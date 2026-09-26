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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Mbappé, lésion au tendon : mauvais pressentiments, le Real Madrid inquiet, il pourrait manquer la Roma et le Clasico contre le FC Barcelone ?

Kylian Mbappé
France
Real Madrid

Le numéro 10 de l’équipe de France s’est blessé contre la Turquie : combien de matches devra-t-il manquer ?

La France et le Real Madrid sont inquiets pour l’état de Kylian Mbappé, qui s’est blessé lors du match remporté vendredi soir par l’équipe de France contre la Turquie. « La blessure de Mbappé n’annonce rien de bon, il devra rentrer à Madrid » : Zinedine Zidane, hier soir pour ses débuts sur le banc des Bleus, lors du match gagné 1-0 justement grâce à un but de Mbappé, s’était exprimé ainsi au terme de la rencontre disputée à l’Al Kocaeli Stadium. D’abord le but, puis la blessure pour le numéro 10 : Mbappé a inscrit le premier but de l’ère Zidane sur le banc de la France, débloquant ce match de Ligue des nations contre la Turquie, mais il a été contraint de quitter le terrain en raison d’une douleur au genou gauche.


Quelques heures plus tard est arrivé le communiqué de la fédération française confirmant la blessure au genou gauche : « Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour le reste du rassemblement. Bon rétablissement Kylian ».


Mbappé devra donc manquer les matches contre la Belgique (28 septembre), l’Italie (2 octobre) et encore la Belgique (5 octobre).

  • Le Real Madrid est inquiet. Mauvaises sensations

    Naturellement, l’inquiétude est aussi très grande à Madrid, où le Real de José Mourinho est attendu par une série de matches importants après la trêve, une séquence qui connaîtra son point culminant le 25 octobre, lors du Clasico contre le FC Barcelone. Le calendrier du Real Madrid, après la trêve, prévoit les rendez-vous suivants : Villarreal (10 octobre), Roma (14 octobre), Séville (18 octobre), Leipzig (21 octobre), Barcelone (25 octobre). Le phénomène français parviendra-t-il à récupérer pendant la trêve, ou devra-t-il aussi manquer certains de ces rendez-vous ? Parmi les observateurs intéressés, il y a évidemment aussi la Roma, qui accueillera le Real Madrid à l’Olimpico lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.


    En attendant un bulletin officiel de la part du Real Madrid, la presse espagnole, et en particulier As, parle de « mauvaises sensations ».


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  • BALLON D’OR

    La préoccupation de Mbappé concerne, au-delà du Real Madrid, également le Ballon d’Or, prestigieux objectif individuel pour lequel Mbappé est en lice avec Yamal, Kane et quelques autres. Le Français, ces derniers jours, n’a pas caché son désir de remporter le Ballon d’Or et les prochains matches auraient été une bonne occasion de tenter de convaincre ceux qui, parmi les votants, étaient encore indécis.

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