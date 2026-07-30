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Maxence Lacroix signe ! Chelsea annonce le recrutement à 52 M£ du joueur de Crystal Palace alors que le défenseur affirme avoir « le même désir » que son nouvel entraîneur Xabi Alonso
Chelsea boucle le transfert de Lacroix
Chelsea a officiellement confirmé la signature de Lacroix en provenance de Palace dans le cadre d’un accord dont le montant serait d’environ 52 millions de livres sterling. Le défenseur central de 26 ans a signé un contrat de longue durée à Stamford Bridge jusqu’en 2032. Lacroix devient la dernière recrue majeure de Chelsea, qui se prépare pour la saison 2026-2027 sous les ordres du nouvel entraîneur principal Alonso. Le défenseur central rejoindra immédiatement ses nouveaux coéquipiers avant leurs prochains matches de pré-saison.
Ambition partagée avec Alonso
S’exprimant à son arrivée à Stamford Bridge, Lacroix a fait part de sa fierté de rejoindre le géant londonien et a mis en avant des échanges positifs avec Alonso. Le défenseur français a révélé que son ambition personnelle correspond à la vision exposée par l’entraîneur espagnol.
« Je suis vraiment heureux de faire partie de ce magnifique club », a-t-il confié. « Tout le monde connaît la légende de Chelsea, sa tradition de victoire, et en faire partie est un moment de fierté.
« Quand j’ai parlé avec l’entraîneur, j’ai vu que nous allions dans la même direction et que nous avions le même désir pour ce club. Nous voulons gagner. Quand vous voyez la qualité des joueurs ici, tout ce que nous avons autour du club, c’est quelque chose que nous pouvons accomplir. L’ambition est de remporter des trophées, et j’ai hâte d’y contribuer. »
Un trophée remporté à Selhurst Park
Lacroix arrive dans l’ouest de Londres avec le statut de l’un des défenseurs centraux les plus dominants du football européen. Au cours de ses deux saisons à Selhurst Park, il a disputé 98 matches et contribué à écrire une ère historique pour Crystal Palace. L’ancien pensionnaire du centre de formation de Sochaux a remporté la FA Cup, le Community Shield et la Ligue Conférence avec Crystal Palace.
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L’expérience de la Coupe du monde et l’avenir à Stamford Bridge
Les performances remarquables de Lacroix en club lui ont valu une première sélection en équipe de France A plus tôt cette année. Il a ensuite obtenu une place dans le groupe des Bleus pour la Coupe du monde, disputant trois matches alors que la France a terminé à la quatrième place. Son avenir étant désormais réglé jusqu'en 2032, Lacroix cherchera à solidifier l'arrière-garde de Chelsea après leurs prestations ouvertes en pré-saison. Sa présence défensive sera essentielle alors qu'Alonso cherche à bâtir un effectif solide capable de lutter pour des trophées sur tous les fronts.
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