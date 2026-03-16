Max Dowman donne la chair de poule à Thierry Henry, mais la légende d'Arsenal lance un avertissement au football anglais au sujet de ce jeune de 16 ans

Dans les dernières secondes du temps additionnel, le jeune prodige d'Arsenal, Dowman, est entré dans l'histoire de la Premier League en marquant le but qui a scellé la victoire 2-0 contre Everton. À seulement 16 ans et 73 jours, cet ailier droit talentueux est devenu le plus jeune joueur à avoir marqué dans l'élite du football anglais.

Dowman avait déjà fait sensation dans le football anglais, faisant ses débuts en Premier League à l’âge de 15 ans. Son but record lui permet désormais de dépasser James Vaughan, d’Everton, qui détenait le titre de plus jeune buteur depuis plus de deux décennies, Dowman étant plus de six mois plus jeune au moment de son but historique.

« J'en ai la chair de poule, pour être honnête », a déclaré Henry lors de son passage dans l'émission Monday Night Football sur Sky Sports. « J'en ai la chair de poule – ça ne m'arrive pas souvent, mais je me souviens de mon premier match, de ce niveau d'attente, je pouvais m'identifier à lui. Même si vous n'êtes pas fan d'Arsenal, je pense qu'à ce moment précis, tout le monde pouvait s'identifier à lui – et était heureux pour lui. Et (même en mettant) le fait qu'il joue à Arsenal de côté… il m'a donné la chair de poule. »