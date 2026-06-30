Mbappé, records et émotion : ses buts et son étreinte avec Deschamps

Kylian Mbappé se sent comme chez lui en Coupe du monde. Champion en 2018, vice-champion en 2022 avec un triplé en finale, il confirme son statut. Lors de la Coupe du monde 2026, en seulement quatre rencontres, le numéro 10 français a déjà trouvé le chemin des filets à six reprises, égalantainsi Lionel Messi : un doublé face au Sénégal, un autre contre l’Irak, un match sans but face à la Norvège, puis un nouveau doublé lors de la victoire 3-0 des Bleus contre la Suède en seizièmes de finale.
RECORD
Grâce à son doublé ce soir en seizièmes de finale contre la Suède, le joueur né en 1998 totalise désormais 18 buts en 18 matchs de Coupe du monde et devient ainsi le joueur ayant inscrit le plus de buts en matches à élimination directe de l’histoire de la compétition : Avec 10 buts en neuf rencontres à élimination directe, il dépasse désormais Leônidas et Ronaldo, bloqués à 8 unités.