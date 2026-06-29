Cet incident a valu à Valverde et à Chouamini une amende, mais il a aussi ravivé les doutes sur la capacité du milieu uruguayen à porter le brassard de capitaine.

Selon les journalistes Alberto Perero et Santi Segurola, qui se sont exprimés sur Radio Onda Cero, « les inquiétudes du président du Real Madrid, Florentino Pérez, concernant la place de Valverde au sein de l’équipe, l’ont poussé à envisager des changements au niveau de la hiérarchie ».

Ils ont affirmé lors de leur intervention dans l’émission RadioEstadio Noche : « J’ai l’impression qu’il y a actuellement un débat autour du brassard de capitaine à Madrid. Florentino n’est absolument pas convaincu de l’idée de confier le brassard de capitaine à Valverde. »