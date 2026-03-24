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Max Dowman s'est dit convaincu qu'un « brillant » avenir l'attendait en équipe d'Angleterre, mais son ancien entraîneur met en garde contre le fait de « précipiter » les choses pour le jeune prodige d'Arsenal
Tuchel laisse la porte ouverte à la Coupe du monde
Tuchel a laissé entendre que Max Dowman, le jeune prodige d'Arsenal, restait en lice pour une place en Coupe du monde, bien qu'il n'ait pas été retenu dans la dernière sélection senior. Âgé de 16 ans, il a connu une ascension fulgurante à l'Emirates Stadium, devenant récemment le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League grâce à un but marqué contre Everton.
Si Dowman va pour l'instant poursuivre son développement avec les moins de 19 ans, Tuchel insiste sur le fait que le manque d'expérience du jeune joueur ne l'empêchera pas nécessairement de se rendre en Amérique du Nord cet été.
L'entraîneur allemand a déclaré : « Nous connaissons bien sûr tous ces jeunes joueurs. Nous les voyons tout comme vous. Pour l'instant, je pense qu'il est bien placé pour se battre pour obtenir du temps de jeu à Arsenal. Nous avons toujours la possibilité de le convoquer pour la Coupe du monde. »
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Carsley appelle à la patience face à ces talents « fantastiques »
Lee Carsley, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans et ancien entraîneur par intérim de l'équipe senior, partage l'enthousiasme de Tuchel, mais estime qu'il n'y a pas d'urgence à précipiter la progression du milieu de terrain. Carsley, qui a suivi l'évolution du joueur tout au long de son parcours dans les équipes de jeunes, a souligné que le temps jouait en faveur de l'adolescent, qui doit concilier le football et ses études.
« Je pense que Max a un avenir fantastique au niveau international », a déclaré Carsley aux journalistes. « Il est important de ne pas précipiter les choses. Il a une chose pour lui : le temps. Il jouera pour les moins de 19 ans, une étape vraiment importante. Espérons qu’ils se qualifient pour l’Euro et qu’il puisse éventuellement disputer la Coupe du monde des moins de 20 ans. »
Il a ajouté : « Je l’ai beaucoup vu jouer chez les moins de 17 ans, comme j’ai vu beaucoup d’autres joueurs. C’est un joueur très talentueux, il aura certainement sa chance à un moment ou à un autre. »
Une légende du football anglais donne son avis sur le débat autour de la question « trop tôt »
L'engouement autour de Dowman a inévitablement suscité des comparaisons avec d'anciennes sensations adolescentes, dont Michael Owen. Cependant, l'ancien lauréat du Ballon d'Or a averti que, bien que son talent soit évident, une sélection en équipe nationale pour la Coupe du monde 2026 pourrait être prématurée compte tenu de la richesse du vivier de talents dont dispose actuellement l'équipe d'Angleterre.
S'adressant à GOAL, Owen s'est demandé si une sélection pour la Coupe du monde n'arriverait pas trop tôt pour l'attaquant. « Max Dowman, qu'a-t-il joué ? Trois matchs en Premier League, en tant que remplaçant. Il devrait pratiquement débuter tous les matchs d'ici la fin de la saison et tout déchirer pour que l'on puisse justifier qu'il passe devant ce qui est probablement la partie la plus forte de notre équipe », a déclaré Owen.
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Parcours des jeunes talents de l'académie d'Arsenal
Alors que Dowman attend de faire ses débuts chez les seniors, son coéquipier à Arsenal, Myles Lewis-Skelly, a été intégré au groupe des moins de 21 ans. Le joueur de 19 ans, qui avait déjà participé au premier stage des seniors organisé par Tuchel, cherche à retrouver son élan après avoir vu son temps de jeu réduit sous les ordres de Mikel Arteta dans le nord de Londres ces derniers temps.
Carsley reste optimiste quant à l'avenir de l'arrière latéral, déclarant : « Il est très enthousiaste, très dévoué. Il est très motivé à l'idée de jouer avec les moins de 21 ans, d'accumuler du temps de jeu et, espérons-le, de faire progresser le groupe. Il possède évidemment toutes les qualités requises. Nous avons hâte de le voir jouer contre Andorre. Je pense qu’il est important que tout joueur évoluant en Premier League ou dans une équipe senior de haut niveau ait une chance d’attirer l’attention de Thomas, et Myles ne fera pas exception à la règle. »