Max Dowman et Rio Ngumoha sont trop exceptionnels pour que Thomas Tuchel puisse les ignorer : le sélectionneur anglais DOIT retenir ces jeunes stars pour les matchs amicaux de mars et leur donner leur chance pour la Coupe du monde

Chaque match que Dowman dispute sous les couleurs d'Arsenal s'accompagne généralement d'articles et de publications sur les réseaux sociaux affirmant qu'il est « entré dans l'histoire » ou qu'il a « battu un record ». Parmi toutes les prouesses accomplies jusqu'à présent au cours de sa très jeune carrière, celles de samedi ont été de loin les plus importantes.

Alors que les Gunners étaient à égalité 0-0 contre Everton, Mikel Arteta a fait appel au jeune joueur de 16 ans dans l'espoir de faire basculer le match. C'est en effet un centre vicieux de l'ailier qui a permis à Viktor Gyokeres de marquer à la 89e minute, avant que le jeune lycéen ne devienne lui-même le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League grâce à un solo en fin de temps additionnel.

Ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est qu'on aurait pu prévoir de loin que Dowman endosserait ce rôle. Lorsqu'il a joué avec l'équipe première cette saison, il avait tout d'une star prête pour la Premier League et la Ligue des champions.

« Va faire ton truc et remporte-nous le match », a déclaré Arteta, expliquant que tel était le message qu’il avait adressé à Dowman depuis la ligne de touche. « Je lui ai dit que ce sont ces moments de la saison où quelque chose de spécial doit se produire, et il sait qu’il en a les capacités ; je dois donc lui donner l’occasion, et il sera à la hauteur.

« J'avais probablement un pressentiment. Hier, il s'était entraîné ces derniers jours et j'avais le sentiment que c'était son moment. Probablement parce qu'il ne semble pas se laisser déstabiliser par l'occasion, le moment, le contexte ou l'adversaire. Il joue tout simplement de manière très naturelle. Il prend des décisions pour faire bouger les choses et ce qu'il a livré était incroyable. »