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Max Dowman entre dans l'histoire ! Le jeune prodige d'Arsenal devient le plus jeune buteur de la Premier League grâce à une percée fulgurante qui a scellé la victoire face à Everton, lors d'un match crucial pour les Gunners
Les Gunners, frustrés face à une offensive précoce
Arsenal a démarré le match sur les chapeaux de roue, Noni Madueke et Riccardo Calafiori manquant tous deux de peu le but en début de rencontre. Bukayo Saka a tenté de mettre la défense sous pression, mais Everton a pris de l'assurance, Dwight McNeil allant même jusqu'à toucher la barre transversale. Bien qu'il ait cadré 13 tirs au cours des 45 premières minutes, Arsenal n'a pas su faire preuve de l'efficacité nécessaire pour ouvrir le score avant la mi-temps.
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Raya tient les Toffees à distance
La seconde mi-temps a été marquée par la domination persistante d'Arsenal face à la ténacité d'Everton. David Raya a dû réaliser un arrêt décisif pour repousser une frappe de Beto, tandis que William Saliba a évité de justesse un but contre son camp. Alors que la tension montait, Mikel Arteta a fait appel à son banc en faisant entrer Dowman, âgé de 16 ans, à 15 minutes de la fin, un changement tactique qui s'est avéré judicieux.
Dowman et Gyokeres ont ouvert le score
Le tournant du match s'est produit à la 89e minute, lorsqu'un centre tendu de Dowman a semé la pagaille et provoqué une erreur de Jordan Pickford. Le ballon est tombé parfaitement dans les pieds de Viktor Gyokeres, qui n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but vide. L'Emirates a explosé de soulagement, mais le moment fort historique de la rencontre était encore à venir, grâce au dernier produit du centre de formation du club.
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Une page d'histoire s'est écrite à l'Emirates
Alors qu'Everton avait tout le monde, y compris le gardien Jordan Pickford, monté pour un corner en fin de match, le ballon a été dégagé vers Dowman. Le jeune joueur s'est lancé dans un superbe sprint de 75 mètres en solo, devançant la défense avant de glisser le ballon dans le but vide, provoquant l'euphorie chez les joueurs, les entraîneurs et les supporters d'Arsenal. À seulement 16 ans et 73 jours, Dowman est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League, couronnant ainsi une journée mémorable pour le club londonien.
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