McTominay et les rumeurs concernant l'Arabie saoudite entre la Coupe du monde et la prolongation de contrat : la position de Naples et celle du joueur

McTominay participera pour la première fois de sa carrière à une Coupe du monde avec l'Écosse, qui s'est qualifiée aux dépens du Danemark de Hojlund grâce à un spectaculaire but sur un retourné acrobatique de sa part, décrochant ainsi une qualification directe qui lui échappait depuis 1998. Pendant ce temps, le Napoli, par l'intermédiaire de son directeur sportif Giovanni Manna, travaille à la prolongation de son contrat afin de s'assurer encore davantage les services du leader du milieu de terrain de Conte.

« Scott est un joueur important qui a déclaré vouloir rester à Naples pendant longtemps. Nous sommes heureux, nous ne voulons pas que cela devienne un sujet récurrent à l’avenir. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains mois, mais il n’a pas exprimé le désir de partir et nous en sommes ravis. Scott est un joueur important, il est heureux d’être à Naples, je pense qu’il le montre quand il joue et quand il vit la ville. Il lui reste encore deux ans de contrat, nous avons une relation extrêmement claire et franche avec lui. Nous sommes en discussion, ce n’est pas un sujet d’actualité. Nous connaissons l’importance de Scott, à ce jour nous n’avons reçu aucune offre, notamment parce que le joueur n’a jamais manifesté la volonté de changer d’air », a récemment déclaré Manna à Mediaset.



