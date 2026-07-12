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Mbappé entre en scène… Yamal sera-t-il le « joker » de la dernière danse de Messi ?

FEATURES
L. Yamal
L. Messi
C. Ronaldo
Kylian Mbappé
France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
Espagne
Argentine
Portugal
France
É.-U.

Une lutte acharnée dans les derniers mètres de la Coupe du monde

Dans le football, certaines histoires ne se mesurent pas à l’aune des statistiques : ce sont les petits détails et les hasards qui, avec le temps, deviennent légende.

Lors de la Coupe du monde 2026, Lamine Yamal s’impose comme l’un des protagonistes les plus fascinants. Plongé au cœur d’un affrontement générationnel, il fait l’objet de comparaisons permanentes entre passé, présent et avenir.

Ce jeune Espagnol, qui n’a pas encore fêté ses vingt ans, ne dispute pas seulement la compétition pour conquérir la gloire avec sa sélection : il s’inscrit désormais dans un scénario aux enjeux bien plus vastes pour les supporters du FC Barcelone et les admirateurs de Lionel Messi, son nom étant désormais associé à un parcours qui pourrait le mener à croiser son premier modèle en finale de la Coupe du monde.

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    Tout commence par le portail de Ronaldo

    L'histoire de Yamal a véritablement commencé lors des phases à élimination directe, lorsqu'il a affronté le Portugal de Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale, lors d'un match hautement symbolique, puisqu'il s'agissait d'une confrontation entre l'un des plus grands joueurs de l'histoire et un talent incarnant la nouvelle génération.

    Yamal et ses coéquipiers ont alors éliminé la sélection portugaise, contraignant Ronaldo à quitter la Coupe du monde dans l’amertume.

    Sur le plan symbolique, l’élimination de Ronaldo a résonné avec force chez les supporters de Messi, tant la rivalité entre les deux hommes a marqué une époque du football avant que la nouvelle génération ne commence à écrire sa propre histoire.

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  • FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    Face à Mbappé… Un duel entre un héritier désigné et un modèle à suivre.

    Le prochain match de Yamal revêt un caractère particulier : il l’oppose à Kylian Mbappé et à l’équipe de France dans une rencontre qui pourrait décider de l’adversaire du finaliste de la Coupe du monde.

    Mbappé, qui a toujours affiché son admiration pour Cristiano Ronaldo et l’a toujours considéré comme son modèle dans le monde du football, se retrouve face au joueur qui a mis fin au parcours de son idole dans la compétition, lors d’un affrontement chargé de symbolisme bien au-delà du terrain.

    De son côté, Yamal aborde la rencontre comme l’un des visages emblématiques de la nouvelle génération ; il incarne l’héritage et la philosophie du FC Barcelone, tout en entretenant un lien particulier avec les supporters qui y voient le prolongement des grandes stars qui l’ont précédé, au premier rang desquelles Lionel Messi.

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    Une photo de Messi et Yamal… D’un cliché historique au rêve de la Coupe du monde

    Aucune image ne synthétise mieux la relation symbolique entre Messi et Yamal que ce cliché célèbre où la star argentine pose avec le jeune joueur espagnol, alors encore bébé. Au fil des années, cette scène est devenue l’une des plus partagées de l’histoire du football.

    Devenu entre-temps une star mondiale, le jeune Espagnol évolue désormais sur la plus grande scène du football et rêve d’affronter l’homme qui l’a inspiré depuis son plus jeune âge.

    Yamal n’a pas caché son envie d’affronter Messi en finale de la Coupe du monde, un face-à-face que beaucoup comparent à un scénario de cinéma : la légende qui a marqué l’histoire contre le jeune talent déterminé à écrire l’avenir.

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  • Messi attend… et le chemin passe par Mbappé

    De l'autre côté du tableau, l'Argentine de Messi poursuit sa route vers la finale, un parcours qui pourrait offrir aux supporters l'occasion d'assister à l'un des chocs les plus attendus de l'histoire de la Coupe du monde.

    Avant que ce scénario ne se concrétise, Yamal doit d’abord éliminer l’équipe de France, où Mbappé et ses coéquipiers lui barrent la route d’un potentiel affrontement historique.

    Une victoire sur les Bleus vaudrait bien plus qu’une simple qualification : elle propulserait Yamal dans les annales comme le joueur ayant successivement éliminé Ronaldo puis surpassé Mbappé, avant un éventuel rendez-vous avec son compatriote argentin, à condition que ce dernier dispose de l’Angleterre.

  • Pour Lamin Yamal, la Coupe du monde 2026 n’est plus seulement une quête de gloire avec la sélection espagnole : son parcours s’est transformé en un scénario riche en rebondissements, lié à la rivalité de la génération précédente entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, puis au nouveau duel face à Kylian Mbappé. Au vu de la puissance des équipes encore en lice, la France, emmenée par Mbappé, apparaît comme l’un des obstacles les plus redoutables pour n’importe quel adversaire. Les Bleus disposent en effet d’un effectif composé des plus grandes stars mondiales, et leur capitaine cherche à écrire une autre histoire après avoir passé des années à courir après l’héritage de Messi. Mbappé avait été l’un des principaux rivaux de Messi lors de la dernière Coupe du monde, les deux hommes s’étant affrontés en finale de l’édition 2022. L’Argentin avait alors remporté le titre à l’issue de l’un des plus grands matchs de l’histoire de la compétition, privant ainsi la star française d’un deuxième sacre mondial. Aujourd’hui, Mbappé aborde la compétition avec une motivation renouvelée : il veut incarner la génération qui mettra fin à l’ère Messi et ouvrira un nouveau chapitre. Sur sa route, le prodige catalan pourrait toutefois jouer les trouble-fête. Après avoir contribué à l’élimination de Cristiano Ronaldo, le jeune Barcelonais se retrouve face à un défi encore plus redoutable : croiser Mbappé, l’un des grands rivaux de Messi ces dernières années.

    Le parcours de Lamine Yamal à la Coupe du monde 2026 dépasse la simple quête de gloire avec la sélection espagnole : il s’est mué en un scénario riche en rebondissements, lié à la rivalité de la génération précédente entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, puis au nouveau duel face à Kylian Mbappé.

    Au vu de la puissance des équipes encore en lice, la France, emmenée par Mbappé, apparaît comme l’un des obstacles les plus redoutables pour n’importe quel adversaire. Les Bleus disposent en effet d’un effectif composé des plus grandes stars mondiales, et leur capitaine cherche à écrire une autre histoire après avoir passé des années à courir après l’héritage de Messi.

    Mbappé fut l’un des principaux rivaux de Messi lors de la dernière Coupe du monde, les deux hommes s’étant affrontés en finale de l’édition 2022. L’Argentin avait alors remporté le titre à l’issue de l’un des plus grands matchs de l’histoire de la compétition, privant ainsi la star française d’un deuxième sacre mondial.

    Aujourd’hui, Mbappé aborde l’épreuve avec une motivation renouvelée : il veut incarner la génération qui mettra fin à l’ère Messi et ouvrira un nouveau chapitre. Sur sa route, le prodige catalan, symbole de l’héritage barcelonais et du style de jeu associé à Messi, pourrait bien jouer les trouble-fête.

    Après avoir contribué à l’élimination de Cristiano Ronaldo, le jeune Barcelonais se dresse désormais face à un obstacle encore plus redoutable : Mbappé, rival de longue date de Messi.

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