Mbappé rejette l'idée de voir Deschamps prendre les commandes de la Nazionale : « Ce serait dommage, c'est l'un des nôtres, c'est un Français. »

« J’arrêterai le plus tard possible. Exercer ce métier est ma source d’adrénaline, et tant que je me sentirai capable de le faire, je continuerai. Je ne suis pas du genre à vivre sans savoir ce que je ferai le lendemain, même si cela ne m’empêcherait pas de faire une pause si nécessaire », avait déclaré Deschamps. Le championnat italien demeure de grande qualité, avec de nombreux entraîneurs et joueurs de haut niveau. « Je constate que de nombreux entraîneurs ayant un passé spécifique avec certains clubs finissent par entraîner d’autres équipes. » Reste à savoir si, plutôt que de rejoindre un club transalpin, Deschamps pourrait un jour prendre les commandes de la Nazionale. Une perspective que Mbappé ne verrait pas d’un bon œil.



