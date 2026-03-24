Max Dowman s'est dit convaincu qu'un « brillant » avenir l'attendait en équipe d'Angleterre, mais son ancien entraîneur met en garde contre le fait de « précipiter » les choses pour le jeune prodige d'Arsenal

Tuchel a laissé entendre que Max Dowman, le jeune prodige d'Arsenal, restait en lice pour une place en Coupe du monde, bien qu'il n'ait pas été retenu dans la dernière sélection senior. Âgé de 16 ans, il a connu une ascension fulgurante à l'Emirates Stadium, devenant récemment le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League grâce à un but marqué contre Everton.

Si Dowman va pour l'instant poursuivre son développement avec les moins de 19 ans, Tuchel insiste sur le fait que le manque d'expérience du jeune joueur ne l'empêchera pas nécessairement de se rendre en Amérique du Nord cet été.

L'entraîneur allemand a déclaré : « Nous connaissons bien sûr tous ces jeunes joueurs. Nous les voyons tout comme vous. Pour l'instant, je pense qu'il est bien placé pour se battre pour obtenir du temps de jeu à Arsenal. Nous avons toujours la possibilité de le convoquer pour la Coupe du monde. »