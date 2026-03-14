Alors qu'Everton avait tout le monde, y compris le gardien Jordan Pickford, monté pour un corner en fin de match, le ballon a été dégagé vers Dowman. Le jeune joueur s'est lancé dans un superbe sprint de 75 mètres en solo, devançant la défense avant de glisser le ballon dans le but vide, provoquant l'euphorie chez les joueurs, les entraîneurs et les supporters d'Arsenal. À seulement 16 ans et 73 jours, Dowman est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League, couronnant ainsi une journée mémorable pour le club londonien.