs de premier plan évoluant en Premier League, en Championship et dans les grands clubs écossais. Parmi eux, les Italiens Billy Gilmour (Naples) et Lewis Ferguson incarnent cette génération ambitieuse. Hier matin, l’aéroport londonien d’Heathrow a été envahi par cette armée colorée et pittoresque, reconnaissable à ses kilts à carreaux et à ses chaussettes remontées sous le genou : cette fois, l’objectif est d’aller au bout.