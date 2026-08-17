Kylian Mbappe a conservé sa place de joueur masculin le mieux noté ex aequo avec une note générale de 91, mais au lieu d’être rejoint par Mohamed Salah, il est désormais rejoint par Erling Haaland, qui est passé de 90 à 91. La superstar du Real Madrid et la machine à buts de Manchester City sont les deux seuls hommes à atteindre la barre des 91 cette année, s’imposant comme le duo de référence à battre dans l’arène virtuelle.

Derrière le duo de tête, le vivier de talents reste incroyablement profond, avec plusieurs stars bloquées à une note générale de 90. Le patron du milieu de terrain de Manchester City, Rodri, et Ousmane Dembele du Paris Saint-Germain font partie de ceux qui ne sont qu’à un seul point des leaders. Ils sont rejoints dans le club des 90 par Harry Kane du Bayern Munich et le très prometteur Michael Olise, qui a bénéficié d’une énorme revalorisation de quatre points après son début de vie explosif en Bavière.