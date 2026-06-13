McTominay, alias « Trainspotting », mène l’Écosse vers la Coupe du monde avec la Tartan Army la plus forte de l’histoire

Au son des cornemuses pittoresques, les supporters sont prêts pour le coup d’envoi au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts : Placés dans un Groupe C très relevé, en présence des Verdeoro d’Ancelotti et des champions d’Afrique, les Écossais n’ont pas le droit à l’erreur : ils doivent absolument s’imposer face à la sélection caribéenne, et de préférence avec la manière, car seuls les huit meilleurs troisièmes sur douze accéderont également aux huitièmes de finale. McTominay, malgré un problème d’estomac, sera bien présent, tout comme McGinn, tout juste vainqueur de l’Europa League avec Aston Villa, et Che Adams, joueur de Turin. Ils évolueront aux côtés de la révélation Snahkland, auteur d’une grande saison sous le maillot des Hearts, deuxième au photo-finish de la Premier League écossaise derrière le Celtic et fraîchement transféré chez les Rangers de Glasgow. L’enthousiasme monte chez les supporters écossais, qui devraient être trente mille à Boston pour soutenir la sélection d’Andy Robertson, fraîchement recruté par Tottenham sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le Premier ministre John Swinney a même obtenu du roi Charles un jour férié spécial lundi afin que les fans puissent suivre la rencontre sans perdre une journée de travail.







