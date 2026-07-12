Dans le football, certaines histoires ne se mesurent pas à l’aune des statistiques : ce sont les petits détails et les hasards qui, avec le temps, deviennent légende.

Lors de la Coupe du monde 2026, Lamine Yamal s’impose comme l’un des protagonistes les plus fascinants. Plongé au cœur d’un affrontement générationnel, il fait l’objet de comparaisons permanentes entre passé, présent et avenir.

Ce jeune Espagnol, qui n’a pas encore fêté ses vingt ans, ne dispute pas seulement la compétition pour conquérir la gloire avec sa sélection : il s’inscrit désormais dans un scénario aux enjeux bien plus vastes pour les supporters du FC Barcelone et les admirateurs de Lionel Messi, son nom étant désormais associé à un parcours qui pourrait le mener à croiser son premier modèle en finale de la Coupe du monde.