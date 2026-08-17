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Mbappé et Haaland se partagent la première place ! Les notes d’EA FC 27 dévoilées, alors que Messi reçoit un énorme boost et qu’une star de Liverpool subit une rétrogradation brutale
Mbappé et Haaland montrent la voie au sommet
Kylian Mbappe a conservé sa place de joueur masculin le mieux noté ex aequo avec une note générale de 91, mais au lieu d’être rejoint par Mohamed Salah, il est désormais rejoint par Erling Haaland, qui est passé de 90 à 91. La superstar du Real Madrid et la machine à buts de Manchester City sont les deux seuls hommes à atteindre la barre des 91 cette année, s’imposant comme le duo de référence à battre dans l’arène virtuelle.
Derrière le duo de tête, le vivier de talents reste incroyablement profond, avec plusieurs stars bloquées à une note générale de 90. Le patron du milieu de terrain de Manchester City, Rodri, et Ousmane Dembele du Paris Saint-Germain font partie de ceux qui ne sont qu’à un seul point des leaders. Ils sont rejoints dans le club des 90 par Harry Kane du Bayern Munich et le très prometteur Michael Olise, qui a bénéficié d’une énorme revalorisation de quatre points après son début de vie explosif en Bavière.
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Gros bonds pour Messi et Fernandes, tandis que Van Dijk recule
L’un des plus grands sujets de discussion de cette révélation est le retour en force de Lionel Messi. L’icône de l’Inter Miami remonte à une note générale de 89 après avoir été à 86 grâce à ses exploits en Coupe du monde avec l’Argentine, preuve que la classe est bien permanente, même au crépuscule de sa carrière. Il est rejoint à 89 par Bruno Fernandes, joueur de la saison en Premier League, récompensé par une hausse de 87 à 89 après avoir guidé Manchester United vers un retour en Ligue des champions.
Cependant, ce n’est pas une bonne nouvelle pour tout le monde en Premier League. Dans une décision qui a déjà provoqué une vive controverse parmi les fidèles d’Anfield, le capitaine de Liverpool Virgil van Dijk a vu sa note générale baisser de deux points, passant de 90 à 88. Il s’agit d’un recul rare pour le défenseur néerlandais, qui reste malgré cette baisse l’un des joueurs les mieux notés à son poste. Parmi les autres noms notables dans la catégorie des 88 figurent le duo défensif d’Arsenal William Saliba et Declan Rice, ainsi que Joshua Kimmich, du Bayern Munich, et Luis Diaz.
Putellas maintient sa domination dans le football féminin
Chez les femmes, la nouvelle recrue de London City Lionesses, Alexia Putellas, reste la joueuse la mieux notée avec une note générale de 91, poursuivant sa série en tant que talent numéro un de la base de données féminine. Putellas, malgré son récent départ de Barcelone pour la WSL, reste la référence absolue en matière de qualité technique dans le jeu. Elle conserve une courte avance sur la lauréate du Ballon d'Or Aitana Bonmati, qui est passée de 91 à 90 après une saison perturbée par les blessures. Malgré cette légère baisse, la star de Barcelone reste un point de repère pour tout amateur d'Ultimate Team à la recherche de créativité au milieu de terrain.
Khadija Shaw de Manchester City rejoint l'élite avec une note de 90, après avoir mené son club au titre de Women's Super League. Sa domination dans le jeu aérien et son sens du but ont enfin été récompensés par une note de classe mondiale. Sa coéquipière à City, Yui Hasegawa, a elle aussi été récompensée pour son intelligence tactique, en bénéficiant d'une nette progression, passant de 85 à 88 au général. La Women's Super League est bien représentée dans les hautes sphères, ce qui souligne la stature mondiale grandissante du championnat d'Angleterre au sein de l'écosystème EA FC.
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Déclassements choc et la route vers le lancement
Il y a toutefois une baisse surprise, de 89 à 88, pour Alessia Russo d'Arsenal, malgré son meilleur total en carrière sur une saison avec 24 buts toutes compétitions confondues. De nombreux supporters s'attendaient à voir l'internationale anglaise grimper davantage après sa forme prolifique avec Arsenal, mais EA a choisi une légère réduction de ses statistiques de base. Pendant ce temps, Claudia Pina de Barcelone a bénéficié d'une hausse de trois points, de 86 à 89, rejoignant ainsi ses coéquipières Ewa Pajor (de 88 à 89) et Caroline Graham Hansen (de 90 à 89) dans une redoutable ligne d'attaque pour le géant catalan.
Avec ce premier top 27 désormais dévoilé, le compte à rebours avant la sortie complète est bien lancé. EA a confirmé que la base de données complète de plus de 21 000 joueurs sera révélée par étapes tout au long de la semaine, avec la Premier League, la Liga et la Bundesliga. Le lancement officiel est prévu pour le 25 septembre, même si ceux qui optent pour l'Ultimate Edition pourront commencer leur aventure une semaine plus tôt, le 18 septembre.
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