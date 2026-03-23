Max Dowman, jeune prodige de 16 ans de l'Arsenal, devrait-il faire partie de la sélection anglaise pour la Coupe du monde ? Michael Owen, ancienne star adolescente, répond à la question : « C'est trop tôt »

Owen a fait une entrée fracassante à Liverpool en mai 1997, en marquant dès ses débuts sous le maillot des Reds lors d’un match de Premier League contre Wimbledon. Un peu plus d’un an plus tard, à l’âge de 18 ans, il a pris d’assaut la phase finale de la Coupe du monde, devenant ainsi le plus jeune joueur anglais à faire ses débuts dans cette compétition, avant d’ouvrir son compteur de buts dans le tournoi contre la Roumanie et de marquer un but magnifique lors d’un match dramatique en huitièmes de finale contre l’Argentine.

Owen, qui allait devenir plus tard lauréat du Ballon d'Or, avait déjà une saison complète de football professionnel à son actif avant de fouler les plus grandes scènes sportives. Dowman, qui vient tout juste d'avoir 16 ans le soir du Nouvel An, n'en est pas encore là. Il n'a disputé que sept matchs avec Arsenal, dont trois en tant que remplaçant en Premier League.

Il est entré dans l’histoire en devenant le plus jeune buteur de cette division, grâce à un impressionnant but en contre contre Everton qui a réécrit les livres d’histoire. Son potentiel est évident pour tous, et certains suggèrent déjà qu’il pourrait être rapidement intégré dans les plans de Tuchel pour l’Angleterre.