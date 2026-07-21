La Roja figure parmi les nombreuses sélections portées par des jeunes talents exceptionnels. Lamine Yamal et Pau Cubarsi, lauréat du prix du Meilleur Jeune Joueur de la FIFA, se sont illustrés sous les ordres de Luis de la Fuente ; leur niveau de jeu, à seulement 19 ans, annonce déjà des futures légendes de la Coupe du monde.

Ailleurs, Ayyoub Bouaddi a confirmé son statut de milieu de terrain très courtisé grâce à ses performances avec le Maroc, tandis que Gilberto Mora a répondu aux attentes sous le maillot du Mexique, pays co-organisateur. Ibrahim Mbaye et Karim Alajbegovic ont quant à eux marqué des buts spectaculaires pour le Sénégal et la Bosnie-Herzégovine.

Si les prochains championnats continentaux figurent déjà à l’agenda, difficile de ne pas se projeter vers la prochaine Coupe du monde. Organisée conjointement par l’Espagne, le Portugal et le Maroc (avec trois matchs d’ouverture prévus en Amérique du Sud), la Coupe du monde 2030 offrira une nouvelle tribune aux stars de demain pour se révéler aux yeux des supporters.

Alors, qui sont les jeunes stars potentielles de cette prochaine Coupe du monde ? GOAL a sélectionné 20 jeunes talents éligibles au classement NXGN (nés en 2007 ou après) qui, selon nous, devraient briller lors du tournoi de 2030 quand celui-ci aura enfin lieu…