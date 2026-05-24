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Max Dowman, jeune prodige d’Arsenal, bat un NOUVEAU record après avoir disputé son premier match en tant que titulaire en Premier League lors de la dernière journée de la saison 2025-2026
Un après-midi historique à Selhurst Park
La saison 2025-2026 restera gravée dans les annales d’Arsenal, et Dowman l’a conclue en établissant un nouveau record.
En entrant sur la pelouse dès le coup d’envoi face à Crystal Palace, à 16 ans et 144 jours, Dowman est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à débuter un match de Premier League. Cet exploit a d’autant plus marqué les esprits que l’équipe d’Arsenal a reçu une haie d’honneur au moment où les nouveaux champions ont fait leur entrée à Selhurst Park.
Grâce à cette performance, Dowman efface des tablettes le précédent record détenu par Jose Baxter, qui avait 16 ans et 198 jours lors de sa première titularisation avec Everton en 2008.
Formé à Arsenal, il a connu une ascension fulgurante sous la houlette d’Arteta, prouvant que l’âge n’est qu’un chiffre alors qu’il intégrait le groupe pro pour savourer le sacre.
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Battre tous les records
Sa titularisation contre Crystal Palace vient couronner une série d’exploits réalisés par le jeune joueur cette saison. En août 2025, il est devenu le plus jeune footballeur de l’histoire de la Premier League, à 15 ans et 235 jours. Il a ensuite confirmé son talent sur la scène européenne en novembre, devenant le plus jeune participant de la Ligue des champions à 15 ans et 308 jours.
En mars, le prodige a consolidé son statut en devenant le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League à 16 ans et 73 jours, grâce à une frappe remarquable contre Everton.
Avec désormais cinq apparitions en championnat à son actif, Dowman est officiellement champion d’Angleterre, bouclant ainsi une première saison professionnelle dont la plupart des joueurs de 16 ans ne peuvent que rêver.
La décision décevante de Tuchel
Malgré ses performances exceptionnelles en club, le jeune joueur de 16 ans ne figure pas dans les plans immédiats de Thomas Tuchel pour l’équipe nationale senior d’Angleterre. Alors que certains réclamaient son intégration express dans le groupe des Three Lions en vue de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur a préféré retenir son coéquipier d’Arsenal, Ethan Nwaneri, pour le stage de préparation senior à Miami.
L’entraîneur allemand a expliqué : « Nous emmènerons quelques jeunes joueurs qui s’entraîneront avec nous dans un effectif adapté à nos besoins, et nous avons deux matchs amicaux pour gérer le temps de jeu et la charge de travail des joueurs. »
- AFP
L'avenir des Gunners est en jeu
L’attention portée sur Dowman devrait encore croître alors qu’il s’apprête à profiter d’un repos bien mérité cet été. Même si le jeune Gunner ne prendra pas part à la tournée expérimentale de l’équipe senior d’Angleterre, son statut de pilier de l’avenir d’Arsenal est incontestable.
Aux côtés de Nwaneri, ce jeune de 16 ans appartient à un groupe de talents formés au club qui aspirent à jouer un rôle clé pour maintenir Arsenal au sommet du football anglais. Pour l’instant, il savoure un dimanche historique qui consacre sa place dans la légende de la Premier League.