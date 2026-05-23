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Max Dowman Arsenal 2025-26Getty
Muhammad Zaki

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Max Dowman est laissé de côté : l’Angleterre confirme, à la surprise générale, la sélection d’un ailier d’Arsenal comme quatrième et dernier joueur convoqué pour le « stage de préparation » en Amérique du Nord

M. Dowman
Angleterre
Arsenal
Coupe du monde
E. Nwaneri
Premier League

Thomas Tuchel a bouclé son groupe pour la prochaine tournée nord-américaine en convoquant un quatrième jeune joueur afin de renforcer le stage de préparation de l’équipe senior. Contrairement aux attentes de certains supporters qui espéraient la sélection surprise de Max Dowman, le sélectionneur allemand a choisi de faire confiance à Ethan Nwaneri, coéquipier de la jeune pépite d’Arsenal.

  • Tuchel arrête la liste du groupe pour la préparation en Floride

    Tuchel a officialisé le dernier renfort pour le stage de préparation de l’équipe d’Angleterre à Miami en vue de la Coupe du monde 2026. L’ailier d’Arsenal Nwaneri rejoint ainsi les Three Lions en Floride pour parfaire un quatuor de jeunes éléments en devenir, aux côtés d’Alex Scott (Bournemouth), Josh King (Fulham) et Rio Ngumoha (Liverpool). Ce choix traduit une confiance marquée envers le jeune joueur, malgré une saison agitée sur le plan national.

    Prêté à Marseille lors de la seconde partie de la saison, l’ailier de 19 ans n’a pas réussi à s’imposer en Ligue 1. Après le départ précipité de l’entraîneur Roberto De Zerbi, il a peiné à obtenir du temps de jeu, inscrivant seulement deux buts en neuf apparitions. Malgré ces difficultés en France, Nwaneri intégrera le groupe senior afin de renforcer les séances d’entraînement et de gagner en expérience cruciale avant le tournoi qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.


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  • FBL-ENG-LCUP-PORT VALE-ARSENALAFP

    Dowman est absent suite à son exploit historique.

    La sélection de Nwaneri ferme la porte à son coéquipier d’Arsenal, Dowman, malgré l’ascension fulgurante de ce jeune joueur ces derniers mois. Entré dans l’histoire comme le plus jeune buteur de Premier League à 16 ans et 73 jours, Dowman avait marqué en solitaire contre Everton et convaincu les observateurs de le convoquer avec les A. Tuchel lui a toutefois préféré Nwaneri, international espoir plus expérimenté.

    Nwaneri, déjà membre de l’équipe d’Angleterre espoirs championne d’Europe 2025, est parfaitement connu du staff technique national. Dowman, lui, poursuit son parcours prometteur à l’Emirates et l’on ignore s’il a été envisagé pour le stage de préparation.

    « Nous emmènerons quelques jeunes joueurs qui s'entraîneront avec nous dans l'effectif dont nous avons besoin, et nous avons deux matchs amicaux pour gérer le temps de jeu et la charge de travail des joueurs », a expliqué Tuchel.

    « Je suis heureux de compter ces joueurs, notamment Alex, qui figurait sur la liste élargie de 55 joueurs pour la Coupe du monde et n’a pas intégré le premier groupe de 26, mais sa réaction a été exemplaire. Son engagement et sa détermination à participer au stage de préparation pour se rapprocher de l’équipe ne font aucun doute.

    Cela m’a montré sa personnalité et je suis ravi qu’il soit avec nous, car cela a failli ne pas se faire et il a désormais une chance de se rapprocher encore un peu plus et de décrocher une sélection. »

  • La pression monte après les accusations de « B-team »

    L’insistance de Tuchel sur des profils tactiques précis divise. L’ancien attaquant de Premier League Troy Deeney a été sans filtre, suggérant que le sélectionneur privilégie une « équipe B » au détriment de stars confirmées. Estimant que l’équilibre du groupe et la « soif de victoire » doivent primer sur la notoriété, Deeney a même prévenu : un échec en Coupe du monde devrait entraîner son licenciement immédiat. L’exclusion de joueurs créatifs comme Phil Foden et Cole Palmer n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu.


  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Séances d’échauffement à Tampa et à Orlando

    Le stage en Floride offrira à Tuchel une dernière opportunité de peaufiner ses tactiques avant l’entame de la compétition. L’Angleterre doit affronter la Nouvelle-Zélande au Raymond James Stadium de Tampa le 6 juin, puis le Costa Rica à Orlando le 10 juin. Ces deux rencontres devraient permettre à Nwaneri et à ses coéquipiers « de préparation » de démontrer leur talent au staff technique de l’équipe senior dans un contexte à haute pression.


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