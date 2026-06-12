Kylian Mbappé, star de l'équipe de France, qui aborde la Coupe du monde 2026 en tant que l'un des grands favoris, a accordé un entretien à la chaîne française M6. Au cours de cet échange, l'attaquant a évoqué l'avenir de l'actuel sélectionneur, Didier Deschamps, qui cédera son poste à Zinédine Zidane après la compétition.
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Mbappé rejette l'idée de voir Deschamps prendre les commandes de la Nazionale : « Ce serait dommage, c'est l'un des nôtres, c'est un Français. »
Deschamps ne lâche rien
« J’arrêterai le plus tard possible. Exercer ce métier est ma source d’adrénaline, et tant que je me sentirai capable de le faire, je continuerai. Je ne suis pas du genre à vivre sans savoir ce que je ferai le lendemain, même si cela ne m’empêcherait pas de faire une pause si nécessaire », avait déclaré Deschamps. Le championnat italien demeure de grande qualité, avec de nombreux entraîneurs et joueurs de haut niveau. « Je constate que de nombreux entraîneurs ayant un passé spécifique avec certains clubs finissent par entraîner d’autres équipes. » Reste à savoir si, plutôt que de rejoindre un club transalpin, Deschamps pourrait un jour prendre les commandes de la Nazionale. Une perspective que Mbappé ne verrait pas d’un bon œil.
Les propos de Mbappé
« Je le vois sourire », a expliqué Mbappé, sur un ton léger, « et il est aussi plus souple. Dans le passé, je l’ai connu plus dur, mais sa force, c’est de savoir s’adapter aux nouvelles générations. Ce n’est pas facile, mais il n’a jamais changé son message. Nous nous efforçons d’exploiter au mieux sa présence et de lui rendre hommage en gagnant à sa manière. J’espère toutefois qu’il n’entraînera pas d’autres sélections nationales ; j’ai vu que l’Italie était évoquée, ce serait dommage. Didier est français, il est des nôtres, je mets donc pression sur lui pour qu’il se limite à des clubs à l’avenir. Laissons l’Italie aux Italiens. »