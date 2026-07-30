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Maxence Lacroix a signé ! Chelsea annonce l’arrivée du défenseur en provenance de Crystal Palace, qui affirme avoir le « même désir » que son nouvel entraîneur Xabi Alonso
Chelsea boucle le transfert de Lacroix
Chelsea a officiellement confirmé la signature de Lacroix en provenance de Palace. Le défenseur central de 26 ans a signé un contrat de longue durée à Stamford Bridge jusqu'en 2032. Lacroix devient la dernière recrue majeure de Chelsea alors que le club prépare la saison 2026/27 sous les ordres du nouvel entraîneur principal Alonso. Le défenseur central rejoindra immédiatement ses nouveaux coéquipiers avant les prochains matches de présaison.
Ambition commune avec Alonso
S’exprimant à son arrivée à Stamford Bridge, Lacroix a fait part de sa fierté de rejoindre le géant londonien et a mis en avant des échanges positifs avec Alonso. Le défenseur français a révélé que son ambition personnelle correspond à la vision exposée par l’entraîneur espagnol.
« Je suis vraiment heureux de faire partie de ce magnifique club, a-t-il reconnu. Tout le monde connaît la légende de Chelsea, sa tradition de victoire, et en faire partie est un moment de fierté.
« Quand j’ai parlé avec l’entraîneur, j’ai vu que nous allions dans la même direction et que nous avions le même désir pour ce club. Nous voulons gagner. Quand on voit la qualité des joueurs ici, tout ce que nous avons autour du club, c’est quelque chose que nous pouvons accomplir. L’ambition est de remporter des trophées, et j’ai hâte d’y contribuer. »
Un titre remporté à Selhurst Park
Lacroix arrive dans l’ouest de Londres avec le statut de l’un des défenseurs centraux les plus dominants du football européen. Durant ses deux saisons à Selhurst Park, il a disputé 98 matches et contribué à écrire une page historique pour Crystal Palace. L’ancien joueur formé à Sochaux a remporté la FA Cup, le Community Shield et la Conference League avec Crystal Palace.
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L’expérience de la Coupe du monde et l’avenir à Stamford Bridge
Les performances exceptionnelles de Lacroix en club lui ont valu plus tôt cette année sa première sélection en équipe de France A. Il a ensuite obtenu une place dans le groupe des Bleus pour la Coupe du monde, où il a disputé trois matches alors que la France a terminé à la quatrième place. Son avenir étant désormais réglé jusqu’en 2032, Lacroix cherchera à solidifier l’arrière-garde de Chelsea après leurs prestations ouvertes durant la pré-saison. Sa présence défensive sera vitale alors qu’Alonso cherche à bâtir une équipe résiliente capable de lutter pour des trophées sur tous les fronts.
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