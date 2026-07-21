Goal.com
En direct
NXGN World Cup 2030 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Max Dowman, Estevao, Cavan Sullivan et 20 jeunes prodiges du classement NXGN que nous sommes impatients de voir débuter en Coupe du monde 2030

NXGN
Coupe du monde
M. Dowman
R. Ngumoha
C. Sullivan
Estevao
L. Karl
M. Bernal
F. Mastantuono
Angleterre
États-Unis
Brésil
Argentine
Espagne
Allemagne
Portugal
J. Gabriel
J. Hall
E. Conceicao
K. Eichhorn
X. Espart
E. Tunkara
R. Mora
S. Steur
N. De Cat
G. Larsen Rajkovic
A. Ouazane
J. Mokio
S. Inacio
Pays-Bas
Italie
Maroc
Norvège
RD Congo
Belgique

Et voilà, c'est déjà fini. Après cinq semaines et demie d'action haletante, la Coupe du monde 2026 commence à s'estomper dans le rétroviseur ; le plus grand tournoi international de l'histoire du football laisse derrière lui des souvenirs inoubliables, tandis que l'Espagne, championne du monde, poursuit ses célébrations.

La Roja fait partie des nombreuses équipes portées par des jeunes au talent éclatant. Lamine Yamal et Pau Cubarsi, lauréat du prix du Meilleur Jeune Joueur de la FIFA, se sont illustrés sous les ordres de Luis de la Fuente ; leur niveau à seulement 19 ans annonce déjà des futures légendes de la Coupe du monde.

Ailleurs, Ayyoub Bouaddi a confirmé son statut de milieu de terrain très courtisé grâce à ses performances avec le Maroc, tandis que Gilberto Mora a répondu aux attentes sous le maillot du Mexique, pays coorganisateur. Ibrahim Mbaye et Karim Alajbegovic ont quant à eux marqué des buts éclatants pour le Sénégal et la Bosnie-Herzégovine.

Si les championnats continentaux constituent les prochaines échéances internationales, difficile de ne pas se projeter vers la Coupe du monde 2030, coorganisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc – avec trois rencontres disputées en Amérique du Sud pour lancer la compétition. Cette édition offrira une nouvelle tribune aux stars de demain afin de se révéler aux yeux des supporters du globe.

Alors, qui sont les jeunes stars potentielles de cette prochaine Coupe du monde ? GOAL a sélectionné 20 jeunes talents éligibles au classement NXGN (nés en 2007 ou après) qui, selon nous, devraient briller lors du tournoi de 2030 quand celui-ci aura enfin lieu…

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Estêvão (Brésil)

    Le Brésil a connu son élimination la plus précoce de la Coupe du monde depuis 1990, battu par la Norvège en huitièmes de finale. Si plusieurs facteurs ont contribué à la défaite de l’équipe de Carlo Ancelotti, l’absence d’Estevao, blessé, n’a certainement pas favorisé les chances de la Seleção.

    L’ailier de Chelsea avait inscrit cinq buts en six sélections entre septembre et novembre 2025, une efficacité qui lui avait valu une place de titulaire dans le onze de prédilection d’Ancelotti, sur le flanc opposé à Vinicius Jr. Cependant, une rupture des ischio-jambiers subie en mars l’a privé de ce qui aurait dû être son premier grand tournoi.

    À seulement 19 ans, le natif de São Paulo dispose toutefois d’une marge de progression confortable et du talent nécessaire pour non seulement retrouver la Seleção au cours des quatre prochaines années, mais aussi pour s’imposer comme l’un de ses leaders. Son unique obstacle pourrait être des blessures récurrentes ; reste à espérer que son corps s’adaptera aux rigueurs de la Premier League afin qu’il exprime pleinement son potentiel, tant avec Chelsea qu’avec le Brésil.

    • Publicité
  • Eduardo Conceicao Brazil 2026Getty Images

    Eduardo Conceição (Brésil)

    Si Estevao est déjà une valeur sûre de la Seleção, d’autres jeunes talents issus des centres de formation brésiliens voient dans la Coupe du monde 2030 une opportunité de se révéler sur la scène internationale. En tête de cette nouvelle vague, Eduardo Conceicao attire l’attention des plus grands clubs européens.

    À l’instar d’Estevao et d’Endrick avant lui, Conceicao a été formé au centre de formation de Palmeiras et, à l’approche de son 17e anniversaire, il pousse pour obtenir sa chance avec l’équipe première. Ailier qui s’épanouit particulièrement sur le côté gauche, Conceicao pourrait bien devenir la prochaine superstar offensive de la Seleção, surtout s’il venait à rejoindre Manchester United, Manchester City, le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain, tous déjà prêts à le recruter.

  • Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lennart Karl (Allemagne)

    Outre Estevao, l’autre jeune joueur de renom qui a manqué le tournoi de 2026 en raison d’une blessure est l’Allemand Lennart Karl. L’attaquant du Bayern Munich devait être titulaire dans l’équipe de Julian Nagelsmann en Amérique du Nord, tant ses premières prestations en sélection nationale avaient été impressionnantes.

    Une lésion à la cuisse l’a contraint à quitter le groupe allemand environ une semaine avant le coup d’envoi, et sa vivacité d’esprit ainsi que son jeu intelligent ont cruellement manqué à la « Mannschaft », éliminée dès les 16es de finale. On peut s’attendre à ce que Jürgen Klopp soit séduit par Karl dès qu’il prendra les rênes de l’équipe, car ce dernier sera sans doute au cœur des espoirs de l’Allemagne à l’approche de 2030.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Kennet EichhornGetty Images

    Kennet Eichhorn (Allemagne)

    Après trois éliminations consécutives au premier tour de la Coupe du monde, les supporters réclament un renouveau sous l’ère Klopp et misent sur Kennet Eichhorn pour enfin solidifier le milieu de terrain.

    Bien qu’il n’ait que 16 ans, Eichhorn possède déjà une solide expérience en équipe première acquise au Hertha Berlin et s’apprête à découvrir l’élite après avoir rejoint le Bayer Leverkusen l’été dernier, refusant au passage les avances de Liverpool et d’autres clubs. Comparé à Toni Kroos dans son pays natal, il suscite de grands espoirs chez les supporters allemands, qui attendent de lui qu’il confirme ces prometteuses comparaisons.

  • Marc Bernal Spain 2026Getty Images

    Marc Bernal (Espagne)

    Tandis que le Brésil et l’Allemagne pansent encore leurs blessures après des éliminations précoces, la fête ne s’arrête pas en Espagne, toujours lancée sur sa lancée triomphale conclue par la victoire face à l’Argentine dimanche en finale. La Roja a conquis le monde avec l’une des plus jeunes équipes du tournoi, et mauvaise nouvelle pour les autres : les talents en réserve abondent.

    L’une des inconnues pour les quatre prochaines années concerne Rodri : parviendra-t-il à maintenir son niveau d’excellence alors qu’il approche de la trentaine ? Si le Citizen a bien remporté le Ballon d’or du tournoi, ses prestations ont contrasté avec ses performances en club au cours des douze derniers mois, où il a peiné à retrouver son meilleur niveau après une blessure au ligament croisé antérieur.

    Heureusement pour la Roja, un successeur se tient déjà prêt : Marc Bernal. Le milieu du FC Barcelone, souvent comparé à Sergio Busquets, a prouvé lors de la dernière campagne qu’il pouvait aussi apporter offensivement tout en protégeant solidement la défense. Il ne devrait pas falloir longtemps avant que ce joueur de 19 ans ne s’impose dans les plans de Luis de la Fuente, malgré la multitude d’options dont dispose le sélectionneur espagnol.

  • Xavi Espart Spain 2026Getty Images

    Xavi Espart (Espagne)

    L'Espagne n'a pas seulement brillé chez les seniors cet été : ses moins de 19 ans ont également remporté le Championnat d'Europe au Pays de Galles. Dans un effectif talentueux, Xavi Espart s'est distingué, confirmant pourquoi ce joueur de 19 ans suscite tant d'enthousiasme au FC Barcelone.

    Milieu de terrain capable de glisser au poste d’arrière latéral, le jeune Barcelonais a été comparé à Joshua Kimmich. Après ses débuts avec le Barça la saison dernière, il devrait profiter d’un temps de jeu plus régulier sous les ordres de Hansi Flick en 2026-2027. Si sa progression se confirme, une première sélection en équipe A ne saurait tarder.

    Plusieurs de ses coéquipiers pourraient également émerger d’ici la Coupe du monde 2030, notamment le milieu du Real Madrid Thiago Pitarch, déjà aligné lors des phases à élimination directe de la Ligue des champions la saison passée, ainsi que l’ex-Barcelonais Quim Junyet, parti cet été à Almería (D2) pour gagner du temps de jeu et poursuivre sa progression.

  • Ebrima Tunkara Spain 2026Getty Images

    Ebrima Tunkara (Espagne)

    Même si les U17 espagnols n’ont pas égalé les performances de leurs aînés lors de l’Euro plus tôt cet été, Ebrima Tunkara a tout de même brillé : il a été désigné meilleur joueur du tournoi en Estonie.

    Milieu offensif capable d’évoluer aussi bien au centre que sur les ailes, ce jeune joueur de 16 ans est considéré comme le meilleur attaquant issu de La Masia depuis Lamine Yamal, et le Camp Nou nourrit de réels espoirs de voir ces deux joueurs former un duo redoutable au cours de la prochaine décennie. Il devrait effectuer ses premiers pas avec le groupe professionnel lors de la préparation estivale et, si sa progression se confirme au cours des quatre prochaines années, il pourrait intégrer l’équipe qui, sous la conduite de Yamal, visera un nouveau sacre à domicile en 2030.

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    Franco Mastantuono (Argentin)

    Que deviennent les finalistes malheureux ? L’Argentine s’apprête très certainement à entrer dans l’ère post-Lionel Messi, une perspective intimidante quel que soit l’angle d’analyse. Pour tenter de combler le vide laissé par celui quiest littéralement le plus grand joueur de tous les temps, les Albicelestes misent notamment sur Franco Mastantuono, dont l’absence de la sélection pour le tournoi de 2026 a surpris.

    À seulement 18 ans, il est devenu le plus jeune joueur à revêtir le maillot de l’Albiceleste lors d’un match officiel en juin 2025, puis il figurait encore dans le groupe de Lionel Scaloni en mars dernier. Il a toutefois été écarté de la sélection pour la Coupe du monde après une première saison mitigée au Real Madrid.

    Polyvalent, capable d’évoluer en tant que numéro 10 ou sur les ailes, il ne serait pas le premier adolescent à peiner avant de s’imposer au Bernabéu. Son talent brut lui permet d’espérer devenir, d’ici quatre ans, un pilier aussi bien pour les « Blancos » que pour l’Albiceleste.

  • Max Dowman England 2025Getty Images

    Max Dowman (Angleterre)

    Battue en demi-finale, l’Angleterre poursuit donc son attente d’un premier trophée majeur depuis 1966, même si l’Euro 2028 à domicile pourrait enfin mettre fin à plus de six décennies de frustration pour les Three Lions. Mais, en vue de la Coupe du monde 2030, la pression sera déjà immense sur les épaules de Max Dowman.

    Le jeune joueur d’Arsenal a été qualifié de « talent générationnel » après ses performances remarquables avec l’équipe première des Gunners, notamment lorsqu’il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League en marquant contre Everton en mars.

    À seulement 16 ans, il se montre particulièrement à l’aise en milieu offensif, ce qui pose déjà la question de la façon dont les Three Lions parviendront à l’associer à Jude Bellingham dans le onze de départ au cours des quatre prochaines années. Pour l’heure, les supporters peuvent se réjouir : le talent brut de Dowman pourrait bien être l’atout décisif lorsque l’Angleterre visera à nouveau le sacre mondial.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Rio Ngumoha (Angleterre)

    Légèrement en avance sur Dowman en termes de sélections internationales, Rio Ngumoha s'est illustré lors de ses débuts avec l'Angleterre lors du match amical de préparation contre la Nouvelle-Zélande. Selon certaines informations, il devrait d'ailleurs être à nouveau convoqué pour les prochains matchs de la Ligue des Nations en septembre et octobre, tant Thomas Tuchel a été impressionné par l'ailier de Liverpool.

    À 17 ans, il a déjà fait preuve de l’assurance et des qualités nécessaires pour faire passer des nuits blanches aux arrières latéraux de Premier League : dribbles affutés, jeu de jambes vif et précision de l’enroulé. Sous l’ère Andoni Iraola, il devrait bénéficier de davantage d’opportunités à Anfield. Et, sauf blessure, il pourrait bien s’imposer comme un pilier des Three Lions bien avant 2030.

  • JJ Gabriel Manchester United 2025-26Getty Images

    JJ Gabriel (Angleterre)

    Plusieurs jeunes talents anglais de haut niveau n’ont pas encore brillé en Premier League, mais pourraient intégrer la sélection de 2030 : le défenseur de Manchester City Stephen Mfuni, ainsi que les attaquants de Chelsea Shim Mheuka et Ryan Kavuma-McQueen. Cependant, c’est l’attaquant de Manchester United JJ Gabriel qui suscite le plus d’enthousiasme.

    Comparé, peut-être hâtivement, à Lionel Messi par ceux qui l’ont vu jouer au début de son adolescence, Gabriel a été la figure de proue des U18 de Manchester United la saison dernière, alors qu’il n’avait fêté ses 15 ans qu’en octobre. Il devrait désormais franchir un cap et faire ses débuts avec l’équipe première dès la saison à venir. Une effervescence palpable règne à Old Trafford, où l’on pense avoir déniché le plus grand talent issu du centre de formation depuis l’émergence de la « Class of ’92 », il y a plus de trente ans.

    Si le prodige confirme, il pourrait même postuler pour la prochaine Coupe du monde avec l’Angleterre, et ce, alors qu’il sera encore adolescent – une perspective qui le distingue nettement de la plupart des joueurs évoqués ici.

  • Cavan Sullivan, U17 World CupGetty

    Cavan Sullivan (États-Unis)

    Comme l’Angleterre, les États-Unis ont quitté la compétition avec plusieurs enseignements positifs, mais aussi avec le sentiment d’avoir laissé passer leur chance : les coorganisateurs de 2026 n’ont pas su capitaliser sur leur dynamique initiale et ont finalement été éliminés en huitièmes de finale. Reste à savoir si cette campagne suffira à inspirer une nouvelle génération, traditionnellement plus attirée par le football américain et le basketball. En tout cas, les observateurs estiment que les États-Unis n’auront pas à attendre longtemps pour voir émerger une nouvelle vague de jeunes talents.

    Cavan Sullivan, milieu de terrain du Philadelphia Union, pourrait rapidement devenir le nouveau visage du football américain. Déjà promis à Manchester City pour l’été 2027, il a brillé lors de sa première saison comme titulaire en MLS, alors qu’il s’apprête à fêter ses 17 ans.

    Dès ses premières sorties, certains experts l’ont présenté comme le joueur le plus talentueux de sa génération à l’échelle mondiale ; des indices confirmés par ses débuts prometteurs, qui laissent penser qu’il pourrait bien devenir, à terme, le meilleur footballeur américain de l’histoire.

  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    Julian Hall (États-Unis)

    Dans la hiérarchie des jeunes talents de la MLS, Sullivan occupe pour l’instant le second rôle derrière Julian Hall en 2026. L’attaquant des New York Red Bulls a déjà marqué neuf buts et délivré quatre passes décisives en quinze matchs, devenant au passage le plus jeune joueur de l’histoire de l’élite américaine à réaliser un triplé.

    Ses performances ont même poussé certains observateurs à réclamer sa sélection dans le groupe de Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde 2026. Si le jeune attaquant parvient à maintenir un tel rythme de buts au cours des quatre prochaines années, période durant laquelle il devrait logiquement s’engager en Europe, il pourrait bien être l’un des premiers noms sur la feuille de match de l’équipe nationale américaine d’ici 2030.

    À suivre également chez les Red Bulls, son coéquipier Adri Mehmeti, 17 ans, déjà très prometteur depuis ses débuts en équipe première en 2026, ainsi que l’attaquant du Borussia Dortmund Mathis Albert et celui du Charlotte FC, Nimfasha Berchimas.

  • Rodrigo Mora Portugal 2025Getty Images

    Rodrigo Mora (Portugal)

    Le Portugal s’apprête à tourner la page Cristiano Ronaldo après sa dernière déception en Coupe du monde, et les supporters cherchent déjà de nouveaux héros capables de mener la quête de titres. Parmi les jeunes les plus prometteurs figure le milieu de terrain de Porto, Rodrigo Mora, convoqué pour la première fois en sélection après avoir participé à la victoire en Ligue des Nations durant l’été 2025.

    Le jeune milieu de terrain de 19 ans a ensuite contribué au titre de Liga Portugal de l’équipe de Facundo Farioli, tout en se distinguant en Ligue Europa, attirant ainsi l’intérêt de Barcelone et du PSG.

    Une première sélection se profile aussi pour la nouvelle recrue de Chelsea, Geovany Quenda, si elle parvient à s’imposer rapidement en Premier League, tandis que l’ailier des Wolves, Mateus Mane, s’est récemment engagé à représenter la Seleção et pourrait lui aussi s’imposer dans les plans du nouveau sélectionneur Jorge Jesus grâce à des performances plus marquantes à Molineux ou ailleurs.

  • Sean Steur Netherlands 2026Getty Images

    Sean Steur (Pays-Bas)

    Newcastle a surpris en acceptant de débourser jusqu’à 23 millions de livres sterling (31 millions de dollars) pour le jeune joueur de l’Ajax Sean Steur. Ce milieu de terrain compense son manque d’expérience par un talent brut. Âgé de 18 ans, il s’est imposé dans l’équipe première à Amsterdam lors de la seconde moitié de la saison dernière, se distinguant par sa vision du jeu et son endurance.

    Toujours marqués par leur élimination dès les 32es de finale cet été, les Oranje misent sur une intégration rapide du jeune homme dans le onze d’Eddie Howe, avant de le voir s’imposer durablement au milieu de terrain néerlandais d’ici la Coupe du monde 2030. Il n’est d’ailleurs pas le seul joueur de 18 ans sur lequel reposent de grands espoirs : le défenseur du Twente, Ruud Nijstad, est considéré comme un héritier potentiel de Virgil van Dijk à terme.

  • SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUM PREPARATIONSAFP

    Nathan De Cat (Belgique)

    Milieu de terrain prometteur, Nathan De Cat a quitté Anderlecht pour Hoffenheim lors d’un transfert estival de 20 millions d’euros (17 M£ / 23 M$), preuve de l’estime dont il jouit en Belgique. Après ses débuts en équipe nationale en mars, il a toutefois été écarté de la Coupe du monde par Rudi Garcia, qui a privilégié des joueurs plus expérimentés.

    Mais le successeur de Garcia devra très vite s’appuyer sur le jeune Belge, qui, formé au club, a déjà montré qu’il pouvait aussi bien protéger la défense que jouer en tant que numéro 10. Courtisé par le Bayern Munich avant de s’engager avec Hoffenheim, De Cat ne devrait pas mettre longtemps à s’imposer en Bundesliga la saison prochaine.

  • Gabriel Rajkovic (Norvège)

    La « génération d’or » norvégienne a répondu aux attentes lors de la première participation du pays à la Coupe du monde depuis 28 ans : les Scandinaves ont atteint les quarts de finale pour la première fois, avec, sans surprise, Erling Haaland en tête d’affiche. Ils devraient confirmer cette performance en se qualifiant à nouveau en 2030, date à laquelle le meilleur jeune talent à avoir émergé depuis Haaland figurera peut-être parmi leurs rangs.

    Gabriel Rajkovic a déjà marqué l’histoire : en mars, il est devenu le plus jeune joueur à fouler les pelouses de l’élite norvégienne, moins d’un mois après ses 15 ans, sous les couleurs de Valerenga. Ailier gauche vif et technique, il est depuis régulièrement aligné en tant que remplaçant et pourrait suivre les traces de Haaland et Martin Ødegaard jusqu’au sommet du football européen.

  • Abdellah Ouazane Morocco 2025Getty Images

    Abdellah Ouazane (Maroc)

    Comme en 2022, le Maroc a de nouveau dépassé les attentes en 2026 et s’impose comme le meilleur espoir africain de briser le plafond de verre pour devenir la première nation du continent à disputer une finale de Coupe du monde. Cette performance s’appuie notamment sur une politique active de recrutement de joueurs d’origine marocaine nés à l’étranger, et Abdellah Ouazane pourrait bien être la prochaine pépite issue de la diaspora.

    Né à Amsterdam, il a été formé au sein du prestigieux centre de formation de l’Ajax et s’apprête désormais à faire ses débuts avec l’équipe première du géant néerlandais. Le milieu de terrain a été désigné meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des nations U17 en 2025, puis s’est retrouvé sur le point de rejoindre le Real Madrid, avant que le transfert ne capote à la dernière minute.

    L’intérêt des « Blancos » atteste de son talent précoce. Si le milieu de terrain confirme son potentiel en s’imposant comme titulaire en Eredivisie, les cadors européens reviendront forcément à la charge.

  • Jorthy Mokio Ajax 2026-27Getty Images

    Jorthy Mokio (République démocratique du Congo)

    La RD Congo est l’une des sélections africaines qui ont su tirer parti de leur diaspora. De retour sur la scène de la Coupe du monde, elle s’est qualifiée pour les phases à élimination directe avant de pousser l’Angleterre dans ses retranchements lors des seizièmes de finale. Jorthy Mokio figurait parmi les joueurs ayant changé d’allégeance avant la compétition, mais il a finalement été écarté du groupe par le sélectionneur Sébastien Desabre, qui a préféré récompenser les joueurs ayant pris part aux qualifications.

    La jeune pépite de l’Ajax, déjà convoquée par la Belgique, devrait rejoindre les Léopards dans les prochains mois, après s’être imposée comme l’un des talents les plus prometteurs de l’Eredivisie. Polyvalent, capable d’évoluer en défense ou au milieu de terrain, ce joueur de 18 ans a déjà été surveillé par Manchester United et Chelsea, même s’il a récemment prolongé son contrat avec l’Ajax jusqu’en 2031.

  • Samuele Inacio Italy 2026Getty Images

    Samuele Inacio (Italie)

    Même si l’Italie n’a pas participé à la Coupe du monde 2026 (ni aux éditions 2022 et 2018), il serait regrettable d’ignorer les jeunes talents transalpins, car il est fort probable qu’ils ne manquent pas le rendez-vous planétaire pour la quatrième fois consécutive.

    Le plus prometteur d’entre eux est le milieu offensif du Borussia Dortmund, Samuele Inacio. Il a déjà joué et marqué en Bundesliga sous les couleurs du club allemand après s’être illustré au sein des équipes de jeunes italiennes au cours des douze derniers mois. À 18 ans, il compte déjà une sélection en équipe nationale, ayant fait partie de la vague de jeunes ayant fait leurs débuts avec les Azzurri lors des matchs amicaux de juin contre la Grèce et le Luxembourg.

    D’autres éléments prometteurs pourraient également s’imposer : son coéquipier à Dortmund Luca Reggiani, le défenseur de l’Atalanta Honest Ahanor et l’attaquant de l’AC Milan Francesco Camarda.