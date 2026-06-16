L’Uruguay a connu une première mi-temps frustrante à Miami et a concédé l’ouverture du score juste avant la pause. Bien organisés défensivement, les Saoudiens ont contenu Núñez, poussant Bielsa à le remplacer à la mi-temps après une prestation trop discrète. Le match s’est débloqué à la 41^e minute : la tête de Mohamed Kanno a été repoussée par Fernando Muslera, mais Al-Amri a été le plus rapide sur le ballon relâché et a marqué à bout portant, offrant à l’Arabie saoudite un avantage inattendu.

Plus entreprenant après la pause, l’Uruguay a profité des changements de Bielsa pour imposer son rythme. Portés par Federico Valverde, les Celestes ont exercé une pression constante. Leur abnégation a été récompensée à la 80^e minute : Mohammed Al-Owais a repoussé un coup de tête, mais Araujo a suivi pour convertir le rebond depuis un angle fermé et égaliser.