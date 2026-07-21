La Roja fait partie des nombreuses équipes portées par des jeunes au talent éclatant. Lamine Yamal et Pau Cubarsi, lauréat du prix du Meilleur Jeune Joueur de la FIFA, se sont illustrés sous les ordres de Luis de la Fuente ; leur niveau à seulement 19 ans annonce déjà des futures légendes de la Coupe du monde.

Ailleurs, Ayyoub Bouaddi a confirmé son statut de milieu de terrain très courtisé grâce à ses performances avec le Maroc, tandis que Gilberto Mora a répondu aux attentes sous le maillot du Mexique, pays coorganisateur. Ibrahim Mbaye et Karim Alajbegovic ont quant à eux marqué des buts éclatants pour le Sénégal et la Bosnie-Herzégovine.

Si les championnats continentaux constituent les prochaines échéances internationales, difficile de ne pas se projeter vers la Coupe du monde 2030, coorganisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc – avec trois rencontres disputées en Amérique du Sud pour lancer la compétition. Cette édition offrira une nouvelle tribune aux stars de demain afin de se révéler aux yeux des supporters du globe.

Alors, qui sont les jeunes stars potentielles de cette prochaine Coupe du monde ? GOAL a sélectionné 20 jeunes talents éligibles au classement NXGN (nés en 2007 ou après) qui, selon nous, devraient briller lors du tournoi de 2030 quand celui-ci aura enfin lieu…