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NXGN World Cup 2030 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Max Dowman, Estevao, Cavan Sullivan et 20 jeunes talents du classement NXGN que nous impatiemment attendons de découvrir lors de leurs débuts en Coupe du monde 2030

NXGN
Coupe du monde
M. Dowman
R. Ngumoha
C. Sullivan
Estevao
L. Karl
M. Bernal
F. Mastantuono
Angleterre
États-Unis
Brésil
Argentine
Espagne
Allemagne
Portugal
J. Gabriel
J. Hall
E. Conceicao
K. Eichhorn
X. Espart
E. Tunkara
R. Mora
S. Steur
N. De Cat
G. Larsen Rajkovic
A. Ouazane
J. Mokio
S. Inacio
Pays-Bas
Italie
Maroc
Norvège
RD Congo
Belgique

Et voilà, c’est déjà fini. Après cinq semaines et demie d’action haletante, la Coupe du monde 2026 commence à s’estomper dans le rétroviseur ; le plus grand tournoi international de l’histoire du football laisse derrière lui des souvenirs inoubliables, tandis que l’Espagne, championne du monde, poursuit ses célébrations.

La Roja figure parmi les nombreuses sélections portées par des jeunes talents exceptionnels. Lamine Yamal et Pau Cubarsi, lauréat du prix du Meilleur Jeune Joueur de la FIFA, se sont illustrés sous les ordres de Luis de la Fuente ; leur niveau de jeu, à seulement 19 ans, annonce déjà des futures légendes de la Coupe du monde.

Ailleurs, Ayyoub Bouaddi a confirmé son statut de milieu de terrain très courtisé grâce à ses performances avec le Maroc, tandis que Gilberto Mora a répondu aux attentes sous le maillot du Mexique, pays co-organisateur. Ibrahim Mbaye et Karim Alajbegovic ont quant à eux marqué des buts spectaculaires pour le Sénégal et la Bosnie-Herzégovine.

Si les prochains championnats continentaux figurent déjà à l’agenda, difficile de ne pas se projeter vers la prochaine Coupe du monde. Organisée conjointement par l’Espagne, le Portugal et le Maroc (avec trois matchs d’ouverture prévus en Amérique du Sud), la Coupe du monde 2030 offrira une nouvelle tribune aux stars de demain pour se révéler aux yeux des supporters.

Alors, qui sont les jeunes stars potentielles de cette prochaine Coupe du monde ? GOAL a sélectionné 20 jeunes talents éligibles au classement NXGN (nés en 2007 ou après) qui, selon nous, devraient briller lors du tournoi de 2030 quand celui-ci aura enfin lieu…

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Estêvão (Brésil)

    Le Brésil a connu son élimination la plus précoce de la Coupe du monde depuis 1990, année où il avait été battu par la Norvège en huitièmes de finale. Si plusieurs facteurs ont contribué à la défaite de l’équipe de Carlo Ancelotti, l’absence d’Estevao, blessé, n’a certainement pas favorisé les chances de la Seleção.

    L’ailier de Chelsea avait inscrit cinq buts en six sélections entre septembre et novembre 2025, une forme éclatante qui lui avait valu une place de titulaire dans le onze type d’Ancelotti, sur le flanc opposé à Vinicius Jr. Cependant, une rupture des ischio-jambiers subie en avril l’a privé de ce qui aurait dû être son premier grand tournoi.

    À seulement 19 ans, le natif de São Paulo dispose toutefois de tout le temps nécessaire pour retrouver la Seleção et s’imposer comme l’un de ses leaders au cours des quatre prochaines années. Son principal défi restera la prévention des blessures ; espérons que son organisme s’adaptera aux rigueurs de la Premier League afin qu’il puisse, club et sélection confondus, exprimer tout son potentiel.

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  • Eduardo Conceicao Brazil 2026Getty Images

    Eduardo Conceicao (Brésil)

    Si Estevao est déjà un pilier de la sélection brésilienne, d’autres talents issus des centres de formation nationaux voient dans la Coupe du monde 2030 leur chance de briller sur la scène internationale. En tête de cette nouvelle vague, Eduardo Conceicao attire l’attention des plus grands clubs européens.

    À l’instar d’Estevao et d’Endrick avant lui, Conceicao a été formé au centre de formation de Palmeiras et, à l’approche de son 17e anniversaire, il pousse pour obtenir sa chance avec l’équipe première. Ailier gauche très à l’aise sur son côté, il pourrait rapidement s’imposer comme la prochaine pépite offensive de la Seleção, d’autant plus s’il rejoint Manchester United, Manchester City, le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain, tous déjà prêts à l’accueillir.

  • Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lennart Karl (Allemagne)

    Outre Estevao, l’autre jeune joueur de renom qui a manqué le tournoi de 2026 en raison d’une blessure est l’Allemand Lennart Karl. L’attaquant du Bayern Munich devait être titulaire dans l’équipe de Julian Nagelsmann en Amérique du Nord, tant ses premières prestations en sélection nationale avaient été impressionnantes.

    Une lésion à la cuisse l’a contraint à quitter le groupe allemand environ une semaine avant le coup d’envoi, et sa vivacité d’esprit ainsi que son jeu intelligent ont cruellement manqué à la « Mannschaft », éliminée dès les 16es de finale. On peut s’attendre à ce que Jürgen Klopp soit séduit par Karl dès sa prise de fonction, car ce dernier sera sans doute au cœur des espoirs de l’Allemagne à l’approche de 2030.

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  • Kennet EichhornGetty Images

    Kennet Eichhorn (Allemagne)

    Après trois éliminations d’affilée au premier tour de la Coupe du monde, les supporters réclament un renouveau. Sous l’ère Klopp, ils espèrent voir éclore de nouveaux talents, et notamment Kennet Eichhorn, pressenti pour dynamiser le milieu de terrain.

    Bien qu’il n’ait que 16 ans, Eichhorn possède déjà une solide expérience en équipe première acquise au Hertha Berlin et s’apprête à découvrir l’élite après avoir rejoint le Bayer Leverkusen l’été dernier, rejetant ainsi les avances de Liverpool et d’autres clubs. Comparé à Toni Kroos dans son pays natal, il suscite de grands espoirs chez les supporters allemands, qui attendent de le voir confirmer ces promesses.

  • Marc Bernal Spain 2026Getty Images

    Marc Bernal (Espagne)

    Alors que le Brésil et l’Allemagne pansent encore leurs blessures après des éliminations précoces, la fête bat son plein en Espagne. La Roja a conclu sa campagne triomphale par une victoire en finale contre l’Argentine dimanche, et elle a conquis le monde avec l’une des plus jeunes équipes du tournoi. Pour les autres nations, la mauvaise nouvelle est qu’une réserve de talents attend déjà dans les couloirs.

    L’une des questions qui pourrait se poser pour l’Espagne au cours des quatre prochaines années est de savoir si Rodri pourra continuer à produire au plus haut niveau de manière constante alors qu’il entre dans la trentaine. Si le joueur de Manchester City a remporté le Ballon d’or en tant que meilleur joueur du tournoi, les performances de Rodri contrastaient avec celles qu’il avait livrées en club au cours des douze derniers mois, où il avait peiné à retrouver sa forme et sa condition physique après son retour d’une blessure au ligament croisé antérieur.

    Heureusement pour la Roja, un successeur se tient déjà prêt : Marc Bernal. Le milieu du FC Barcelone, souvent comparé à Sergio Busquets, a montré lors de la dernière campagne qu’il pouvait aussi apporter offensivement tout en protégeant solidement la défense. Il ne devrait pas falloir longtemps avant que ce joueur de 19 ans ne s’impose dans les plans de Luis de la Fuente, malgré la multitude d’options dont dispose le sélectionneur espagnol.

  • Xavi Espart Spain 2026Getty Images

    Xavi Espart (Espagne)

    L'Espagne n'a pas seulement brillé chez les seniors cet été : ses moins de 19 ans ont aussi raflé le Championnat d'Europe au Pays de Galles. Dans un effectif talentueux, Xavi Espart a surclassé ses coéquipiers, rappelant pourquoi le jeune Barcelonais de 19 ans fait tant d'effet au FC Barcelone.

    Milieu de terrain capable de glisser au poste d’arrière latéral, le jeune Barcelonais a été comparé à Joshua Kimmich. Après ses débuts avec le Barça la saison dernière, il devrait profiter d’un temps de jeu accru sous les ordres de Hansi Flick en 2026-2027 ; des performances régulières sous le maillot blaugrana pourrait rapidement lui ouvrir les portes de la sélection A.

    D’autres éléments de cette sélection U19 pourraient également émerger d’ici la Coupe du monde 2030, notamment le milieu du Real Madrid Thiago Pitarch, déjà aligné en phase à élimination directe de Ligue des champions la saison passée, ainsi que l’ex-Barcelonais Quim Junyet, parti cet été à Almería (D2) pour gagner du temps de jeu et poursuivre sa progression.

  • Ebrima Tunkara Spain 2026Getty Images

    Ebrima Tunkara (Espagne)

    Même si les U17 espagnols n’ont pas égalé les performances de leurs aînés lors de l’Euro plus tôt cet été, Ebrima Tunkara a tout de même été désigné meilleur joueur du tournoi en Estonie.

    Milieu offensif capable d’évoluer aussi bien au centre que sur les ailes, ce jeune joueur de 16 ans est considéré comme le meilleur attaquant issu de La Masia depuis Lamine Yamal, et le Camp Nou nourrit de réels espoirs de voir ces deux joueurs former un duo redoutable au cours de la prochaine décennie. Il effectuera ses premiers pas avec le groupe professionnel lors de la préparation estivale et, si sa progression se confirme au cours des quatre prochaines années, il pourrait épauler Yamal et ses coéquipiers pour défendre le titre à domicile en 2030.

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    Franco Mastantuono (Argentin)

    Que deviennent les finalistes malheureux ? L’Argentine s’apprête très certainement à entrer dans l’ère post-Lionel Messi, une perspective intimidante sous quel que soit l’angle. Pour tenter de combler le vide laissé par celui quiest littéralement le plus grand joueur de tous les temps, elle s’appuiera notamment sur Franco Mastantuono, dont l’absence de la sélection pour le tournoi de 2026 a surpris.

    À 18 ans, il est devenu le plus jeune joueur à avoir porté les couleurs de l’Albiceleste lors d’un match officiel lors de ses débuts en juin 2025, et il faisait encore partie de l’effectif de Lionel Scaloni en mars dernier avant d’être écarté de la sélection pour la Coupe du monde à la suite d’une première saison décevante au Real Madrid.

    Polyvalent, capable d’évoluer en tant que numéro 10 ou sur les ailes, il ne serait pas le premier jeune à peiner avant de s’imposer au Bernabéu. Son talent brut laisse penser qu’il pourrait, d’ici quatre ans, devenir un pilier aussi bien pour les « Blancos » que pour l’Albiceleste.

  • Max Dowman England 2025Getty Images

    Max Dowman (Angleterre)

    Battue en demi-finale, l’Angleterre reste donc en quête d’un premier trophée majeur depuis 1966. L’Euro 2028 à domicile constituera toutefois une occasion idéale pour les Three Lions de mettre fin à plus de six décennies de frustration. En vue de la Coupe du monde 2030, la pression sera néanmoins considérable sur les épaules de Max Dowman.

    Le jeune joueur d’Arsenal a été qualifié de « talent générationnel » après ses performances remarquables avec l’équipe première des Gunners, notamment lorsqu’il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League en marquant contre Everton en mars.

    À seulement 16 ans, il se montre particulièrement à l’aise en milieu offensif, ce qui pose déjà la question de la manière dont les Three Lions pourront associer Dowman et Jude Bellingham au cours des quatre prochaines années. En attendant, les supporters anglais peuvent se réjouir : un nouveau talent capable de faire basculer les grands rendez-vous vient d’entrer dans la cour des grands.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Rio Ngumoha (Angleterre)

    Légèrement en avance sur Dowman en termes de sélections internationales, Rio Ngumoha s'est fait remarquer lors de ses débuts avec l'Angleterre lors du match amical de préparation contre la Nouvelle-Zélande. Certains articles laissent déjà entendre qu'il pourrait être à nouveau convoqué pour les prochains matchs de la Ligue des Nations en septembre et octobre, tant Thomas Tuchel a été impressionné par l'ailier de Liverpool.

    À 17 ans, il a déjà fait preuve de l’assurance et des qualités nécessaires pour faire passer des nuits blanches aux arrières latéraux de Premier League : dribbles affutés, jeu de jambes vif et précision de l’enroulé. Sous l’ère Iraola, il devrait voir son temps de jeu augmenter à Anfield. Et, sauf blessure, il pourrait bien s’imposer comme un pilier des Three Lions bien avant 2030.

  • JJ Gabriel Manchester United 2025-26Getty Images

    JJ Gabriel (Angleterre)

    Plusieurs jeunes talents anglais de haut niveau n’ont pas encore brillé en Premier League, mais pourraient intégrer la sélection de 2030 : le défenseur de Manchester City Stephen Mfuni, les attaquants de Chelsea Shim Mheuka et Ryan Kavuma-McQueen. Cependant, c’est l’attaquant de Manchester United JJ Gabriel qui suscite le plus d’enthousiasme.

    Comparé, peut-être hâtivement, à Lionel Messi par ceux qui l’ont observé dès ses premiers pas chez les jeunes, il a été la pièce maîtresse des U18 mancuniens la saison passée, alors qu’il n’avait fêté ses 15 ans qu’en octobre. Il devrait désormais franchir une nouvelle étape et faire ses débuts avec l’équipe première dès la saison à venir. Une effervescence palpable règne à Old Trafford, où l’on estime que les Red Devils pourraient avoir trouvé leur meilleur produit du centre de formation depuis l’émergence de la « Class of ’92 », il y a plus de 30 ans.

    Si le jeune prodige confirme, il pourrait même prétendre à une place pour la prochaine Coupe du monde avec l’Angleterre, et ce, alors qu’il sera encore adolescent – une perspective rare dans cette sélection.

  • Cavan Sullivan, U17 World CupGetty

    Cavan Sullivan (États-Unis)

    Comme l’Angleterre, les États-Unis ont quitté la compétition avec plusieurs enseignements positifs, mais aussi avec le sentiment d’avoir laissé passer leur chance : les coorganisateurs de 2026 n’ont pas su capitaliser sur leur dynamique initiale et ont finalement été éliminés en huitièmes de finale. Reste à espérer que cette Coupe du monde suffira à inspirer une nouvelle génération, afin que le soccer continue de gagner du terrain face à des disciplines plus populaires. Les États-Unis n’auront toutefois pas à patienter longtemps avant de voir émerger leurs prochains talents.

    Cavan Sullivan, milieu de terrain du Philadelphia Union, pourrait rapidement devenir le nouveau visage du football américain. Déjà promis à Manchester City pour l’été 2027, il a affiché des promesses encourageantes lors de sa première saison comme titulaire en MLS, alors qu’il s’apprête à fêter ses 17 ans.

    Dès ses 14 ans, certains experts le présentaient comme le joueur le plus doué de sa génération à l’échelle mondiale ; ses premières sorties confirment qu’il pourrait bien devenir, à terme, le meilleur footballeur américain de l’histoire.

  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    Julian Hall (États-Unis)

    Dans la hiérarchie des jeunes talents de la MLS, Sullivan occupe pour l’instant le second rôle derrière Julian Hall en 2026. L’attaquant des New York Red Bulls a déjà marqué neuf buts et délivré quatre passes décisives en quinze matchs, devenant au passage le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser un triplé dans l’élite américaine.

    Ses performances ont même poussé certains observateurs à réclamer sa sélection dans le groupe de Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde 2026. Si le jeune attaquant parvient à maintenir un tel rythme de buts au cours des quatre prochaines années, période durant laquelle il devrait logiquement s’expatrier en Europe, il pourrait bien être l’un des premiers noms cochés sur la feuille de match de l’équipe nationale américaine d’ici 2030.

    À suivre également chez les Red Bulls, son coéquipier Adri Mehmeti, 17 ans, déjà très prometteur depuis ses débuts en équipe première en 2026, ainsi que l’attaquant du Borussia Dortmund Mathis Albert et celui du Charlotte FC, Nimfasha Berchimas.

  • Rodrigo Mora Portugal 2025Getty Images

    Rodrigo Mora (Portugal)

    Le Portugal s’apprête à tourner la page Cristiano Ronaldo après sa dernière déception en Coupe du monde, et les supporters cherchent déjà de nouveaux héros capables de mener la quête de titres. Parmi les jeunes les plus prometteurs, le milieu de terrain de Porto, Rodrigo Mora, semble prêt à prendre le relais. Convoqué pour la première fois en équipe nationale senior, il faisait partie de l’effectif vainqueur de la Ligue des Nations à l’été 2025.

    Le milieu de terrain de 19 ans a ensuite contribué au titre de Porto en Liga Portugal sous les ordres de Facundo Farioli, tout en se distinguant en Ligue Europa, attirant l’intérêt de Barcelone et du PSG.

    Une première sélection se profile aussi pour la nouvelle recrue de Chelsea, Geovany Quenda, si elle parvient à s’imposer rapidement en Premier League, tandis que l’ailier des Wolves, Mateus Mane, s’est récemment engagé à représenter la Seleção et pourrait lui aussi s’imposer dans les plans du nouveau sélectionneur Jorge Jesus grâce à des performances plus marquantes à Molineux ou ailleurs.

  • Sean Steur Netherlands 2026Getty Images

    Sean Steur (Pays-Bas)

    Newcastle a surpris en acceptant de débourser jusqu’à 23 millions de livres sterling (31 millions de dollars) pour le jeune joueur de l’Ajax Sean Steur, mais ce milieu de terrain compense son manque d’expérience par un talent brut. Âgé de 18 ans, il s’est imposé dans l’équipe première à Amsterdam lors de la seconde moitié de la saison dernière, se distinguant par sa vision du jeu et son endurance.

    Toujours marqués par leur élimination dès les 32es de finale cet été, les Oranje misent sur une intégration rapide du jeune homme dans le onze d’Eddie Howe, avant de le voir s’imposer durablement au milieu de terrain néerlandais d’ici la Coupe du monde 2030. Il n’est d’ailleurs pas le seul joueur de 18 ans sur lequel reposent de grands espoirs : le défenseur du Twente, Ruud Nijstad, est considéré comme un héritier potentiel de Virgil van Dijk à terme.

  • SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUM PREPARATIONSAFP

    Nathan De Cat (Belgique)

    Milieu de terrain prometteur, Nathan De Cat a quitté Anderlecht pour Hoffenheim lors d’un transfert estival de 20 millions d’euros (17 M£ / 23 M$), preuve de l’estime dont il jouit en Belgique. Il a fait ses débuts en équipe nationale senior en mars, mais n’a pas été sélectionné pour la Coupe du monde, Rudi Garcia ayant privilégié des joueurs plus expérimentés.

    Son successeur devra toutefois s’appuyer sur lui très vite : le milieu de terrain de 18 ans a déjà montré, sous les couleurs du club de son enfance, qu’il était aussi à l’aise en sentinelle devant la défense qu’en meneur de jeu axial. Courtisé par le Bayern Munich avant de s’engager avec Hoffenheim, De Cat ne devrait pas mettre longtemps à s’imposer en Bundesliga la saison prochaine.

  • Gabriel Rajkovic (Norvège)

    La « génération d’or » norvégienne a répondu aux attentes lors de sa première Coupe du monde en 28 ans : les Scandinaves ont atteint les quarts de finale, avec Erling Haaland en tête d’affiche. Ils devraient confirmer en se qualifiant à nouveau en 2030, date à laquelle le meilleur jeune talent apparu depuis Haaland pourrait figurer parmi leurs rangs.

    Gabriel Rajkovic a déjà marqué l’histoire : en mars, il est devenu le plus jeune joueur à fouler les pelouses de l’élite norvégienne, moins d’un mois après ses 15 ans. Ailier gauche, il a depuis enchaîné les apparitions en tant que remplaçant et pourrait suivre les traces de Haaland et Martin Ødegaard jusqu’au sommet du football européen.

  • Abdellah Ouazane Morocco 2025Getty Images

    Abdellah Ouazane (Maroc)

    Comme en 2022, le Maroc a de nouveau dépassé les attentes en 2026 et s’impose comme le meilleur espoir africain de briser le plafond de verre pour devenir la première nation du continent à atteindre une finale de Coupe du monde. Cette réussite s’appuie notamment sur une politique active de recrutement de joueurs d’origine marocaine nés à l’étranger, et Abdellah Ouazane pourrait bien être la prochaine pépite issue de la diaspora.

    Né à Amsterdam, il a été formé au sein du prestigieux centre de formation de l’Ajax et s’apprête désormais à faire ses débuts avec l’équipe première du géant néerlandais. Le milieu de terrain a été désigné meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des nations U17 en 2025, puis s’est retrouvé sur le point de rejoindre le Real Madrid, avant que le transfert ne capote dans les dernières heures.

    L’intérêt des « Blancos » atteste de son talent précoce ; une fois qu’il s’imposera comme titulaire en Eredivisie, les cadors européens pourraient de nouveau se l’arrachera.

  • Jorthy Mokio Ajax 2026-27Getty Images

    Jorthy Mokio (République démocratique du Congo)

    La RD Congo est l’une des sélections africaines qui ont su tirer parti de leur diaspora. De retour sur la scène de la Coupe du monde, elle s’est qualifiée pour les huitièmes de finale avant de pousser l’Angleterre dans ses retranchements. Jorthy Mokio figurait parmi les joueurs ayant changé d’allégeance avant la compétition, mais il a finalement été écarté du groupe par le sélectionneur Sébastien Desabre, qui a préféré récompenser les joueurs ayant participé aux qualifications.

    La jeune pépite de l’Ajax, déjà convoquée chez les Belges, devrait rejoindre les Léopards dans les prochains mois, après s’être imposée comme l’un des talents les plus prometteurs de l’Eredivisie. Polyvalent, capable d’évoluer en défense ou au milieu de terrain, ce joueur de 18 ans avait déjà été surveillé par Manchester United et Chelsea, mais il a récemment prolongé son contrat avec l’Ajax jusqu’en 2031.

  • Samuele Inacio Italy 2026Getty Images

    Samuele Inacio (Italie)

    Même si la Nazionale n'a pas obtenu son billet pour la Coupe du monde 2026 (ni pour les éditions 2022 et 2018), il serait regrettable d'ignorer les jeunes talents transalpins, car il est quasi certain qu'ils ne manqueront pas la prochaine grand-messe du football.

    Le plus prometteur d’entre eux est le milieu offensif du Borussia Dortmund, Samuele Inacio. Il a déjà joué et marqué en Bundesliga sous les couleurs du club allemand après s’être illustré au sein des équipes de jeunes italiennes au cours des douze derniers mois. À 18 ans, il compte une sélection avec les Azzurri, ayant fait partie de la vague de jeunes ayant fait leurs débuts lors des matchs amicaux de juin contre la Grèce et le Luxembourg.

    Parmi les autres joueurs appelés à jouer un rôle clé au sein de la prochaine génération italienne, on retrouve Luca Reggiani, coéquipier d’Inacio à Dortmund, le défenseur de l’Atalanta Honest Ahanor et l’attaquant de l’AC Milan Francesco Camarda.