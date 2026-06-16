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Maxi Araujo a offert à l’Uruguay un match nul arrachée dans les dernières secondes face à l’Arabie saoudite, lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde, tandis que Darwin Núñez, en difficulté, était remplacé à la mi-temps
L'Arabie saoudite a puni une sélection uruguayenne trop timide, avant que Araujo ne réduise finalement l'écart.
L’Uruguay a connu une première mi-temps frustrante à Miami et a concédé l’ouverture du score juste avant la pause. Bien organisés défensivement, les Saoudiens ont contenu Núñez, poussant Bielsa à le remplacer à la mi-temps après une prestation trop discrète. Le match s’est débloqué à la 41^e minute : la tête de Mohamed Kanno a été repoussée par Fernando Muslera, mais Al-Amri a été le plus rapide sur le ballon relâché et a marqué à bout portant, offrant à l’Arabie saoudite un avantage inattendu.
Plus entreprenant après la pause, l’Uruguay a profité des changements de Bielsa pour imposer son rythme. Portés par Federico Valverde, les Celestes ont exercé une pression constante. Leur abnégation a été récompensée à la 80^e minute : Mohammed Al-Owais a repoussé un coup de tête, mais Araujo a suivi pour convertir le rebond depuis un angle fermé et égaliser.
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Núñez muselé par l’Arabie saoudite
Le principal sujet de discussion a porté sur la décision de Bielsa de remplacer Nunez à la mi-temps. L'attaque uruguayenne a manqué de fluidité en première période, et les changements effectués à la mi-temps ont immédiatement renforcé la menace offensive de l'équipe. De son côté, l'Arabie saoudite a une nouvelle fois livré une prestation disciplinée en Coupe du monde. Son organisation défensive a longtemps mis l'Uruguay en difficulté et lui a permis de rester dans la course face à l'une des meilleures équipes d'Amérique du Sud.
Al-Owais s'est révélé décisif, permettant aux deux équipes de partager les points.
Al-Owais a été décisif dans l'obtention du point par l'Arabie saoudite. Le gardien a multiplié les arrêts déterminants tout au long de la rencontre, notamment une parade du bout des doigts qui a repoussé sur le poteau une frappe puissante de Manuel Ugarte peu après l'heure de jeu.
Il a ensuite contrarié les Uruguayens dans les dernières minutes, repoussant une frappe de Valverde dans le temps additionnel alors que l’Arabie saoudite tenait bon. Bien que l’Uruguay ait dominé une grande partie de la seconde période, il lui a manqué le mordant attendu d’une équipe considérée comme l’une des favorites pour se qualifier facilement dans ce groupe.
Pour l’Arabie saoudite, ce match nul est un résultat encourageant qui maintient intacte la qualification pour les huitièmes de finale. L’Uruguay, de son côté, peut se satisfaire d’avoir évité la défaite après une première sortie peu convaincante.
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La pression s’intensifie sur l’Uruguay, qui doit relever son niveau de jeu.
L'Arabie saoudite cherchera à capitaliser sur ce point durement acquis et à maintenir son élan lors de son prochain match du groupe H face à l'Espagne, le 21 juin. L'Uruguay, de son côté, devra se remettre en selle et élever son niveau de jeu pour préserver ses chances de qualification pour les huitièmes de finale. L'équipe de Bielsa affrontera ensuite le Cap-Vert au Miami Stadium.