La France et le Real Madrid sont inquiets pour l’état de Kylian Mbappé, qui s’est blessé lors du match remporté vendredi soir par l’équipe de France contre la Turquie. « La blessure de Mbappé n’annonce rien de bon, il devra rentrer à Madrid » : Zinedine Zidane, hier soir pour ses débuts sur le banc des Bleus, lors du match gagné 1-0 justement grâce à un but de Mbappé, s’était exprimé ainsi au terme de la rencontre disputée à l’Al Kocaeli Stadium. D’abord le but, puis la blessure pour le numéro 10 : Mbappé a inscrit le premier but de l’ère Zidane sur le banc de la France, débloquant ce match de Ligue des nations contre la Turquie, mais il a été contraint de quitter le terrain en raison d’une douleur au genou gauche.





Quelques heures plus tard est arrivé le communiqué de la fédération française confirmant la blessure au genou gauche : « Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour le reste du rassemblement. Bon rétablissement Kylian ».





Mbappé devra donc manquer les matches contre la Belgique (28 septembre), l’Italie (2 octobre) et encore la Belgique (5 octobre).