Les buts de Mbappé et d'Ekitike ont scellé l'issue du match amical de prestige entre le Brésil et la France, disputé au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts, aux États-Unis. L'attaquant du Real Madrid a livré une excellente performance, ouvrant le score en première mi-temps grâce à un superbe but sur une passe décisive de Dembélé, son rival en Liga au FC Barcelone. Du côté des Verdeoro, c'est Bremer qui a marqué.
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Mbappé-Ekitike : la France bat le Brésil lors d'un match amical aux États-Unis. Upamecano est expulsé, Bremer marque
LE MATCH
Même s'il s'agissait d'un match amical, la rencontre entre le Brésil et la France a été un véritable match. Les deux équipes nationales n'ont pas ménagé leurs efforts, avec un Mbappé en grande forme. Son lob parfait, à la 32e minute, a permis de débloquer la situation sur une passe en profondeur de Dembélé.
En deuxième mi-temps, la situation s'est compliquée pour la France avec l'expulsion d'Upamecano pour une faute sur Wesley, le joueur de la Roma. Les Bleus ont toutefois trouvé la force de porter le score à 2-0 grâce à Ekitiké à la 65e minute, avant que le but de Bremer, à la 78e, ne relance le match. Les Verdeoro ont tout tenté, mais n'ont pas réussi à trouver le but de l'égalisation.