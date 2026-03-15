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Max Dowman, jeune prodige d'Arsenal, est comparé à Lionel Messi par John Terry, alors que la légende de Chelsea rend hommage à cet « incroyable » jeune de 16 ans qui vient d'entrer dans l'histoire de la Premier League
Un après-midi historique à l'Emirates
Le but de Dowman a été un moment de génie individuel. Alors qu'Everton se ruait vers l'avant pour tenter d'égaliser en fin de match sur un corner, le jeune joueur de 16 ans a mené une contre-attaque fulgurante. Il a fait preuve de puissance et de technique pour dévier le ballon de la tête et le faire passer devant Vitalii Mykolenko, avant de faire preuve d'un sang-froid hors du commun pour semer Kiernan Dewsbury-Hall grâce à un changement de direction fulgurant. Cette finition a consolidé sa place dans la légende de la Premier League, en battant le record du plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. Elle a couronné un après-midi où il a également joué un rôle crucial sur le premier but, démontrant sa polyvalence en s'écartant sur l'aile pour délivrer le centre qui a finalement permis à Gyokeres de trouver le chemin des filets.
- Getty Images Sport
Terry compare le joueur d'Arsenal qui a battu le record à Messi
Sur TikTok après le match, Terry a fait part de son admiration pour le milieu de terrain, se souvenant de la première fois où il l'avait vu jouer au centre de formation. « Max Dowman, quel joueur d'ailleurs, âgé de 16 ans, absolument incroyable », a déclaré Terry. « Je l’ai vu jouer contre Chelsea il y a environ un an et je n’ai jamais vu personne slalomer entre les joueurs comme lui, à part Messi. C’est une comparaison très, très audacieuse, mais ce garçon a un talent incroyable et jouera un rôle majeur dans l’avenir d’Arsenal, mais aussi de l’Angleterre. Un talent exceptionnel. C’est aussi une très, très grande victoire pour eux [Arsenal] aujourd’hui. »
L'« intuition » d'Arteta s'avère payante
L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a révélé après le match qu'il avait eu le sentiment profond de devoir donner sa chance à l'adolescent. Malgré l'enjeu considérable de ce choc de Premier League, l'Espagnol estimait que Dowman était prêt à relever les défis physiques et mentaux du football senior. Le jeune joueur a récompensé cette confiance en démantelant la défense d'Everton lors de son bref passage sur le terrain.
« Hier, il s'entraînait, tout comme ces derniers jours, et j'avais le sentiment intuitif que c'était le moment pour lui », a expliqué Arteta. « Probablement parce qu'il ne semble pas déconcerté par l'occasion, le moment, le contexte ou l'adversaire. Il joue tout simplement avec beaucoup de naturel. Il prend des décisions pour faire bouger les choses et ce qu'il a livré était incroyable. Je pense que c’est son caractère, sa personnalité et le fait qu’il ne semble pas se laisser déstabiliser par la pression, ses coéquipiers ou l’adversaire. J’ai vu beaucoup de joueurs talentueux, mais à 16 ans, très peu sont capables de gérer un tel niveau d’exigence. »
- AFP
Quelle suite pour Dowman et Arsenal ?
Alors qu'Arsenal est désormais bien en tête dans la course au titre de Premier League, Arteta doit gérer l'engouement suscité par son dernier prodige. Sa performance, qui lui a valu le titre d'homme du match contre Everton, a propulsé Dowman sous les feux de la rampe à l'échelle mondiale, et le défi consistera désormais à maintenir ce niveau de régularité alors que la pression de la course au titre s'intensifie. Arsenal accueillera ensuite le Bayer Leverkusen à l'Emirates Stadium mardi pour le match retour de son duel en Ligue des champions, avec pour objectif de se qualifier pour les quarts de finale après un match nul lors de la rencontre aller. Quatre jours plus tard, les Gunners se rendront à Wembley pour affronter Manchester City en finale de la Carabao Cup.
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