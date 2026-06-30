Mbappé, records et émotion : ses buts et son étreinte avec Deschamps

Avec 18 buts au compteur, Mbappé n’est plus qu’à une longueur du détenteur du record, Lionel Messi, auteur de 19 réalisations dont 6 dans cette édition.





Au-delà des chiffres, on retiendra également de la prestation de Mbappé contre la Suède l'étreinte qu'il a donnée à Didier Deschamps après son premier but. Une étreinte particulière pour le sélectionneur, de retour sur le banc aujourd'hui après s'être rendu en France pour les funérailles de sa mère.



