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Max Dowman donne la chair de poule à Thierry Henry, mais la légende d'Arsenal lance un avertissement au football anglais au sujet de ce jeune de 16 ans
La réaction émouvante d'Henry après ce but historique
Dans les dernières secondes du temps additionnel, le jeune prodige d'Arsenal, Dowman, est entré dans l'histoire de la Premier League en marquant le but qui a scellé la victoire 2-0 contre Everton. À seulement 16 ans et 73 jours, cet ailier droit talentueux est devenu le plus jeune joueur à avoir marqué dans l'élite du football anglais.
Dowman avait déjà fait sensation dans le football anglais, faisant ses débuts en Premier League à l’âge de 15 ans. Son but record lui permet désormais de dépasser James Vaughan, d’Everton, qui détenait le titre de plus jeune buteur depuis plus de deux décennies, Dowman étant plus de six mois plus jeune au moment de son but historique.
« J'en ai la chair de poule, pour être honnête », a déclaré Henry lors de son passage dans l'émission Monday Night Football sur Sky Sports. « J'en ai la chair de poule – ça ne m'arrive pas souvent, mais je me souviens de mon premier match, de ce niveau d'attente, je pouvais m'identifier à lui. Même si vous n'êtes pas fan d'Arsenal, je pense qu'à ce moment précis, tout le monde pouvait s'identifier à lui – et était heureux pour lui. Et (même en mettant) le fait qu'il joue à Arsenal de côté… il m'a donné la chair de poule. »
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Un avertissement sévère pour les Gunners
Malgré son enthousiasme manifeste face au potentiel énorme de l'adolescent, Henry s'est empressé de tempérer l'engouement en lançant un avertissement important concernant la gestion du joueur. Le Français, qui a été témoin de l'éclosion similaire de Wayne Rooney sur la scène footballistique il y a plusieurs décennies, a insisté sur le fait que tant le club que la sélection nationale devaient faire preuve de prudence dans la manière dont ils gèrent un talent aussi précoce.
Henry a poursuivi : « J’étais là quand Rooney a fait ça, et si quelqu’un m’avait dit qu’il allait avoir la carrière qu’il a eue, j’aurais répondu : “peut-être”. Mais ce qu’il faut faire, c’est s’assurer que nous pouvons aussi le protéger tout au long de son parcours. Parce que nous avons là un talent exceptionnel, pas seulement pour Arsenal, mais pour le football anglais. Mais ne nous emballons pas trop. Est-ce que je suis content qu’il soit à Arsenal ? Bien sûr que oui. Mais nous devons aussi le protéger, et ne pas aller trop loin trop vite avec ce qu’il peut accomplir. »
Arteta salue son jeune joueur qui a changé la donne
Mikel Arteta s'est montré tout aussi élogieux, qualifiant ce produit du centre de formation de « joueur décisif » après le rôle crucial qu'il a joué dans le premier but de son équipe, avant que son propre but ne permette aux Gunners de prendre neuf points d'avance en tête de la Premier League, Manchester City ayant fait match nul 1-1 contre West Ham plus tard dans la soirée. L'entraîneur a souligné que c'est le sang-froid de Dowman sous pression qui le distingue des autres joueurs de son âge.
« Je pense qu’il a changé le cours du match », a déclaré Arteta. « Chaque fois qu’il recevait le ballon, il faisait bouger les choses. On avait l’impression d’être plus dangereux. Réussir cela à cet âge, dans ce contexte, avec une telle pression, ce n’est tout simplement pas normal. Il s’était entraîné ces derniers jours et j’avais le pressentiment que c’était son moment. Probablement parce qu’il ne semble pas se laisser déstabiliser par l’occasion, le moment, le contexte ou l’adversaire. Il joue tout simplement de manière très naturelle. Il prend des décisions pour faire bouger les choses et ce qu’il a livré était incroyable. Certaines des choses qu’il fait, il les fait face à des défenseurs qui comptent parmi les meilleurs au monde. Il est donc capable de le faire face à n’importe qui d’autre. »
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L'éducation passe avant la course au titre
Malgré ses exploits sur le terrain, Dowman pourrait voir son temps de jeu réduit dans les semaines à venir en raison de ses obligations en dehors du terrain. Rooney, ancien détenteur du record, a souligné que le jeune joueur de 16 ans avait d'importants objectifs scolaires à atteindre avant de pouvoir se consacrer pleinement à la course au titre des Gunners.
Rooney a expliqué : « Il dégage une aura et une confiance en lui, et c'était pareil contre Everton. (Mais) si l'éducation passe avant tout, je ne pense pas qu'on le verra beaucoup au cours des prochaines semaines. Il doit passer ses GCSE, et je suis sûr que ses études sont tout aussi importantes pour lui et sa famille. Il ne jouera pas autant qu'il le souhaiterait, mais il a encore de nombreuses années devant lui. »
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