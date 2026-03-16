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Max Dowman et Rio Ngumoha sont trop exceptionnels pour que Thomas Tuchel puisse les ignorer : le sélectionneur anglais DOIT retenir ces jeunes stars pour les matchs amicaux de mars et leur donner leur chance pour la Coupe du monde

Thomas Tuchel dévoilera vendredi la composition de l'équipe d'Angleterre pour les matchs internationaux de mars, les Three Lions se réunissant une dernière fois avant la fin de la saison 2025-2026. Ce sera, en effet, la dernière occasion pour les joueurs en marge du groupe de faire leurs preuves sans craindre immédiatement de perdre leur place pour la Coupe du monde. Mais ce sera aussi la dernière occasion pour Tuchel de tester des schémas tactiques et des joueurs qui, selon lui, pourraient contribuer à remporter le trophée.

Tuchel a été recruté par la Fédération anglaise de football non seulement pour ses succès en club, mais aussi pour ses talents de tacticien avisé. Parmi les nombreuses équipes qu’il a entraînées, très peu se ressemblent, tant il est prêt à s’adapter aux besoins de son effectif.

Il devra peut-être s'adapter pour intégrer certains joueurs qui, jusqu'à présent, ne semblaient pas en lice pour la Coupe du monde, et ce, sans tarder. Le duo d'adolescents Max Dowman et Rio Ngumoha fait sensation respectivement à Arsenal et à Liverpool, et ils méritent au moins qu'on leur donne leur chance avant la grande fête de cet été en Amérique du Nord.

  • Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Recordman

    Chaque match que Dowman dispute sous les couleurs d'Arsenal s'accompagne généralement d'articles et de publications sur les réseaux sociaux affirmant qu'il est « entré dans l'histoire » ou qu'il a « battu un record ». Parmi toutes les prouesses accomplies jusqu'à présent au cours de sa très jeune carrière, celles de samedi ont été de loin les plus importantes.

    Alors que les Gunners étaient à égalité 0-0 contre Everton, Mikel Arteta a fait appel au jeune joueur de 16 ans dans l'espoir de faire basculer le match. C'est en effet un centre vicieux de l'ailier qui a permis à Viktor Gyokeres de marquer à la 89e minute, avant que le jeune lycéen ne devienne lui-même le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League grâce à un solo en fin de temps additionnel.

    Ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est qu'on aurait pu prévoir de loin que Dowman endosserait ce rôle. Lorsqu'il a joué avec l'équipe première cette saison, il avait tout d'une star prête pour la Premier League et la Ligue des champions.

    « Va faire ton truc et remporte-nous le match », a déclaré Arteta, expliquant que tel était le message qu’il avait adressé à Dowman depuis la ligne de touche. « Je lui ai dit que ce sont ces moments de la saison où quelque chose de spécial doit se produire, et il sait qu’il en a les capacités ; je dois donc lui donner l’occasion, et il sera à la hauteur.

    « J'avais probablement un pressentiment. Hier, il s'était entraîné ces derniers jours et j'avais le sentiment que c'était son moment. Probablement parce qu'il ne semble pas se laisser déstabiliser par l'occasion, le moment, le contexte ou l'adversaire. Il joue tout simplement de manière très naturelle. Il prend des décisions pour faire bouger les choses et ce qu'il a livré était incroyable. »

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  • Max Dowman Lionel MessiGetty/GOAL

    Le petit Messi anglais

    Tout ailier gaucher digne de ce nom finira inévitablement par être comparé à Lionel Messi à un moment ou à un autre de sa carrière. Dowman n’a même pas encore passé ses examens du GCSE, et pourtant, on le compare déjà à lui.

    La légende de Chelsea, John Terry, qui a affronté Messi à de nombreuses reprises au cours de sa brillante carrière au plus haut niveau, s'est exprimé sur les réseaux sociaux peu après la victoire d'Arsenal ce week-end : « Max Dowman, quel joueur d'ailleurs, âgé de 16 ans, absolument incroyable. Je l’ai vu jouer contre Chelsea il y a environ un an et je n’ai jamais vu personne slalomer entre les joueurs comme lui, à part Messi. C’est une comparaison très, très audacieuse, mais ce garçon a un talent indéniable et jouera un rôle majeur dans l’avenir d’Arsenal, mais aussi de l’Angleterre. Un talent exceptionnel. C’est aussi une très, très belle victoire pour eux [Arsenal] aujourd’hui. »

    De son côté, Wayne Rooney, l’un des premiers jeunes surdoués de la Premier League à l’âge de 16 ans, a déclaré à propos de Dowman : « D’après les matchs que j’ai vus, il semble ne pas se laisser affecter par la pression. Il récupère le ballon, il le garde, il attire les défenseurs, il va les affronter, et on voit clairement qu’il a confiance en lui.

    « Parfois, les gens pensent que profiter du succès, c’est de l’arrogance, mais je pense simplement que c’est comme ça aux États-Unis. Ils en profitent et ils le célèbrent. Alors quand on a un jeune comme lui qui émerge à 16 ans, il a clairement beaucoup de talent et on espère juste qu’il pourra aller de l’avant et réaliser ce potentiel. Laissons-le en profiter et aller s’exprimer. »

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    L'ascension de Rio

    Alors qu'Arsenal se rapproche du titre de Premier League, Liverpool, le champion sortant, peine à défendre son sac. Les Reds d'Arne Slot ne ressemblent en rien à l'équipe qui avait si facilement terminé première la saison dernière, et les points positifs se sont faits rares jusqu'à présent cette saison, Dominik Szoboszlai affirmant même que lui et ses coéquipiers devraient s'estimer heureux de pouvoir encore espérer une qualification pour la Ligue Europa Conférence à ce rythme.

    L'une des rares lueurs d'espoir a été Ngumoha. Les performances de Liverpool étant souvent lentes et passives, les supporters ont demandé à Slot d'accorder plus de temps de jeu au jeune de 17 ans, dont l'intrépidité s'est avérée être une bouffée d'air frais. Il n'a inscrit qu'un seul but chez les seniors – lors de ses débuts en Premier League contre Newcastle en août –, mais chaque fois qu'il est sur le terrain, il est impatient de faire bouger les choses.

    Prenez le match de dimanche contre Tottenham. La stratégie de Liverpool consistait presque systématiquement à isoler Ngumoha face à Pedro Porro, sachant pertinemment qu’il avait l’avantage sur le latéral droit titulaire espagnol à chaque fois. Lorsque l’adolescent a été remplacé pour le dernier tiers du match, la perplexité s’est emparée d’Anfield et les Reds ont fini par céder leur avance d’un but. Les champions de Premier League ont dépensé plus de 400 millions de livres sterling l'été dernier, et pourtant, ils comptent sur un adolescent pour débloquer le jeu.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Prêts pour les évasions

    Lorsque des joueurs de l'âge et du talent de Dowman et Ngumoha se révèlent, ils gravissent généralement plusieurs échelons à un rythme soutenu en très peu de temps.

    Prenons l'exemple de certains des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle : Erling Haaland a débuté la saison 2019-2020 comme le joueur du Red Bull Salzbourg le plus susceptible de percer, après n'avoir disputé que cinq matches l'année précédente, et il a terminé cette campagne en tant que joueur vedette du Borussia Dortmund ; Birmingham City a été raillé pour avoir retiré le maillot n° 22 de Jude Bellingham lors de son départ pour Dortmund, mais on a rapidement compris pourquoi les Blues avaient pris cette décision ; Kylian Mbappé était relativement inconnu à l'aube de la saison 2016-2017, qui a vu Monaco remporter le titre, mais il a rejoint le Paris Saint-Germain pour un montant à neuf chiffres 12 mois plus tard ; Lamine Yamal ne figurait même pas dans EA Sports FC lorsqu'il a remporté l'Euro 2024 avec l'Espagne.

    Vous voyez l'idée. La véritable crème de la crème des jeunes talents passe si naturellement au football senior qu'il est très facile d'oublier d'où ils viennent réellement. Nous ne disons pas que Dowman et Ngumoha seront nécessairement aussi bons que les joueurs cités, mais ils suivent des trajectoires similaires, voire meilleures.

  • Quarter Final England v Portugal: World Cup 2006Getty Images Sport

    Ce n'est pas le cas de Walcott

    Si Tuchel venait à faire appel à Dowman et Ngumoha ce mois-ci ou pour la Coupe du monde dans son ensemble, les sceptiques ne manqueraient pas de rappeler l'échec de l'intégration précipitée de Theo Walcott dans l'équipe d'Angleterre en 2006 pour justifier leur méfiance.

    À 17 ans, Walcott avait fait l'objet d'une sélection controversée pour la Coupe du monde 2006. Il avait rejoint Arsenal en provenance de Southampton, club de deuxième division, au milieu de la saison 2005-2006, mais n'avait pas disputé le moindre match avec les Gunners avant la saison suivante. Le sélectionneur Sven-Göran Eriksson a défendu sa décision de sélectionner Walcott, affirmant que cela lui apporterait une expérience précieuse pour les futurs tournois. Walcott a connu une belle carrière en Premier League et a totalisé 47 sélections avec l'Angleterre, mais le seul autre grand tournoi auquel il a participé fut l'Euro 2012.

    Dowman et Ngumoha ne seraient pas des choix aussi novateurs. Ils jouent déjà des minutes importantes et font une différence tangible pour des équipes en tête de la Premier League. Une comparaison plus pertinente serait la sélection de Bellingham à l’Euro 2020 après une année passée en Bundesliga avec Dortmund, même s’il était alors loin des projecteurs anglais.

    Leur sélection serait non seulement un pari sur l'avenir, mais aussi sur le présent. Leur courage inné ne leur a pas encore été retiré par l'entraînement, et alors que tant de joueurs en Angleterre deviennent frileux, cela pourrait faire la différence sur la scène internationale.

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Les titulaires en perte de vitesse

    Il serait bien plus difficile de défendre la cause de Dowman et Ngumoha si les ailiers actuels de l'Angleterre étaient réellement au sommet de leur forme, mais la plupart des autres options de Tuchel sont en perte de vitesse.

    Phil Foden n'a pas marqué lors de ses 19 derniers matchs et a été écarté du onze de départ de Manchester City, tandis que les statisticiens ont vu leurs prévisions se confirmer avec le retour à la moyenne de Morgan Rogers après avoir dépassé les modèles xG en début de saison, ne marquant qu'un seul but sur ses 35 dernières tentatives depuis Noël.

    Cole Palmer n'est plus le même cette saison après avoir été confronté à des blessures et à des problèmes de condition physique probablement liés à sa participation à la Coupe du monde des clubs l'été dernier, et même malgré le succès d'Arsenal, Bukayo Saka et Eberechi Eze ne connaissent pas leur meilleure saison sur le plan individuel.

    Il existe un créneau sur le marché pour des ailiers anglais dynamiques qui pourraient se faufiler dans le tableau et se faire une place dans l'esprit de Tuchel. Parmi les joueurs plus expérimentés, Jarrod Bowen et Harvey Barnes, la cible écossaise, pourraient arriver et faire la différence, mais le pari sur la jeunesse mérite bien que le patron y réfléchisse.

  • England Men Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    La voie rapide vers la gloire ?

    Tuchel n’a guère eu de raison de revoir sa stratégie, puisqu’il a remporté neuf de ses dix matches à la tête des Three Lions, mais même lui doit reconnaître à quel point le football évolue rapidement et il ne peut pas se permettre de prendre le risque de se faire distancer.

    Dowman et Ngumoha sont prêts dès maintenant. Le moins que Tuchel puisse faire, c'est de les observer de plus près, de les voir à l'entraînement et de tirer d'autres conclusions simplement en étant en leur présence. Lorsque la sélection anglaise sera dévoilée plus tard cette semaine, il devrait y avoir de nouveaux visages dans le lot, et ces deux adolescents ont mérité leur place au sein de l'équipe.

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