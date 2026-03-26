Même s'il s'agissait d'un match amical, la rencontre entre le Brésil et la France a été un véritable match. Les deux équipes nationales n'ont pas ménagé leurs efforts, avec un Mbappé en grande forme. Son lob parfait, à la 32e minute, a permis de débloquer la situation sur une passe en profondeur de Dembélé.

En deuxième mi-temps, la situation s'est compliquée pour la France avec l'expulsion d'Upamecano pour une faute sur Wesley, le joueur de la Roma. Les Bleus ont toutefois trouvé la force de porter le score à 2-0 grâce à Ekitiké à la 65e minute, avant que le but de Bremer, à la 78e, ne relance le match. Les Verdeoro ont tout tenté, mais n'ont pas réussi à trouver le but de l'égalisation.