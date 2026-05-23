La sélection de Nwaneri ferme la porte à son coéquipier d’Arsenal, Dowman, malgré l’ascension fulgurante de ce jeune joueur ces derniers mois. Entré dans l’histoire comme le plus jeune buteur de Premier League à 16 ans et 73 jours, Dowman avait marqué en solitaire contre Everton et convaincu les observateurs de le convoquer avec les A. Tuchel lui a toutefois préféré Nwaneri, international espoir plus expérimenté.

Nwaneri, déjà membre de l’équipe d’Angleterre espoirs championne d’Europe 2025, est parfaitement connu du staff technique national. Dowman, lui, poursuit son parcours prometteur à l’Emirates et l’on ignore s’il a été envisagé pour le stage de préparation.

« Nous emmènerons quelques jeunes joueurs qui s'entraîneront avec nous dans l'effectif dont nous avons besoin, et nous avons deux matchs amicaux pour gérer le temps de jeu et la charge de travail des joueurs », a expliqué Tuchel.

« Je suis heureux de compter ces joueurs, notamment Alex, qui figurait sur la liste élargie de 55 joueurs pour la Coupe du monde et n’a pas intégré le premier groupe de 26, mais sa réaction a été exemplaire. Son engagement et sa détermination à participer au stage de préparation pour se rapprocher de l’équipe ne font aucun doute.

Cela m’a montré sa personnalité et je suis ravi qu’il soit avec nous, car cela a failli ne pas se faire et il a désormais une chance de se rapprocher encore un peu plus et de décrocher une sélection. »