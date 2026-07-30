S’exprimant à son arrivée à Stamford Bridge, Lacroix a fait part de sa fierté de rejoindre le géant londonien et a mis en avant des échanges positifs avec Alonso. Le défenseur français a révélé que son ambition personnelle correspond à la vision exposée par l’entraîneur espagnol.

« Je suis vraiment heureux de faire partie de ce magnifique club, a-t-il reconnu. Tout le monde connaît la légende de Chelsea, sa tradition de victoire, et en faire partie est un moment de fierté.

« Quand j’ai parlé avec l’entraîneur, j’ai vu que nous allions dans la même direction et que nous avions le même désir pour ce club. Nous voulons gagner. Quand on voit la qualité des joueurs ici, tout ce que nous avons autour du club, c’est quelque chose que nous pouvons accomplir. L’ambition est de remporter des trophées, et j’ai hâte d’y contribuer. »



