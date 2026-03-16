Max Dowman et Rio Ngumoha sont trop exceptionnels pour que Thomas Tuchel puisse les ignorer : le sélectionneur anglais DOIT retenir ces jeunes stars pour les matchs amicaux de mars et leur donner leur chance pour la Coupe du monde

Tout ailier gaucher digne de ce nom finira inévitablement par être comparé à Lionel Messi à un moment ou à un autre de sa carrière. Dowman n’a même pas encore passé ses examens du GCSE, et pourtant, on le compare déjà à lui.
La légende de Chelsea, John Terry, qui a affronté Messi à de nombreuses reprises au cours de sa brillante carrière au plus haut niveau, s'est exprimé sur les réseaux sociaux peu après la victoire d'Arsenal ce week-end : « Max Dowman, quel joueur d'ailleurs, âgé de 16 ans, absolument incroyable. Je l’ai vu jouer contre Chelsea il y a environ un an et je n’ai jamais vu personne slalomer entre les joueurs comme lui, à part Messi. C’est une comparaison très, très audacieuse, mais ce garçon a un talent indéniable et jouera un rôle majeur dans l’avenir d’Arsenal, mais aussi de l’Angleterre. Un talent exceptionnel. C’est aussi une très, très belle victoire pour eux [Arsenal] aujourd’hui. »
De son côté, Wayne Rooney, l’un des premiers jeunes surdoués de la Premier League à l’âge de 16 ans, a déclaré à propos de Dowman : « D’après les matchs que j’ai vus, il semble ne pas se laisser affecter par la pression. Il récupère le ballon, il le garde, il attire les défenseurs, il va les affronter, et on voit clairement qu’il a confiance en lui.
« Parfois, les gens pensent que profiter du succès, c’est de l’arrogance, mais je pense simplement que c’est comme ça aux États-Unis. Ils en profitent et ils le célèbrent. Alors quand on a un jeune comme lui qui émerge à 16 ans, il a clairement beaucoup de talent et on espère juste qu’il pourra aller de l’avant et réaliser ce potentiel. Laissons-le en profiter et aller s’exprimer. »