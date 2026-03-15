Max Dowman, jeune prodige d'Arsenal, est comparé à Lionel Messi par John Terry, alors que la légende de Chelsea rend hommage à cet « incroyable » jeune de 16 ans qui vient d'entrer dans l'histoire de la Premier League

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a révélé après le match qu'il avait eu le sentiment profond de devoir donner sa chance à l'adolescent. Malgré l'enjeu considérable de ce choc de Premier League, l'Espagnol estimait que Dowman était prêt à relever les défis physiques et mentaux du football senior. Le jeune joueur a récompensé cette confiance en démantelant la défense d'Everton lors de son bref passage sur le terrain.

« Hier, il s'entraînait, tout comme ces derniers jours, et j'avais le sentiment intuitif que c'était le moment pour lui », a expliqué Arteta. « Probablement parce qu'il ne semble pas déconcerté par l'occasion, le moment, le contexte ou l'adversaire. Il joue tout simplement avec beaucoup de naturel. Il prend des décisions pour faire bouger les choses et ce qu'il a livré était incroyable. Je pense que c’est son caractère, sa personnalité et le fait qu’il ne semble pas se laisser déstabiliser par la pression, ses coéquipiers ou l’adversaire. J’ai vu beaucoup de joueurs talentueux, mais à 16 ans, très peu sont capables de gérer un tel niveau d’exigence. »