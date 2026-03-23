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Max Dowman, jeune prodige de 16 ans de l'Arsenal, devrait-il faire partie de la sélection anglaise pour la Coupe du monde ? Michael Owen, ancienne star adolescente, répond à la question : « C'est trop tôt »
Dowman entre dans l'histoire, comme Owen l'avait fait autrefois
Owen a fait une entrée fracassante à Liverpool en mai 1997, en marquant dès ses débuts sous le maillot des Reds lors d’un match de Premier League contre Wimbledon. Un peu plus d’un an plus tard, à l’âge de 18 ans, il a pris d’assaut la phase finale de la Coupe du monde, devenant ainsi le plus jeune joueur anglais à faire ses débuts dans cette compétition, avant d’ouvrir son compteur de buts dans le tournoi contre la Roumanie et de marquer un but magnifique lors d’un match dramatique en huitièmes de finale contre l’Argentine.
Owen, qui allait devenir plus tard lauréat du Ballon d'Or, avait déjà une saison complète de football professionnel à son actif avant de fouler les plus grandes scènes sportives. Dowman, qui vient tout juste d'avoir 16 ans le soir du Nouvel An, n'en est pas encore là. Il n'a disputé que sept matchs avec Arsenal, dont trois en tant que remplaçant en Premier League.
Il est entré dans l’histoire en devenant le plus jeune buteur de cette division, grâce à un impressionnant but en contre contre Everton qui a réécrit les livres d’histoire. Son potentiel est évident pour tous, et certains suggèrent déjà qu’il pourrait être rapidement intégré dans les plans de Tuchel pour l’Angleterre.
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Une bonne décision ou prématurée ? Le point de vue d'Owen sur la sélection de Dowman en équipe d'Angleterre
Serait-ce la bonne décision ou une décision prise bien trop tôt pour un jeune qui fait encore partie de l'équipe des U19 des Young Lions pour l'instant ? Owen – ambassadeur officiel au Royaume-Uni de Casino.org, un site de comparaison de confiance qui met en avant les meilleurs casinos en ligne pour les joueurs britanniques – a déclaré à GOAL lorsqu'on lui a posé cette question : « S'ils sont assez bons, alors oui, cela ne me poserait aucun problème.
Évidemment, dire qu’il est assez bon est une chose, mais cela implique tout un tas d’autres critères à cocher. A-t-il accompli suffisamment de choses ? A-t-il fait suffisamment ? Eh bien, absolument pas encore. Je veux dire, est-ce qu’on parle de le faire jouer à la place d’un [Bukayo] Saka, d’un [Phil] Foden, d’un [Jude] Bellingham ou d’un Anthony Gordon ? On parle de joueurs qui ont plusieurs, plusieurs saisons à leur actif, qui ont fait leurs preuves à maintes reprises.
« Max Dowman, qu’est-ce qu’il a joué ? Trois matchs en Premier League, en tant que remplaçant. Il faudrait pratiquement qu’il soit titulaire à chaque match d’ici la fin de la saison et qu’il fasse des étincelles pour que l’on puisse justifier qu’il passe devant ce qui est probablement la partie la plus forte de notre équipe sur les ailes.
« Donc, même si je suis un grand admirateur et que j’ai hâte de voir la carrière fantastique qu’il pourrait avoir, c’est probablement – au vu de tout ce dont nous disposons – un peu trop tôt. »
D'autres devancent Dowman dans la hiérarchie
Pressé de questions pour savoir si une décision surprenante concernant Dowman pourrait être perçue comme un manque de reconnaissance envers les efforts de joueurs plus expérimentés – tels que le capitaine de West Ham, Jarrod Bowen, et l'ailier de Newcastle, Jacob Murphy, qui attend toujours sa première sélection –, Owen a ajouté : « C'est un jeu cruel. La vie peut être cruelle. Si quelqu’un est meilleur qu’un autre ou si quelqu’un a plus de chances de nous faire remporter la Coupe du monde qu’une autre personne, alors j’ai bien peur que ce soit pour cela que les sélectionneurs sont grassement payés : pour prendre ces décisions cruciales. Donc, à bien des égards, cela ne me pose aucun problème.
« Mais si les joueurs que vous avez mentionnés étaient plutôt moyens, alors on pourrait dire : “Eh bien, vous savez quoi, on ne va pas gagner avec untel de toute façon – ils sont moyens, autant prendre un risque”. Là, je comprends. Mais quelqu’un comme Jarrod Bowen, je veux dire, il est tout simplement exceptionnel. Je plaiderais vraiment pour faire jouer quelqu’un comme Jarrod Bowen. Je pense qu’il est vraiment bon. Si je ne le faisais pas débuter, je chercherais à le faire entrer en cours de match. Et puis il y a des joueurs comme Saka au poste de Dowman, et d’autres.
« Pour quelqu’un qui n’a disputé qu’une poignée de matchs, tous en tant que remplaçant, il faudrait qu’il soit titulaire à pratiquement chaque match d’Arsenal, qu’il fasse des étincelles, et là, on se dirait : “Oh mon Dieu, il faut prendre le risque, il faut le prendre”. Donc, dans l’état actuel des choses, je ne le ferais pas. Mais, comme je le dis, ce n’est pas une critique à son égard. J’ai vraiment hâte de voir comment sa carrière va évoluer. C’est évidemment un début formidable, mais il est encore très, très, très tôt. »
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Contrat professionnel : un avenir prometteur pour la jeune star Dowman
Arsenal aurait conclu un accord préliminaire avec Dowman, issu du centre de formation de Hale End, qui lui permettra de signer un contrat professionnel lorsqu'il aura 17 ans, à la fin de l'année civile.
D'ici là, il devrait avoir accumulé une bonne expérience en Premier League, tout en disputant des matchs de coupe nationale et de Ligue des champions, mais il reste à voir s'il aura déjà été sélectionné en équipe nationale senior.