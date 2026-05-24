La saison 2025-2026 restera gravée dans les annales d’Arsenal, et Dowman l’a conclue en établissant un nouveau record.

En entrant sur la pelouse dès le coup d’envoi face à Crystal Palace, à 16 ans et 144 jours, Dowman est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à débuter un match de Premier League. Cet exploit a d’autant plus marqué les esprits que l’équipe d’Arsenal a reçu une haie d’honneur au moment où les nouveaux champions ont fait leur entrée à Selhurst Park.

Grâce à cette performance, Dowman efface des tablettes le précédent record détenu par Jose Baxter, qui avait 16 ans et 198 jours lors de sa première titularisation avec Everton en 2008.

Formé à Arsenal, il a connu une ascension fulgurante sous la houlette d’Arteta, prouvant que l’âge n’est qu’un chiffre alors qu’il intégrait le groupe pro pour savourer le sacre.



