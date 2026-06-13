Dans un spot publicitaire inspiré de « Trainspotting », le milieu du Napoli Scott McTominay lance un message clair : « Choisis l’Écosse ». Ces derniers jours, une publicité mettant en scène le milieu de terrain napolitain fait le buzz sur les réseaux sociaux. Inspirée du film culte de Danny Boyle, tourné à Édimbourg avec Ewan McGregor, elle montre le meilleur joueur de Serie A de l’année dernière arpentant sa ville d’adoption et rappelant qu’« on ne choisit pas où naître, mais qui soutenir ». Sous le regard du Vésuve, nombreux seront les supporters napolitains à pousser derrière le joueur emblématique de la sélection de Steve Clarke, la célèbre Tartan Army, de retour en Coupe du monde après vingt-huit ans d’absence. Rendez-vous cette nuit à 3 heures pour le premier match face à Haïti, avant d’affronter le Maroc puis le Brésil.
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McTominay, alias « Trainspotting », mène l’Écosse vers la Coupe du monde avec la Tartan Army la plus forte de l’histoire
Au son des cornemuses pittoresques, les supporters sont prêts pour le coup d’envoi au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts : Placés dans un Groupe C très relevé, en présence des Verdeoro d’Ancelotti et des champions d’Afrique, les Écossais n’ont pas le droit à l’erreur : ils doivent absolument s’imposer face à la sélection caribéenne, et de préférence avec la manière, car seuls les huit meilleurs troisièmes sur douze accéderont également aux huitièmes de finale. McTominay, malgré un problème d’estomac, sera bien présent, tout comme McGinn, tout juste vainqueur de l’Europa League avec Aston Villa, et Che Adams, joueur de Turin. Ils évolueront aux côtés de la révélation Snahkland, auteur d’une grande saison sous le maillot des Hearts, deuxième au photo-finish de la Premier League écossaise derrière le Celtic et fraîchement transféré chez les Rangers de Glasgow. L’enthousiasme monte chez les supporters écossais, qui devraient être trente mille à Boston pour soutenir la sélection d’Andy Robertson, fraîchement recruté par Tottenham sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le Premier ministre John Swinney a même obtenu du roi Charles un jour férié spécial lundi afin que les fans puissent suivre la rencontre sans perdre une journée de travail.
Après vingt années sombres, l’Écosse connaît enfin une renaissance. Portée dans les années 70 et 90 par des icônes comme Kenny Dalglish et Colin Hendry, la sélection ne manquait jamais les grands rendez-vous : cinq participations consécutives à la Coupe du monde (1974-1990) et trois aux Championnats d’Europe (1992, 1996, 2020). L’actuel sélectionneur Steve Clarke, natif des bassins miniers de sel et de charbon, a pris les rênes en 2019 après avoir été adjoint à Aston Villa puis entraîneur principal à Kilmarnock. Il réussit avec brio à redynamiser l’équipe nationale. Esprit des joueurs et passion des supporters ne font plus qu’un, comme le prouve l’hymne « Flower of Scotland », entonné à plein poumons lors des soirées magiques à Hampden Park.
Cette fois, le rêve est permis : la sélection écossaise, que la presse nationale présente déjà comme la « meilleure Tartan Army de l’histoire », aligne des joueurs de premier plan évoluant en Premier League, en Championship et dans les grands clubs écossais. À l’image des Italiens Billy Gilmour (Naples) et Lewis Ferguson, l’effectif possède un niveau de qualité incontestable. Hier matin, l’aéroport d’Heathrow, le plus grand de Londres, était rempli de membres de la Tartan Army, le cœur coloré et pittoresque des supporters écossais, reconnaissables à leur kilt à carreaux et à leurs chaussettes remontées sous le genou : cette fois, le rêve est d’aller au bout.